Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино

Минфин готовит законопроект, который запретит банкам проводить платежи от физических лиц в адрес онлайн-казино. Крупные онлайн-казино в России трудно заблокировать обычным способом, поскольку они работают через зеркала.

Законопроект Минфина

Минфин начал разработку законопроекта, который наложит ограничения на возможность физических лиц осуществлять переводы денежных средств в адрес онлайн-казино и лотерей. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения подготовки, соответствующая информация размещена на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продлится с 25 марта по 5 апреля 2019 г.

В качестве цели регулирования заявлено «совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети «Интернет» путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц в пользу организаторов такой деятельности». Исполнителями законопроекта станут кредитные организации.

В случае принятия закона он вступит в силу в январе 2020 г. Разработать законопроект было решено по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в декабре 2018 г., сообщается на сайте.

Как в России борются с азартными сайтами

Сайты с азартными играми блокируются в России с начала 2014 г. С тех пор под блокировку попали несколько сотен сайтов казино, букмекерских контор, тотализаторов и игровых автоматов. В том же году в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» были внесены изменения, позволяющие осуществлять блокировку сайтов с азартными играми во внесудебном порядке.

Российские пользователи не смогут переводить деньги в адрес онлайн-казино

В 2015 г. на осуществление таких блокировок правительство уполномочило Федеральную налоговую службу (ФНС). С конца 2015 г. ведомство заблокировало сотни различных игровых сайтов, как русскоязычных, так и зарубежных. В числе прочих под блокировку стали попадать казино и тотализаторы, которые в принципе не работают с пользователями из России. Например, ФНС заблокировала спортивный тотализатор Yahoo.

Непобедимое казино

Обычные, реальные казино в России запрещены на всей территории страны кроме особых игорных зон. Реализовать запрет онлайн-казино несколько сложнее. Например, в 2018 г. Роскомнадзор внес в список запрещенных ресурсов примерно 1,5 тыс. сайтов, пытаясь заблокировать крупное онлайн-казино Azino 777, однако оно продолжает работать через зеркала. По итогам 2017 г. это казино попало в топ 15 крупнейших рекламодателей на рынке онлайн-видео.

В ходе борьбы с Azino 777 ФНС запретила банкам совершать переводы в адрес компании Victory 777 N.V., которая является оператором данного казино. В настоящий момент в России переводы в адрес незаконных онлайн-казино можно заблокировать двумя способами. Первый способ — по МСС-коду платежа, в котором зашифрован вид деятельности компании. Второй — по получателю, если известно, что он занимается нелегальной игорной деятельностью. Список таких компаний ведет ФНС.