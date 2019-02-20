Путин потребовал принять законы, которые не будут мешать цифровой экономике

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал «настроить законодательство на новую технологическую реальность», а также озвучил приоритетные направления развития в сфере информационных технологий.

Путин выступил перед Федеральным собранием

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию затронул вопросы развития инфраструктуры цифровой экономики, важности улучшения условий для инвестиций в российские ИТ-стартапы и обеспечения учебных заведений доступом в интернет, а также другие темы, особо отметив, что действующее законодательство нуждается в адаптации к новым реалиям.

Президент попросил членов парламента принять законы, которые будут способствовать созданию среды для новой цифровой экономики, которая в будущем позволит заключать гражданские сделки, развивать электронную торговлю и сервисы.

«Законодательство не должно ограничивать установление передовых перспективных отраслей, оно должно помогать этому развитию», – считает Владимир Путин.

Инфраструктура цифровой экономики

Путин подчеркнул необходимость принятия генеральной схемы развития инфраструктуры цифровой экономики, включая сети телекоммуникаций, мощности по хранению и обработке данных, уже в 2019 г. По его словам, в ближайшие годы нужно организовать повсеместный доступ к высокоскоростному интернету и начать эксплуатацию систем связи пятого поколения – 5G.

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию

Для достижения значительных успехов в области связи и навигации президент считает необходимым увеличить возможности российской спутниковой группировки.

«Россия обладает для этого уникальными технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли», – сказал Глава государства.

В середине февраля 2019 г. CNews сообщал о более чем двукратном сокращении расходов программы «Цифровая экономика» – до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии и проекты» и «Цифровое государственное управление» – в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.

Инвестиции и искусственный интеллект

Глава государства поручил правительству сформировать «максимально комфортные условия» для частных инвестиций в технологические стартапы и нацелить на их поддержку институты развития.

«Нужно, чтобы их (инновационных компаний) было намного больше, – отметил Путин. – В том числе в таких сферах, как искусственный интеллект и обработка больших данных, интернет вещей и роботехника».

Президент предложил запустить масштабную программу национального уровня в области искусственного интеллекта, обозначив данное направление как одно из ключевых и способное определить будущее как России, так и всего мира. По его мнению, Россия должна войти в число лидеров по данному направлению уже в середине следующего десятилетия.

Интернет в школах

Путин распорядился к концу 2021 г. обеспечить доступ всех школ России к высокоскоростному интернету. Он напомнил, что первоначально учебные заведения подключались к интернету на скорости доступа в 128 Кбит/с.

«Когда в 2006 г. мы начали подключать школы к интернету, технологии были совершенно другие, – сказал глава государства. – Тогда это казалось совершенным прорывом. Тогда это и было прорывом, это было очень здорово. Сейчас нужно 50 или 100 Мбит/с. То есть скорость должна вырасти минимум в 400 раз».

По его словам, именно повсеместный доступ к быстрому интернету должен открыть детям возможность изучать лекции известных преподавателей, а также участвовать в конкурсах и олимпиадах.

«Это позволит им существенно нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со сверстниками в других регионах РФ и за рубежом», – добавил Президент.

Напомним, что проект программы «Цифровой экономики России», созданный Минкомсвязи, предполагал серьезное развитие информационной инфраструктуры. В мае 2017 г. CNews писал о том, что в рамках этой программы к 2025 г. практически все население, школы и больницы должны быть обеспечены интернетом на скорости 100 Мбит/с, чиновники – 1 Гбит/с.

ИТ в здравоохранении

Электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами, по мнению Путина, необходимо отладить в течение трех лет.

Он подчеркнул, что нужно обязательно включить в общую цифровую сеть и организации медико-социальной экспертизы, тем самым избавив пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок.