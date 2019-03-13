«Яндекс» купил сервис TheQuestion, аналог которого Google закрыл за невостребованностью

«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion, чтобы объединить его со «Знатоками» под руководством основательницы TheQuestion Тони Самсоновой.

«Яндекс» объединяет «Знатоков» с TheQuestion

«Яндекс» объявил о приобретении 100% доли в кипрской компании Znanie Company, которая владеет сервисом вопросов и ответов TheQuestion. Объединенный проект возглавит основательница TheQuestion – российская журналистка Тоня Самсонова. Сумму сделки стороны не раскрывают.

TheQuestion будет объединен с «Яндекс.знатоками» и дополнит результаты поиска «Яндекса». В частности, в ближайшее время в поисковой выдаче «Яндекса» появятся быстрые ответы с TheQuestion.

TheQuestion позволяет любому человеку задать вопрос и получить на него ответ от других людей, среди которых есть специалисты в различных сферах. Пользователи оценивают полученные ответы, и на основе этих оценок формируется рейтинг экспертов в той или иной теме. По данным «Яндекса», за последние три года аудитория TheQuestion выросла в 10 раз — до 10 млн пользователей в месяц.

«Яндекс.знатоки» во многом схож с TheQuestion: там пользователи также могут задавать вопросы и получать ответы от других людей, а также отвечать на их вопросы.

«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

В ноябре 2018 г. «Яндекс» начал показывать в поиске быстрые ответы пользователей сервиса «Яндекс.знатоки». Сейчас, по данным «Яндекса», они появляются в результатах поиска 1,8 млн раз в день. Компания рассчитывает, что в результате интеграции с TheQuestion число быстрых ответов существенно вырастет: за четыре года работы сервиса люди написали там около 700 тыс. ответов на вопросы.

Это не первая попытка «Яндекса» запустить собственный сервис вопросов и ответов. В 2009 г. был дан старт экспериментальному проекту «Яндекс.ответы». Поисковый робот автоматически обходил различные веб-сайты, выделяя на них пары «вопрос-ответ», тем самым упрощая для пользователя процесс поиска. На момент запуска в индексе робота было 4,5 млн вопросов с 14,4 млн ответов. Спустя год сервис был закрыт.

Несколько слов о TheQuestion

TheQuestion основан в 2014 г. бывшим корреспондентом радио «Эхо Москвы» Тоней Самсоновой. Компания, управляющая сервисом – Znanie Company Ltd, зарегистрирована на Кипре. Сервис зарабатывает на продаже рекламы и корпоративных аккаунтов для компаний.

Выручка компании не раскрывается, равно как и размер инвестиций, а также имена инвесторов. Однако, в июне 2016 г. журнал «Секрет фирмы» сообщал о том, что пул инвесторов TheQuestion состоит из частных лиц, среди которых есть владельцы технологических и медиакомпаний, а в общей сложности компании за два года удалось привлечь около $1 млн инвестиций.

Конкурирующие сервисы вопросов и ответов

Самым известным русскоязычным конкурентом TheQuestion является сервис «Ответы@mail.ru», запущенный в 2006 г. и позиционировавшийся как «социальный поисковик». За первый год работы 5,4 млн участников проекта задали почти 8 млн вопросов и дали 56 млн ответов.

Не следует забывать и о схожем сервисе «Вопросы и ответы» компании Google, который появился в июне 2007 г. Первой страной, где он был запущен, стала Россия. Позднее появились версии сайта на арабском и китайском языках. 23 июня 2014 г. сервис был переведен в режим только чтения. Фактическое закрытие «Вопросов и ответов» в Google аргументировали невостребованностью сервиса.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464641