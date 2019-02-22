«Яндекс» тихо и незаметно запустил мессенджер

«Яндекс» проводит бета-тестирование встроенного в «Яндекс.браузер» мессенджера. По имеющимся данным, функция появилась еще в конце 2018 г. и до сих пор доступна лишь ограниченному числу пользователей.

Мессенджер внутри браузера

«Яндекс» встроил сервис мгновенного обмена сообщениями в мобильную версию собственного браузера для операционных систем Android и iOS. В настоящее время новая функция находится в режиме бета-тестирования, поэтому доступна не для всех пользователей, говорится на странице поддержки продукта официального сайта компании. Компания публично не анонсировала новинку.

Встроенный в браузер мессенджер «Яндекса» позволяет общаться с другими пользователями как в приватных, так и в публичных чатах, которые можно создать, отметив точку на «Яндекс.картах» непосредственно в браузере. Кроме того, чаты создаются автоматически в точках на карте, где бывает много посетителей. Чтобы запустить мессенджер, нужно нажать на кнопку «чаты», расположенную слева в строке поиска «Яндекс.браузера» и соседствующую с кнопкой вызова голосового помощника «Алиса».

Редакция CNews протестировала стабильную версию «Яндекс.браузера с Алисой» версии 19.1.2 (сборка 337 от 14 февраля 2019 г.) для Android и обнаружила, что в приложении также доступен набор заранее подготовленных тематических чатов, объединяющих людей по интересам или роду деятельности. Так, среди них удалось найти чат для студентов вузов города, велосипедистов и любителей кошек.

Так выглядят чаты в «Яндекс.браузере» версии 19.1.2 (сборка 337 от 14 февраля 2019 г.) для Android

В чатах, созданных автоматически, всегда находится как минимум один участник – «Яндекс.робот», который пытается завести разговор с помощью вопроса, совпадающего с тематикой чата. К примеру, чат школы может содержать вопрос вроде «Труд или физ-ра? Что проще?». Все сообщения «робота» датируются 26 декабря 2018 г., поэтому можно предположить, что именно в этот день и стартовало тестирование сервиса.

Связанные проекта «Яндекса»

Напомним, что весной 2018 г. «Яндекс» запустил платформу «Диалоги». C помощью платформы представители бизнеса получили возможность добавить в поиск «Яндекса» свой чат поддержки клиентов.

Летом 2018 г. появилась возможность создавать собственные навыки для голосового помощника «Алиса» через «Яндекс.диалоги». После добавления нового навыка модераторы проверяют его, после чего соответствующая голосовая команда начинает восприниматься «Алисой».

Сама же «Алиса» была запущена в октябре 2017 г. «Яндекс» считает голосового помощника лучшим в мире по распознаванию русской речи, а также первой в мире программой такого рода, с которой можно просто «поболтать».

В апреле 2017 г. «Яндекс» представил мессенджер «Ямб» в составе набора сервисов для корпоративных коммуникаций «Яндекс.коннект». Им можно пользоваться в браузере, а также в качестве приложения для Windows, macOS, iOS и Android.

В сентябре 2008 г. «Яндекс» запустил сервис для обмена мгновенными сообщениями «Я.онлайн». Он работал на протоколе Jabber и позволял взаимодействовать с учетными записями, созданными как на «Яндексе», так и на других jabber-серверах — например, QIP, GMail и Livejournal. Мессенджер был интегрирован с блогами и почтой «Яндекса» — при его установке в списке контактов автоматически появлялись контакты из адресной книги и сервиса «Я.ру». 5 октября 2016 г. компания прекратила поддержку сервиса.

