Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль

По итогам девяти конкурсов «Росатома» на создание дорожных карт развития сквозных цифровых технологий большая часть работ будет выполнена за символическую цену — в 1 коп. Среди «альтруистов» — Сбербанк, НЦИ, университет «Иннополис», МИСИС, Новосибирский институт программных систем, Дальневосточный федеральный университет.

Дорожные карты — за бесплатно

«Росатому» удалось сэкономить 104 из 109 млн руб., которые госкорпорация готова была потратить на разработку дорожных карт развития так называемых сквозных цифровых технологий в рамках российского нацпроекта «Цифровая экономика». Это следует из сопоставления начальных цен контрактов и финальных предложений победителей в девяти тематических тендерах.

Конкурсы вызвали достаточно необычный ажиотаж. Семь дорожных карт будут разрабатываться за 1 коп. каждая. Еще одна за 1 руб. И лишь по итогам одного конкурса победителю удастся заработать, заключив контракт на 5 млн руб.

Напомним, под дорожной картой в данном случае подразумевается ключевой управленческий документ, в соответствии с которым будет организована поддержка развития сквозных технологий в течение ближайших нескольких лет. Именно такое определение ранее дал помощник Президента России, председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» Андрей Белоусов.

Подведены итоги конкурсов среди желающих написать дорожные карты развития в России сквозных цифровых технологий

Горизонт планирования будущих дорожных карт — до 2024 г. Их реализация будет направлена на «обеспечение технологического лидерства, экономического развития и социального прогресса Российской Федерации, выхода российских компаний на международные рынки».

«Росатом» в данном проекте ранее был определен Правительством России в качестве ответственного исполнителя — как по разработке дорожных карт, так и по дальнейшей их реализации.

«Финансирование проектов, соответствующих дорожным картам сквозных цифровых технологий, планируется осуществлять преимущественно на конкурсной основе. — отмечали в АНО 31 января 2019 г. — На эти цели в 2019 году запланировано направить более 20 млрд руб., распределив их по различным направлениям и инструментам. Предложения по конкретным механизмам приоритетной поддержки проектов развития сквозных цифровых технологий подготовят Мнкомсвязи, АНО “Цифровая экономика” и институты развития с участием ведущих компаний цифровой экономики».

Кто какие карты будет разрабатывать

Дорожную карту «Нейротехнологии и искусственный интеллект», на которую было зарезервировано 12,4 млн руб., станет разрабатывать Сбербанк — за 1 коп. Такую же цену предложил Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, чьей заявке был присвоен второй номер. Также конкурентами выступили Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский физико-технический институт (МФТИ),Государственный университет управления, «Эко-Томск», университет «Иннополис».

Дорожную карту «Технологии виртуальной и дополненной реальностей», на которую было зарезервировано 11,7 млн руб., разработает Дальневосточный федеральный университет — за 1 руб. Второй номер был присвоен заявке университет «Иннополис», предлагавшего выполнить работы за 4,4 млн руб. Конкуренцию им пытались составить Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации», СТАНКИН и МИФИ

Дорожную карту «Большие данные», на которую было зарезервировано 12,3 млн руб. создаст «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — за 1 коп. Такая же цена была у второго номера рейтинга — компании «Форпост». Конкурировали с ними «Мэйл.ру», Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации, СТАНКИН, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Финансовый университет при Правительстве РФ, «ЦЭФК групп», университет «Иннополис».

Дорожную карту «Технологии беспроводной связи», на которую было зарезервировано 12,1 млн руб., разработает НЦИ — за 1 коп. Такая же цена была у второго номера — Ростелекома. Конкурировали с ними концерн «Автоматика» и Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации».

Дорожную карту «Квантовые технологии», на которую было зарезервировано 11,8 млн руб., создаст Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» — за 1 коп. Столько же просил за работы номер два — концерн «Автоматика». Конкурировали с ними Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации, МГУ и МИФИ.

Дорожную карту «Системы распределенного реестра» (на технологии блокчейн), на которую было зарезервировано 11,7 млн руб., создаст Новосибирский институт программных систем — за 1 коп. Столько же за работы просила компания «Вейвз», ставшая второй. Конкурировали с ними Международный банковский институт, МИФИ, Финансовый университет при Правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, университет «Иннополис».

Дорожную карту «Компоненты робототехники и сенсорика», на которую было зарезервировано 12,2 млн руб., создаст университет «Иннополис» — за 1 коп. Столько же просил номер два — Сбербанк. С ними конкурировали НИИ автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина, концерн «Созвездие», Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Финансовый университет при Правительстве РФ, Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики.

Дорожную карту «Промышленный интернет», на которую было зарезервировано 12,2 млн руб., создаст НЦИ — за 1 коп. Столько же просил номер два — Новосибирский институт программных систем. С ними конкурировали Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации, СТАНКИН, Финансовый университет при Правительстве РФ, Ассоциация участников рынка интернета вещей, «ИКС-холдинг», университет «Иннополис», фонд «Центр стратегических разработок “Cеверо-Запад”».

Дорожную карту «Новые производственные технологии», на которую было зарезервировано 12,6 млн руб., разработает Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого — за 5 млн руб. Второй номер был присвоен заявке Университета «Иннополис», просившего 4,4 млн руб. С ними конкурировали МГУ, Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации, СТАНКИН, Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Чего ждут от разработчиков дорожных карт

Как следует из техзаданий конкурсов, разработчикам всех дорожных карт необходимо будет осуществить анализ научно-технического и технологического задела по конкретной сквозной технологии, оценить тематические потребности государства, определить приоритетные субтехнологии, а также сроки и меры по их развитию.

Каждая из дорожных карт должна сформировать план совместных действий бизнес-сообщества и федеральных и региональных органов исполнительной власти.

На создателей карт будет возложено определение измеримых стратегических целей развития той или иной технологии, целевых эффектов, долгосрочных ориентиров для деятельности субъектов поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», в том числе лидирующих исследовательских центров, вузов, научных организаций, компаний (в т. ч. с госучастием, малых и средних инновационных предприятий), цифровых платформ и др.

Разработчикам также предстоит определить области применения решений на основе конкретной сквозной технологии и ее субтехнологий, очертить направления внедрения с привязкой к индустриальным партнерам — «в том числе, организаций-лидеров, координирующих в соответствующих предметных областях проводимые в стране исследования и разработки, и компаний, способных стать лидерами на глобальных технологических рынках».