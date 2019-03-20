Google угрожает Microsoft и Sony захватом власти на новом для себя рынке

Google потеснит Microsoft и Sony в сегменте видеоигр при помощи своего нового проекта Stadia – облачного игрового сервиса. Stadia дает возможность геймерам играть в популярные и требовательные к системным ресурсам игры через браузер Chrome и экономить на апгрейде компьютеров. Google даже основала собственную игровую студию для разработки эксклюзивных игр под Stadia.

Google как поставщик игрового контента

Корпорация Google открыла новый для себя рынок облачных игровых стриминговых сервисов, объявив тем самым войну лидерам сферы видеоигр – Microsoft, Sony и Valve. Она разработала собственную облачную игровую службу Stadia, которая позволит геймерам играть в современные игры непосредственно через браузер Chrome, без необходимости их установки на свой ПК. Другими словами, игры будут запускаться на мощностях Google и транслироваться на компьютер пользователя через интернет.

Анонс Stadia провели гендиректор Google Сандар Пичай (Sundar Pichai) и руководитель игрового направления корпорации Фил Харрисон (Phil Harrison), успевший поработать и в Sony, и в Microsoft.

Выгода для пользователей

Конечным потребителям переход на Stadia выгоден с финансовой точки зрения, так как они не понесут дополнительные расходы, связанные с покупкой игровой приставки или обновлением своего компьютера. Им потребуется лишь доступ в интернет, притом, как заявили представители Google, будет вполне достаточно подключения на скорости 25 Мбит/с – в большинстве населенных пунктов России действуют и более скоростные тарифные планы. Информация о скорости интернета в России приведена для примера – сроки запуска Stadia в нашей стране Google пока не сообщает.

Логотип Stadia и фирменный джойстик Google

Тем не менее, обновление «железа» все же может потребоваться в том случае, если игрок захочет получить максимальное качество изображения. Stadia, по заверениям создателей, способна транслировать изображение в разрешении до Ultra HD или 4К при частоте 60 кадров в секунду, и обработать такое потоковое видео способен не каждый компьютер. В настройках можно будет снизить разрешение и частоту кадров до необходимого, с соответствующей потерей качества. В будущем Google планирует добавить поддержку разрешения 8К и частоты 120 кадров в секунду.

В сравнении с популярным сервисом Valve Steam у Stadia тоже есть весомое преимущество – пользователям не придется задумываться о наличии достаточного свободного пространства на SSD или жестком диске под дистрибутив игры и ее установку. Опять же. Steam – это, фактически, интернет-магазин игр, сервис цифровой дистрибуции, но никак не облачная игровая платформа.

Аппаратные возможности

Google рассчитывает на привлечение многомиллионной аудитории игроков, но при этом не создает инфраструктуру Stadia с нуля. Вместо этого она решила задействовать собственные уже существующие центры обработки данных, расположенные по всему миру, что сведет возможности в задержке передачи информации к минимуму и повысит качество оказываемой услуги. Запускаться игры будут на отдельном устройстве под тем же названием Stadia, каждый экземпляр которого базируется на неназванном графическом процессоре AMD. По заверениям разработчиков, этот чип способен отдавать производительность на уровне 10,7 терафлопс, что существенно больше в сравнении с самыми мощными игровыми приставками по состоянию на март 2019 г. – Sony PlayStation 4 Pro (4,2 терафлопс) и Microsoft Xbox One X (6 терафлопс). Частота центрального процессора достигнет 2,7 ГГц, а объем оперативной памяти составит 16 ГБ.

Джойстик Google выполнен по образу и подобию геймпадов Sony и Microsoft

Играть на платформе Stadia можно будет при помощи обычных джойстиков, мышек и клавиатур, подключаемых по USB, но у Google также есть собственное решение – беспроводной геймпад Stadia, подключаемый по Wi-Fi внешне напоминающий джойстики одновременно от Xbox One и PS4. Устройство позволяет осуществлять захват видео игрового процесса с помощью отдельной кнопки, а также на нем есть кнопка запуска голосового помощника Google Assistant. Напомним, что аппаратная продукция Google, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-динамики и др., в Россию официально не поставляется.

Дата запуска и подборка игр

Во время презентации Stadia представители Google публично запустили на платформе игру Assassin's Creed Odyssey через браузер Chrome. Она, вероятно, войдет в коллекцию игр, поддерживающих Stadia, и компанию ей составит уже заявленная Doom Eternal, которая сможет отдавать изображение в формате 4К с частотой 60 кадров в секунду и поддержкой режима HDR. Сама игра пока находится в разработке и не имеет точных сроков выхода, но после релиза она будет доступна не только на Stadia, но также на ПК, Nintendo Switch, PS4 и Xbox One.





О других игровых ААА-проектах под Stadia информации пока нет, но, по заверениям Google, доступ к инструментам разработчиков игр для Stadia получили более 100 студий. К тому же, платформа гарантированно получит длинный список эксклюзивов, разработкой которой займется основанная Google гейм-девелоперская студия Stadia Games and Entertainment. Главой новой студии стала вице-президент Google Джейд Рэймонд (Jade Raymond), ранее работавшая на такие крупные игровые компании, как Sony и Electronic Arts. Также она работала в Ubisoft на должности исполнительного продюсера Ubisoft Montreal и управляющего директора Ubisoft Toronto.

Джейд Рэймонд, глава собственной гейм-девелоперской студии Google

Запуск Stadia запланирован на 2019 г., пока без указания более точных сроков. Подробности о стоимости подписки на сервис и его географии распространения тоже остаются неизвестными. По информации из официального блога Google, в 2019 г. доступ к Stadia получат жители США, Канады, Великобритании и ряда европейских государств. Россия в списке не упоминается.

Ответный удар конкурентов

Запуск Stadia может сильно пошатнуть позиции нынешних лидеров рынка видеоигр, но у них уже есть, чем ответить Google. Так, Sony уже продвигает собственный сервис трансляции игр через интернет (широкого распространения он пока не получил), а Steam прорабатывает проект Steam Link. Он дает возможность игрокам транслировать в Сеть игры со своего домашнего компьютера.

В стане Microsoft тоже ведется работа над собственным сервисом потоковой трансляции игр под названием Project xCloud для владельцев приставок Xbox. Софтверный гигант уже продемонстрировал ее работоспособность в рамках ранней премьеры, и не за горами полноценный запуск, но, как и в случае со Stadia, точные сроки никто не называет.