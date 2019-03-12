Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США

Американская компания F5 Networks поглощает компанию-разработчика одного из самых популярных веб-серверов в мире – Nginx, «отцом» которого является россиянин Игорь Сысоев. Будущий владелец обещает сохранить открытость продукта.

F5 поглощает Nginx

F5 Networks, американский разработчик систем для ИТ-инфраструктуры предприятий, объявил о приобретении 100% доли компании Nginx, разработчика популярного открытого веб-сервера российского происхождения. Сумма сделки составляет около $670 млн. Информация о сделке содержится в пресс-релизе, опубликованном на официальных сайтах обоих ее участников.

В результате сделки F5 сохранит бренд Nginx (произносится «Энжайникс»). Генеральный директор одноименной компании Гас Робертсон (Gus Robertson), а также основатели Ngnix – Игорь Сысоев и Максим Коновалов – продолжат работу по развитию проекта в составе F5.

F5 работает в области сетевого предоставления приложений (ADN), обеспечивает возможность использования виртуальных сред, облачной обработки данных и управления ИТ-ресурсами по требованию. Компания планирует внедрить в Nginx свои наработки в сфере безопасности, а также использовать веб-сервер в облачных продуктах. Кроме того, компания рассчитывает нарастить продажи платных инструментов Nginx за счет собственных каналов сбыта.

F5 Networks поглощает компанию-разработчика одного из самых популярных веб-серверов в мире – Nginx, «отцом» которого является Игорь Сысоев

Представители сторон особо подчеркнули, что одним из основных условий, без которых сделка была бы невозможна, стало сохранение открытости Nginx.

История Nginx

Компания Nginx была создана в 2011 г. бывшим сотрудником «Рамблера» Игорем Сысоевым для развития и продвижения одноименного решения для высоконагруженных сайтов, разработкой которого он занимался с 2002 г. В 2004 г. вышел первый публично доступный релиз этого продукта с открытым исходным кодом, распространяемым под свободной BSD-подобной лицензией.

В апреле 2013 г. Nginx наняла своего первого CEO, Гаса Робертсона, бывшего вице-президента Red Hat, который и по сей день находится у руля проекта. В августе того же года компания выпустила свой первый коммерческий продукт — Nginx Plus, — включающий, помимо веб-сервера Nginx (который можно получить бесплатно), инструменты для настройки, мониторинга активности сервера, продвинутого балансирования нагрузки, ведения логов и динамической реконфигурации, а также услуги по техподдержке.

Также в 2013 г. Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».

Основатель Nginx Игорь Сысоев получает награду CNews Awards

В апреле 2014 г. число сайтов, которые используют сервер Nginx, составило 146 млн (в сравнении с 96 млн в 2013 г). К тому моменту почти 39% из 1 тыс. самых посещаемых сайтов в мире перешли на Nginx против с 31,6% годом ранее.

По данным Netcraft, на февраль 2019 г. около 20% (374,5 млн) активных интернет-сайтов работают под управлением Nginx. По этому показателю решение уступает лишь Apache, которому принадлежит доля в размере 31%.

На официальном сайте проекта говорится, что инструментами Nginx пользуются «Яндекс», Mail.ru, «Вконтакте», «Рамблер», Netflix, Dropbox и другие известные компании.

Привлеченные инвестиции

За время своего существования Nginx привлекла инвестиции на общую сумму в $104 млн.



В 2011 г. компания привлекла $3 млн от пула инвесторов. В раунде лидировал фонд BV Capital, соинвесторами выступили фонды Runa Capital, e.ventures и MSD Capital Майкла Делла (Michael Dell).

В 2013 г. Nginx привлекла еще $10 млн. Ведущим инвестором выступил фонд New Enterprise Associates, соинвесторами выступили все фонды предыдущего раунда, а также Аарон Леви (Aaron Levie), глава Box.com.

В 2014 г. компания сумела привлечь $20 млн. В раунде приняли участие фонды Telstra Venture, NEA, e.ventures, Runa Capital и Index Ventures.

В 2016 г. эти же компании приняли участие в раунде объемом $8 млн. По итогам же года инвестиции в Nginx составили $14 млн.

В 2017 г. фонд New Enterprise Associates инвестировал в Nginx $14 млн.

В 2018 г. Nginx удалось привлечь еще $43 млн. Раунд возглавил Goldman Sachs Growth Equity.

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