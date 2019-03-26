Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком

На фоне снижения продаж iPhone Apple расширила функции своих информационных, финансовых и развлекательных сервисов, пытаясь выжать максимум из пользователей iOS и MacOS. Впрочем, большинство новых сервисов так и не выберется за пределы Северной Америки до конца 2019.

«Аппаратно-программно-сервисная платформа»

Компания Apple провела презентацию своих новых и обновленных онлайн-сервисов, включая расширенный информационно-новостной сервис News+, платежный сервис Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и развлекательные платформы Apple TV и Apple TV+. Мероприятие прошло в Театре имени Стива Джобса (Steve Jobs) в Купертино, Калифорния, онлайн-трансляция велась на сайте компании.

В самом начале презентации Тим Кук (Tim Cook), ныне возглавляющий компанию, отметил, что в настоящее время Apple предлагает пользователям «аппаратно-программно-сервисную платформу», обеспечивающую пользователям любого устройства под iOS или MacOS доступ к широкому спектру развлекательных, информационных, финансовых и других сервисов.

Согласно данным финансового отчета Apple за последний квартал 2018 г., выручка компании от продаж iPhone рухнула на 15% до $51,98 млрд, в то время как выручка сервисов подскочила на 19% до $10,9 млрд.

Поскольку у пользователей во всем мире «на руках» сейчас порядка 1,4 млрд устройств Apple, для компании, по мнению обозревателей Bloomberg, есть смысл сконцентрировать внимание на услугах для всего этого парка техники.

CEO Apple Тим Кук о преимуществах Apple Card

Несмотря на мощный информационный шум вокруг нынешнего анонса, жителям планеты за пределами Северной Америки большинство из новых сервисов Apple не будет доступно как минимум до конца 2019 года.

Apple Card как логичное продолжение Apple Pay

Перед анонсом нового платежного сервиса Apple Card, Тим Кук показал интересную карту, на которой показал глубину внедрения платежного сервиса Apple Pay среди предприятий, принимающих карточные и безналичные платежи. До рекорда Австралии (99%) далеко всем, но интересно, что Россия с 85% оставила далеко позади собственно США с их «скромными» 70%.

Процент поддержки Apple Pay в разных странах

Новый платежный сервис Apple Card – это, по сути, кредитная или дебетовая карта внутри Apple Pay, которая позволяет отслеживать платежи по типу расходов и анализировать баланс на предмет планирования будущих расходов. Работа с платежными данными происходит в устройстве, без доступа Apple к финансовой информации.

Сервис Apple Card, организованный в партнерстве с Goldman Sachs Bank и Mastercard, позволяет ограничиться виртуальной картой, но при желании также можно выпустить карту на физическом носителе. «Физическая» карта маркируется только именем и фамилией владельца, все реквизиты, включая номер, CVV, дату действия и подпись доступны пользователю только через приложение.

Размер «мгновенного кэшбэка» Daily Cash

Особенностью сервиса Apple Card является так называемый «мгновенный кэшбэк» Daily Cash: 2% от любых покупок через Apple Pay, 3% от покупок в приложениях и магазинах Apple, и 1% при покупке с физической картой Apple Card мгновенно возвращаются на счет Apple Card после совершения транзакции.

Отдельно было подчеркнуто, что сервис Apple Card не подразумевает никаких дополнительных оплат за ежегодное обслуживание, позднее внесение взносов, овердрафт или международные расчеты.

Apple Card будет доступен в ряде стран уже летом 2019

Запуск Apple Card ожидается летом 2019 г., однако список стран, где будет доступен сервис на момент запуска, в рамках презентации не уточнялся.

Игровой сервис Apple Arcade

Apple представила игровой сервис Apple Arcade, с помощью которого можно получить доступ к более чем сотням платных мобильных игр в AppStore по фиксированной ежемесячной подписке.

Единая подписка Apple Arcade для всех устройств Apple

Сервис Apple Arcade предполагает полный доступ к играм, без дополнительных подписок и платежей в играх, как онлайн, так и без доступа в интернет. Ежемесячный платеж подразумевает доступ к играм со всех устройств пользователя.

Единая подписка Apple Arcade для всей семьи

Сервис Apple Arcade будет запущен осенью 2019 года в виде новой вкладки в App Store для iOS, macOS и tvOS, и стартует сразу более чем в 150 странах.

Apple TV и Apple TV+: видео по желанию и на любой вкус

«Гвоздем» презентации стал анонс обновленного сервиса потокового вещания Apple TV, с расширенным доступом богатой подборке фильмов, телешоу и спортивных телепередач. В рамках анонса Apple объявила о расширенном сотрудничестве с такими сервисами как HBO, ShowTime и др.

Как ранее писал The Wall Street Journal, обновленный сервис Apple TV планируется компанией как «убийца Netflix», отныне способный на равных конкурировать с наиболее продвинутыми мировыми онлайновыми видео-сервисами по подписке.



«Убийца Netflix» Apple TV

Впервые подписчики смогут смотреть трансляции Apple TV не только iPhone и iPad, но также на Mac. Кроме того, впервые сервис будет доступен на «умных телевизорах» (Smart TV) компаний Samsung, LG, Visio, Sony и др.

Впервые представленный сервис Apple TV+ обеспечит подписчиков доступом к контенту, специально созданному для сервиса. В рамках презентации выступили знаменитые актеры, режиссеры и телеведущие, которые подтвердили свое участие в проектах для Apple TV+.

С сервисом Apple TV+ будут сотрудничать звезды ТВ и кино

По заявлению компании, Apple TV, как и Apple TV+, будут доступны более чем в сотне стран начиная с осени 2019. Подписка на сервис подразумевает единый платеж за доступ к сервису всей семьи с любых устройств Apple.

Apple News+: плюс журналы и газеты

Apple обновила свой новостной агрегатор Apple News +, добавив к списку доступных ранее новостных онлайн-ресурсов доступ к онлайн-версиям журналов различных тематик – от моды и развлечений до спорта, путешествий и лайфстайла.

По заявлению представителей Apple, News + обеспечит доступ к более чем трем сотням изданий из США, включая The Wall Street и The New-Yorker, а также к более чем 30 изданиям Канады (на момент запуска).

Apple News +, пока что только для США и Канады

Как было отмечено в рамках презентации, сервис будет использовать машинное обучение для изучения персональных предпочтений и рекомендаций интересного контента на их основе. Приложение не будет передавать персональные данные для маркетинга или рекламы. И не будет отслеживать активность пользователя в Сети.

Запуск сервиса Apple News + в ближайшее время состоится для США и Канады, стоимость подписки составит $9,99 в месяц, первый месяц предоставляется бесплатно. Лишь к осени Apple News + станет актуален для Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. В России этот сервис не будет доступен как минимум до следующего года.