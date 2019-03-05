«Яндекс» запустил умный поисковик по базе российских патентов за последние 95 лет

Начал работу сервис «Яндекс.патенты», где можно бесплатно просмотреть 2,5 млн различных патентных документов. Сервис позволяет искать патенты как по ключевым словам, так и по смыслу, поскольку в него встроен искусственный интеллект.

Новый сервис

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.патенты», который предоставляет пользователям бесплатный доступ более чем к 2,5 млн различных российских патентных документов. Найти и просмотреть документы можно не только через новый сервис, но и через поисковик «Яндекса».

На «Яндекс.патентах» собраны патентные документы с 1924 г. по сегодняшний день. Среди них есть авторские свидетельства СССР, российские патенты, а также патентные заявки. Информацию сервис берет у Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Компания обещает регулярно пополнять базу «Яндекс.патентов», и со временем добавить туда документы и на другие виды объектов интеллектуальной собственности.

Как работает поиск

В сервисе работает поиск по ключевым словам, номеру документа, названию, автору или владельцу. Например, задав ключевые слова «системы охлаждения», пользователь получит в выдаче все документы, где идет речь о таких системах, указывают в компании.

Сервис позволяет просмотреть список смежных патентов, в которых упоминается тот или иной интересующий пользователя документ, или на которые он ссылается. Также система составляет список похожих документов — чтобы пользователь мог ознакомиться со сходными изобретениями.

«Яндекс» запустил сервис поиска патентов

В «Яндекс.патентах» используется нейросеть, которая дает возможность осуществлять поиск похожих патентов не только по ключевым словам, но и по смыслу. То есть, если изобретения описаны разными словами, но похожи по своей сути, поисковик сможет это определить и отнести их к одной теме.

Другие новинки

«Яндекс.патенты» — не единственный сервис, запущенный «Яндексом» в последнее время. Например, в феврале 2019 г. начал работу сервис «Яндекс.практикум», который дает пользователям возможность освоить ИТ-специальность. Пока что в сервисе представлены две профессии: «Фронтенд-разработчик» и «Веб-разработчик», а также вводный курс по аналитике данных.

Срок обучения составляет 6-9 месяцев. У каждого студента есть свой наставник-разработчик. Материалы курсов достаточно просты, чтобы быть понятными людям без специальной подготовки. Сначала пользователь может пройти 20-часовой бесплатный курс, чтобы понять, подходит ли ему выбранная специальность. После этого стоимость обучения составляет от 60 тыс. руб. в зависимости от направления.

Также в феврале CNews писал, что «Яндекс» проводит бета-тестирование встроенного в «Яндекс.браузер» мессенджера. По имеющимся данным, функция появилась еще в конце 2018 г. и до сих пор доступна лишь ограниченному числу пользователей.

Мессенджер «Яндекса» позволяет общаться с другими пользователями как в приватных, так и в публичных чатах, которые можно создать, отметив точку на «Яндекс.картах» непосредственно в браузере. Кроме того, чаты создаются автоматически в точках на карте, где бывает много посетителей. Чтобы запустить мессенджер, нужно нажать на кнопку «чаты», расположенную слева в строке поиска «Яндекс.браузера».

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