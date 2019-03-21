Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и запретила «Озон» с ошибками

Украина ввела санкции против российских интернет-магазинов «Озон.ру», «Литрес» и «Лабиринт.ру». «Литрес» предупреждает, что этот шаг станет ударом для легального рынка электронных книг на Украине.

Украина ввела санкции против книжных интернет-магазинов из России

Президент Украины Петр Порошенко расширил санкции в отношении российских организаций и физических лиц. Новый санкционный список был принят на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В числе прочих в список вошли российские книжные издательства: «Эксмо», АСТ, «Яуза», «Яуза-Пресс», «Книжный мир» и «Издательский дом Питер». Также в списке оказались интернет-магазины, торгующие книгами: «Озон.ру», «Литрес» и «Лабиринт.ру».

Указом Порошенко запрещается ведение с данными лицами торговых операций и выполнение экономических и финансовых обязательств перед ними. В части интернет-магазинов провайдерам также запрещается предоставлять доступ к их сайтам.

Украинские власти запутались с блокировкой «Озон.ру»

«Озон.ру» был основан в 1998 г. Первоначально магазин торговал книгами и видеокассетами, но к настоящему времени стал одним из лидеров электронной коммерции в Рунете, торгующим широким ассортиментом товаров.

Петр Порошенко ввел санкции против российских интернет-магазинов «Озон.ру», «Литрес» и «Лабиринт.ру»

«Озон.ру» был основан петербургской ИТ-компанией «Рексофт». Позднее он был продан группе инвесторов во главе с фондом Baring Vostok. К настоящему моменту крупнейшими акционерами интернет-магазина являются Baring Vostok и АФК «Система». «Рексофт» же в 2008 г. был продан «Техносерву».

Отметим, что в список СНБО в качества лица, в отношении которого введены санкции, включен именно «Рексфот»., а не «Озон.ру». Но в качестве ограничительных мер, применяемых к данной организации, указан запрет доступа к сайту Ozon.ru.

Представитель «Озон.ру» отметил, что компания «Рексфот» уже давно не имеет отношения к интернет-магазину. В целом украинские пользователи раньше могли заказывать товары с «Озон.ру», пользуясь сторонними сервисам доставки. Собственных складов и подразделений на Украине у «Озон.ру» нет. В то же время в компании выразили сожаление, что десятки тысяч людей лишились возможности покупать качественные товары на удобной площадке.

«Литрес» заблокировали на радость пиратам

«Литрес» занимается продажей электронных книг. Компания также известна как активный борец с интернет-пиратством. Гендиректор компании Сергей Анурьев заявил CNews, что на украинских пользователей приходилось не более 2% в выручке компании. В то же время в компании считают, что их ресурс является на Украине практически единственным источником легальных электронных книг на русском языке.

«Вводимые меры приведут к фактическому уничтожению рынка легальных электронных книг на Украине, - говорит Анурьев. - Ограничивая возможность читателя законно приобрести легальный контент, власти вынуждают его обращаться к пиратским ресурсам и нарушать авторское право и закон. Это фактически отбросит Украину как легальный рынок интеллектуального продукта на годы назад».

Как украинские власти борются с российским интернетом и софтом

Украина вводит санкции против России с 2014 г., когда Крым отсоединился от Украины и стал частью России, а на Донбассе начались боевые действия. Два года назад Петр Порошенко ввел санкции в отношении целого ряда крупных российских интернет-и ИТ-компаний.

Тогда был запрещен доступ к сайтам интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group, включая социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте», а также к сайтам антивирусных разработчиков «Лаборатория Касперского» и Dr.Web.

Кроме того, было запрещено пользоваться продуктами ряда популярных российских производителей ПО. Помимо упомянутых антивирусных разработчиков, в этом списке оказались «1С», ABBYY, «Галактика», Парус», «Аскон» и «Политерн». Фигурантами санкционных списков оказался и ряд системных интеграторов, включая «Астерос» и принадлежащий МТС «Энвижн Груп».