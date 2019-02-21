«Билайн» выпустил «антиоператорскую» ТВ-приставку с искусственным интеллектом

«Билайн» обновил свою платформу IPTV. Теперь возможность подключиться к ней имеют абоненты любых интернет-провайдеров. Кроме того, платформа умеет сохранять «в облаке» ТВ-передачи и давать индивидуальные рекомендации с помощью искусственного интеллекта.

Новая платформа IPTV от «Билайна»

Компания «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») представила обновленную платформу IPTV. До сих «Вымпелком» использовала платформу IP-телевидения, разработанную компанией «Корбина-Телеком» (приобретена «Вымпелкомом» в 2008 г.).

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич откровенно признал, что используемые ранее оператором ТВ-приставки получили название «гробики». Новая платформа разработана компанией Kaltura. Ключевая особенность новой ТВ-платформа – работа в режиме OTT (Over-the-Top).

Смотреть ТВ от «Билайна» смогут не только абоненты «Билайна»

OTT-режим означает, что ТВ-приставками могут пользоваться абоненты любых интернет-провайдеров России, а не только «Вымпелкома». Это удобно, в том числе для абонентов, которые сменили свое место жительства и остались без возможности подключить проводной интернет от «Вымпелкома». Лацанич назвал новую платформу «антиоператорской».

Кроме того, новые приставки могут подключаться к интернету не только через Ethernet, но и с помощью WiFi. Отсутствие необходимости проводки интернет-кабеля будет актуально для абонентов, сделавших в своих квартирах ремонт и не желающих портить его кабелями.

Отложенный просмотр

Теперь программы на большинстве каналов, которые транслирует «Билайн ТВ», будут записываться на сервере оператора. Абонент сможет посмотреть их в любое удобное ему время (в течение трех суток после выхода соответствующих программ) с возможностью сделать паузу или перемотку.

«Билайн» называет свою новую IPTV-платформу «антиоператорской»,

потому что подключиться к ней могут абоненты любых интернет-провайдеров

Прежняя ТВ-платформа частично имела такую функциональность: некторые модели приставок имели встроенные жесткие диски, обеспечившие возможность записи и отложенного просмотра. В новых моделях приставок встроенных жестких дисков не будет, но есть возможность подключения внешнего носителя.

Абоненты проводного интернета от «Билайна», как и ранее, смогут получить ТВ-приставки в аренду. Существующим абонентам необходимо будет заменить их в офисе оператора. Пользователям, не являющимся абонентами проводного интернета от «Билайн», нужно будет приобрести приставку.

Ее стоимость составляет 3,4 тыс. руб. при покупке в интернет-магазине и 3,8 тыс. руб. при покупке в обычной рознице. Впрочем, для просмотра ТВ необязательно иметь приставку: оператор сделал приложения для Smart TV. Поддерживаются телевизоры Samsung, LG и платформа Android TV.

Кроме, просмотр ТВ доступен на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS. В ближайшее время будет реализована функция просмотра на компьютере через веб-браузер.

Оператор реализовал функциональность multiscreen. Абонент может зарегистрировать в личном кабинете до пяти устройств и одновременно смотреть на них различные программы.

Возможен также комбинированный просмотр между различными устройствами. Начав просмотр некой программы или фильма на телевизоре, абонент сможет продолжить его, например, на мобильном устройстве.

Контент от IVI

«Билайн» расширил библиотеку фильмов, доступных в рамках сервиса «видео-по-запросу» (video-on-demand, VoD). Кроме контента, на который есть права у оператора, был добавлен контент от интернет-кинотеатра IVI. В ближайшее время будет добавлен контент еще от двух партнеров.

Искусственный интеллект пришел на помощь

Еще одно нововведение состоит в системе индивидуальных рекомендаций. Анализируя предпочтения абонента с помощью технологий работы с большими данными, система сама может подсказать, какие программы могли бы быть интересны конкретному лицу. Учитываются данные не только о телесмотрении, но и, в случае с мобильными абонентами, данные о его передвижениях.

Также «Билайн» добавил в свою ТВ-платформу возможность создавать индивидуальные профили для различных абонентов, использующих один и тот же аккаунт.

Решения от других операторов

Отметим, что большинство решений, показанных «Билайном», в той или иной степени уже были реализованы другими операторами. Так, в 2012 г. «Ростелеком» представил облачную платформу для IPTV, позволяющую реализовывать функцию отложенного просмотра.

Позднее «Ростелеком» добавил функцию multiscreen. А в 2015 г. ТВ-приставки оператора стали работать в OTT-режиме. В платформе IPTV от оператора подключено 5,1 млн домохозяйств, сколько из них работает в режиме OTT, оператор не раскрывает.

Принадлежащий «Мегафону» интернет-провайдер Net-by-Net в 2014 г. запустил ТВ-платформу WiFire, которая позволяет абонентам подключаться в OTT-режиме. И поддерживает multiscreen. Два года назад оператор добавил поддержку рекомендательной системы, разработанной компанией MediaHill, которая анализирует большое количество параметров для предоставления персональных рекомендаций абоненту.

У компании МТС есть приложения для мобильных платформ и Smart TV, которыми могут пользоваться абоненты любых операторов. Также у МТС есть интерактивные приставки с поддержкой различных профилей для различных пользователей. В пресс-службе компании добавили, что в скором времени появится новое поколение ТВ-приставок, которые будет поддерживать еще и рекомендательную систему.