Исправлена проблема, из-за которой Firefox «тормозил» восемь лет

Решение проблемы нехватки оперативной памяти

Mozilla решила проблему чрезмерного потребления памяти браузером Firefox при открытии множества вкладок, которая приводила к значительному снижению скорости его работы.

Решить данную проблему можно было бы с помощью освобождения памяти, используемой неактивными вкладками (выгрузкой вкладок).

Использовать такой механизм выгрузки неактивных вкладок впервые предложил пользовать с никнеймом Joe Wilson еще в 2011 г., добавив соответствующую запись под номером 675539 в баг-трекер (систему отслеживания ошибок) проекта.



Идея в первоначальном виде была отвергнута, поскольку в неактивных вкладках браузера по-прежнему могло происходить что-то важное для пользователя, например, воспроизведение музыки с одного из стриминговых сервисов.

Наконец, спустя восемь лет разработчики Mozilla вновь обратили внимание на проблему и предложили достаточно очевидное решение: при возникновении дефицита памяти вкладки должны выгружаться в строго определенном порядке, таким образом, не создавая неудобств пользователю. В первую очередь теперь будут закрываться вкладки, которые не закреплены и не воспроизводят звук. Затем – закрепленные, но не проигрывающие аудио. Последними освобождаться будут вкладки, которые воспроизводят звук.

Соответствующее исправление включено в «ночную» версию Firefox 67. Настройка новой функции осуществляется при помощи опции browser.tabs.unloadOnLowMemory на странице about:config. Релиз Firefox 67 запланирован на середину мая 2019 г.

Исправлена проблема восьмилетней давности, из-за которой Firefox «тормозил»

Одной из главных проблем браузеров сегодня является нехватка оперативной памяти. С увеличением сложности веб-страниц и приложений, ростом разнообразия веб-стандартов и пренебрежением оптимизацией со стороны веб-разработчиков, ситуация продолжает ухудшаться: несколько открытых в браузере вкладок могут пожирать гигабайты памяти.

При ее нехватке современные операционные системы обращаются к файлу или разделу подкачки (если таковые имеются) на жестком диске в поисках дополнительного пространства, что ведет к замедлению работы, поскольку такие накопители все еще гораздо медленнее микросхем оперативной памяти.

Другие новшества в Firefox

В Firefox 67 появится поддержка новой встроенной страницы about:compat, на которой указаны обходные пути и патчи, применяемые для обеспечения совместимости с некоторыми сайтами, неправильно работающими в браузере.

Также в данном релизе переработке подвергнется механизм работы с профилями: теперь при установке нескольких экземпляров Firefox для каждого из них будет создаваться собственный отдельный профиль с настройками, дополнениями, закладками и историей.

Кроме того, что в Firefox 67 появится функция Firefox Monitor, которая позволит проверять, не скомпрометированы ли учетные записи пользователей на тех или иных сайтах.

Напомним, начиная с версии 64 Firefox начал показывать рекламу отелей на пустых вкладках, открытых пользователем. Реклама выводится в так называемых сниппетах — специальных прямоугольных полях внизу страницы. Рекламируются те отели, которые можно забронировать через сайт Booking.com, прямо в поле рекламы есть кнопка «Найти отель», ведущая на сайт.

В октябре 2018 г. Mozilla предупредила, что на новых вкладках Firefox может появляться реклама сервиса ProtonVPN. Это было связано с тем, что компания тестировала VPN для ограниченного количества пользователей Firefox 62 в США, после того как заключила партнерство с ProtonVPN. Реклама сервиса должна появляться только в том случае, если пользователь использует небезопасную сеть или подключение, или не зашифрованный публичный Wi-Fi, или заходит на сайты других VPN-сервисов.

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