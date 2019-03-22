На сайт госзакупок в открытый доступ выложили данные россиян, защищенные врачебной тайной

В сопроводительной документации к некоторым аукционам на сайте госзакупок обнаружились медицинские протоколы, из которых перед публикацией не были удалены конфиденциальные сведения о пациентах, такие как ФИО, адрес, диагноз и т. д. Аукционы проводило Управление здравоохранения Липецкой области. Активисты, нашедшие документы, считают, что здесь имеет место нарушение врачебной тайны.

Диагнозы на сайте госзакупок

Управление здравоохранения Липецкой области с 2018 г. выкладывает конфиденциальную информацию о пациентах на сайт госзакупок. Данные были обнаружены на сайте участниками объединения «Пациентский контроль», о чем они сообщили на своей странице в Facebook.

Активисты проводили исследование сайта госзакупок на предмет тендеров, касающихся приобретения препаратов для лечения ВИЧ. В ходе своих поисков они обнаружили несколько аукционов по другой теме — их предметом было оказание медицинских услуг в неотложной форме. Суть подобных контрактов заключается в том, что пациентов переводят в медицинские учреждения, находящиеся за пределами региона. Все тендеры датированы 2019 г.

В документации к такому тендеру прилагается выписка из протокола комиссии, которая содержит исчерпывающие данные о пациенте, включая его ФИО, домашний адрес, диагноз, код по МКБ, профиль и т. д. Как правило, перед размещением документации на сайте госзакупок, личные данные вымываются из документов.

Однако Управление здравоохранения Липецкой области перестало в некоторых случаях вымарывать личные данные начиная с 2018 г. Активистам удалось найти восемь закупок, в документации к которым личные данные пациентов были сохранены и в итоге оказались в общем доступе.

Юридическая сторона дела

Участники «Пациентского контроля» отмечают, что таким образом Управление здравоохранения нарушает статью 13 «Соблюдение врачебной тайны» закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Закон предусматривает ряд случаев, в которых информация о пациенте может быть раскрыта, но совершение госзакупок в этот список не входит.

Пример протокола, выложенного на сайт госзакупок (часть данных о пациенте закрашена «Пациентским контролем»)

Таким образом, данные могли попасть на сайт легальным путем только в том случае, если пациент или его законный представитель дали письменное согласие на их размещение в открытом доступе, однако это кажется маловероятным. В комментариях пользователи Facebook высказывают мнение, что по данному инциденту должно быть возбуждено сразу два дела: уголовное — за разглашение врачебной тайны, и административное — за передачу персональных данных.

Разглашение врачебной тайны может повлечь за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность. Уголовная ответственность предусматривается частью 2 статьи 137 Уголовного кодекса России «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.