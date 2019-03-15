Dropbox без объявления войны лишил пользователей критически важных возможностей

Владельцам бесплатных аккаунтов Dropbox придется перейти на платные тарифы с негуманными расценками или сменить облачный сервис. Сегодня Dropbox неожиданно для всех изменил правила обслуживания и резко ограничил количество подключаемых к профилю устройств для синхронизации, в одночасье сделав его эксплуатацию неудобной для многочисленных пользователей по всему миру.

Перемены к худшему

В работе облачного сервиса хранения данных Dropbox произошли глобальные изменения, затронувшие владельцев бесплатных аккаунтов. С 15 марта 2019 г. они могут подключить к своему профилю не более трех устройств для синхронизации, пишет ресурс ZDNet. Раньше их количество не ограничивалось.

Новые правила были введены без предварительного оповещения, и они затрагивают всех пользователей, обслуживаемых по бесплатному тарифному плану, вне зависимости от места их проживания. Компания Dropbox, владелец одноименного облака, прокомментировала изменения в своей политике тем, что большинству пользователей достаточно трех устройств – это может быть компьютер или ноутбук в связке с планшетом и смартфоном, а также ПК и два смартфона двух членов семьи.

Исключения из правил

Изменения в правилах Dropbox не коснутся тех пользователей, к аккаунтам которых уже подключено более трех устройств – их не заставят удалять лишние или платить за них, однако в случае необходимости добавления еще одного гаджета им придется удалить столько имеющихся, чтобы появилась свободная квота.

За удобную синхронизацию устройств с DropBox придется платить.

Бизнес-пользователи и корпоративные клиенты Dropbox тоже не ощутят изменений – они по-прежнему могут добавлять в свои профили неограниченное количество устройств.

Платный аккаунт

Единственной возможностью обычным пользователям Dropbox вернуть себе безлимит на синхронизируемые устройства станет переход на платное обслуживание. Самый доступный тарифный план в настоящее время стоит $10 (около 650 руб. по курсу ЦБ на 15 марта 2019 г.) в месяц. Другой вариант – оставаться на бесплатном профиле и пользоваться сервисом через браузеры: на такой вариант подключения лимиты пока не распространяется. Другими словами, можно подключаться к одному аккаунту с ПК и мобильных устройств одновременно, используя обозреватели, но подобное решение может оказаться удобным далеко не всем.

Возможные причины

О том, что именно побудило Dropbox начать закручивать гайки, компания не распространяется. Согласно финансовому отчету компании за III квартал 2018 г. на тот период количество зарегистрированных в облаке пользователей превысило 500 млн в масштабах всего мира, однако лишь 12,3 млн аккаунтов обслуживались по тарифам с абонентской платой.

Между тем, компания не бедствует: по сравнению с III кварталом 2017 г. выручка компании в третьей четверти 2018 г. вырос на 26% и составил $360,3 млн. Ей удалось превзойти ожидания аналитиков, прогнозировавших доход Dropbox на уровне $353 млн.

Общественность негодует

Реакция пользователей новую инициативу Dropbox, тем более реализованную без предварительного предупреждения, не заставила себя ждать. Twitter наполнился не самыми позитивными обращениями к компании, и едва ли случившееся положительно скажется на приросте пользовательской базы, тем более при наличии сразу нескольких достойных альтернатив.

К слову, Dropbox уже не в первый раз пытается заставить владельцев бесплатных аккаунтов перейти на тарифы с абонентской платой: предыдущая попытка была предпринята летом 2016 г. Почти три года назад компания отключила таким пользователям автозагрузку фотографий на мобильных устройствах – это функция автоматически загружает в облако каждый новый снимок, сделанный на камеру смартфона. Благодаря этому пользователь мог получить доступ к этим фотографиям с любого гаджета, подключенного к профилю.

Альтернативы

На момент запуска первых серверов Dropbox в 2007 г. у проекта практически не было конкурентов, но в 2019 г. ситуация в корне иная. Собственные облака есть во многих странах мира, и в России это, как минимум, «Файлы.Mail.ru» и «Яндекс.диск». но есть и зарубежные сервисы, пока еще доступные в нашей стране – это скандально известный Mega, Amazon Drive, Microsoft OneDrive и др.

В России также встречаются примеры корпоративных облачных сервисов собственной разработки: в феврале 2018 г. компания «Техносерв» приступила к использованию корпоративного файлообменника «ТехноДиск», работающего в облаке Техносерв Cloud, в своем московском офисе.

Отдельно отметим существование проекта Google Drive (В России известен как «Google диск»), доступ к которому по умолчанию получают все владельцы Android-гаджетов, зарегистрировавшие аккаунт в Google Mail. Android, напомним, это самая популярная мобильная ОС в мире. В ноябре 2018 г. Google внедрил в России новую сетку тарифов, включающую в себя, в том числе, возможность получения 15 ГБ дискового пространства на полностью бесплатной основе, а также сниженные цены на платные тарифы.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n465381