Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США
F5 поглощает Nginx
F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил о приобретении 100% доли компании Nginx, разработчика популярного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки составляет около $670 млн. Информация о сделке содержится в пресс-релизе, опубликованном на официальных сайтах обоих ее участников.
В результате сделки F5 сохранит бренд Nginx (произносится «Энжайникс»). Генеральный директор одноименной компании Гас Робертсон (Gus Robertson), а также основатели Ngnix – Игорь Сысоев и Максим Коновалов – продолжат работу по развитию проекта в составе F5.
F5 работает в области сетевого предоставления приложений (ADN), обеспечивает возможность использования виртуальных сред, облачной обработки данных и управления ИТ-ресурсами по требованию. Компания планирует внедрить в Nginx свои наработки в сфере безопасности, а также использовать веб-сервер в облачных продуктах. Кроме того, компания рассчитывает нарастить продажи платных инструментов Nginx за счет собственных каналов сбыта.
Представители сторон особо подчеркнули, что одним из основных условий, без которых сделка была бы невозможна, стало сохранение открытости Nginx.
История Nginx
Компания Nginx была создана в 2011 г. бывшим сотрудником «Рамблера» Игорем Сысоевым для развития и продвижения одноименного решения для высоконагруженных сайтов, разработкой которого он занимался с 2002 г. В 2004 г. вышел первый публично доступный релиз этого продукта с открытым исходным кодом, распространяемым под свободной BSD-подобной лицензией.
В апреле 2013 г. Nginx наняла своего первого CEO, Гаса Робертсона, бывшего вице-президента Red Hat, который и по сей день находится у руля проекта. В августе того же года компания выпустила свой первый коммерческий продукт — Nginx Plus, — включающий, помимо веб-сервера Nginx (который можно получить бесплатно), инструменты для настройки, мониторинга активности сервера, продвинутого балансирования нагрузки, ведения логов и динамической реконфигурации, а также услуги по техподдержке.
Также в 2013 г. Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».
В апреле 2014 г. число сайтов, которые используют сервер Nginx, составило 146 млн (в сравнении с 96 млн в 2013 г). К тому моменту почти 39% из 1 тыс. самых посещаемых сайтов в мире перешли на Nginx против с 31,6% годом ранее.
По данным Netcraft, на февраль 2019 г. около 20% (374,5 млн) активных интернет-сайтов работают под управлением Nginx. По этому показателю решение уступает лишь Apache, которому принадлежит доля в размере 31%.
На официальном сайте проекта говорится, что инструментами Nginx пользуются «Яндекс», Mail.ru, «Вконтакте», «Рамблер», Netflix, Dropbox и другие известные компании.
Привлеченные инвестиции
За время своего существования Nginx привлекла инвестиции на общую сумму в $104 млн.
В 2011 г. компания привлекла $3 млн от пула инвесторов. В раунде лидировал фонд BV Capital, соинвесторами выступили фонды Runa Capital, e.ventures и MSD Capital Майкла Делла (Michael Dell).
В 2013 г. Nginx привлекла еще $10 млн. Ведущим инвестором выступил фонд New Enterprise Associates, соинвесторами выступили все фонды предыдущего раунда, а также Аарон Леви (Aaron Levie), глава Box.com.
В 2014 г. компания сумела привлечь $20 млн. В раунде приняли участие фонды Telstra Venture, NEA, e.ventures, Runa Capital и Index Ventures.
В 2016 г. эти же компании приняли участие в раунде объемом $8 млн. По итогам же года инвестиции в Nginx составили $14 млн.
В 2017 г. фонд New Enterprise Associates инвестировал в Nginx $14 млн.
В 2018 г. Nginx удалось привлечь еще $43 млн. Раунд возглавил Goldman Sachs Growth Equity.
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464281