Россия ворвалась в топ-3 по росту любви граждан к электронным госуслугам

Россия заняла третье место в мире по темпам роста использования электронных госуслуг и вошла в десятку стран с самой высокой интенсивностью их использования. Россияне чаще всего прибегают к электронным госуслугам для оплаты налогов и штрафов, а также для поиска информации о погоде или ситуации на дорогах.

Россия в рейтинге BCG

Россия находится на третьем месте среди стран мира по темпам роста использования электронных госуслуг населением. В среднем эти темпы находятся в мире на уровне 15%, но в России они значительно выше — около 42%. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), сообщило «РИА Новости».

В общей сложности в ходе исследования было опрошено 13 тыс. человек из 30 стран. Респонденты отвечали на вопросы на тему средств доступа к электронным госуслугам, частоты их использования, удовлетворенности их качеством, а также высказывали свои мысли о применении искусственного интеллекта в работе госорганов.

Интенсивность и разнообразие

Россия также входит в десятку стран с самой высокой интенсивностью использования электронных госуслуг. Около 47% россиян пользуются ими хотя бы раз в неделю. Электронные госуслуги, доступные населению в России, достаточно разнообразны — в среднем каждый россиянин использует 9,1 различных типов таких услуг.

По этому показателю такие страны как Нидерланды и Швеция отстают от России — там данный показатель составляет 8,2 и 8,8 соответственно. С другой стороны, в Индии каждый гражданин использует в среднем 14,5 различных типов электронных госуслуг, что позволило стране занять первое место по этому критерию. В Аргентине данный показатель равен 11, также он высок во многих странах Азии.

Россия заняла третье место среди стран мира по темпам роста использования электронных госуслуг

Около 84% россиян используют электронные госуслуги для оплаты налогов и штрафов, а также для поиска информации о погоде или ситуации на дорогах. Примерно 73,8% прибегают к электронным госуслугам в связи с вопросами трудоустройства, а 68,9% — в связи с вопросами здравоохранения.

Госуслуги становятся лучше

Около 92% россиян, опрошенных в ходе исследования, отметили, что качество госуслуг повысилось в течение последних двух лет. При этом 20% респондентов считают, что электронные услуги от государства качественнее, чем услуги и решения, которые предлагает частный сектор. В Швеции и Канаде, например, ситуация иная: там государственные услуги считаются более качественными, чем частные, всего 10% и 1% пользователей соответственно.

Исследователи также пришли к выводу, что использование искусственного интеллекта госорганами может стать чрезвычайно полезным для граждан, однако для этого следует повысить доверие к таким технологиям среди населения, а также внедрить необходимые решения и наладить обмен данными между различными органами.

Электронные госуслуги в России

Электронные госуслуги, не требующие личного обращения граждан в многофункциональные центры (МФЦ) или госорганы, набирают популярность в России. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме. Как отмечает Росстат, это выше планового показателя.

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. По состоянию на декабрь 2018 г. в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, было зарегистрировано почти 84 млн человек.

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