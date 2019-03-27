Завершается сбор данных для CNews100 – рейтинга крупнейших ИТ-компаний России

Исследовательская группа CNews Analytics завершает подготовку главного рейтинга года «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Данные для участия в рейтинге принимаются до 8 апреля 2019 г. Результаты исследования будут опубликованы в рамках ежегодного обзора «Рынок ИТ: Итоги 2018».

CNews Analytics завершает сбор данных для ежегодного рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России». Рейтинг и агрегированные данные по исследованию будут опубликованы в рамках аналитического обзора «Рынок ИТ: Итоги 2018».

Традиционно в проекте участвуют крупнейшие российские ИТ-компании – интеграторы, дистрибьюторы, разработчики ПО, производители компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Игроки рынка ранжируются по финансовым показателям (объем выручки за период – для рейтинга CNews100, показатели роста по отношению к предыдущему году – для рейтинга CNewsFast). Также готовится рейтинг отечественных разработчиков.

Заполнить анкету для участия в рейтинге можно здесь.

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2017 г. составила ₽1158 млрд. По сравнению 2016 г. она сократилась на 1,9% в рублях. Таким образом, наметившийся в 2015 г. рост российского ИТ-рынка сменился стагнацией.

Порог входа в рейтинг по сравнению с 2016 г. увеличился на 31,5% и достиг p730 млн. 63% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв», Luxoft и другие. На долю топ-20 приходится 80% совокупной выручки. Таким образом, российский рынок ИТ по-прежнему находится в руках нескольких крупнейших игроков.

Мы приглашаем к участию всех игроков отечественного рынка ИТ. Заполненную анкету необходимо предоставить до 8 апреля 2019 г. Также в этом году CNews Analytics формирует рейтинг крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Для участия в рейтинге необходимо заполнить анкету. Срок подачи данных продлен до 8 апреля.

Ознакомиться с предыдущими рейтингами можно здесь.