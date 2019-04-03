Больницам оказался не нужен скоростной интернет от властей

Счетная палата выяснила, что проект властей по подключению всех российских медицинских учреждений к скоростному интернету осуществлялся с нарушениями. Кроме того, нередко интернет проводился в помещения, где уже было подключение от другого оператора. В результате сейчас больницы интернетом от властей пользуются мало.

Нарушения Минздрава и Минкомсвязи

Подключение всех российских медицинских учреждений к скоростному интернету в 2017-2018 гг., предусмотренное поручением президента Владимира Путина, проводилось неэффективно, хоть в целом и было выполнено. К такому выводу пришла по итогам проверок Счетная палата, опубликовавшая соответствующий отчет на своем сайте.

В частности, ряд нарушений был допущен Минкомсвязи, которое с опозданием утвердило план-график оказания услуг по подключению больниц и поликлиник к интернету. План должны были принять еще в 2017 г., но министерство несколько раз сдвигало сроки, перенеся в итоге дедлайн на 1 июля 2018 г. Но и этот срок был сорван, а план-график был утвержден только три месяца спустя, после вмешательства Счетной палаты, направившей представление министру цифрового развития.

Счетная палата отмечает нарушения и со стороны Минздрава — он не разработал вовремя рекомендации к скорости передачи данных. По словам заместителя председателя Счетной палаты Веры Чистовой, «по состоянию на 5 марта 2019 г. соответствующий приказ не был зарегистрирован в Минюсте, хотя все субъекты Российской Федерации уже взяли его на вооружение, руководствуются требованиями Минздрава».

Ненужный интернет

Правительство определило два способа подключения медицинских учреждений к интернету — в труднодоступных районах передачу данных со скоростью не ниже 1 Мбит/с обеспечивают спутники, а во всех остальных районах используется оптоволоконная линия со скоростью 10 Мбит/с. При этом любые другие возможности подключения, представленные на рынке, учтены не были, даже если они предлагают достаточную скорость и более низкие расценки.

Чистова привела следующий пример: в 2017 г. в Воронеже «Ростелеком» подключил к оптоволоконной линии офис врача общей практики — при том, что все здание, где находится офис, уже было подключено к такой же линии, но другим оператором. У этого оператора тариф на скорости 10 Мбит/с составлял 2 тыс. руб., а «Ростелекому» за такую же скорость нужно было платить 7 тыс. руб. В результате оборудование «Ростелекома» в офисе простаивает, поскольку там используется более дешевый интернет другого оператора. И это не единичный пример, отмечает аудитор.

Больницам оказался не нужен скоростной интернет, который им провели власти

Такая ситуация создалась в результате трактовки условий распоряжений об определении единственного исполнителя, согласно которым оптоволоконное подключение должно быть проведено в само помещение, где находится медучреждение, даже если здание, частью которого является данное помещение, уже подключено к интернету. В результате на подключение упомянутого кабинета врача общей практики в Воронеже было потрачено более 450 тыс. руб. бюджетных средств. Напомним, единственным исполнителем госконтракта на подключение медицинских учреждений к скоростному интернету является «Ростелеком».

Интернет, проведенный в рамках проекта в медицинские учреждения, используется ими мало, о чем свидетельствует низкая загрузка каналов связи. Такая ситуация сохраняется с 2017 г. Заместитель министра здравоохранения Елена Бойко разъяснила позицию властей по этому поводу следующим образом: «Мы делаем всю инфраструктуру и систему не на сегодня. Мы делаем на будущее».

Заместитель министра цифрового развития Олег Иванов подтвердил наличие проблемы и сообщил, что при реализации новых проектов по подключению объектов к интернету «в техническом задании прописаны иные альтернативные способы подключения, которые может использовать исполнитель этого контракта». Напомним, нацпрограмма «Цифровая экономика» предусматривает подключение к интернету также фельдшерских пунктов и школ.

Освоение бюджета

Счетная палата пришла к выводу, что ассигнования на проект были недостаточно спланированы Минкомсвязи и Минфином. По состоянию на март 2019 г., когда была завершена проверка, из выделенных на проект 20,4 млрд руб. было израсходовано только 6 млрд руб.

«По итогам 2019 г. будут оплачены, скорее всего, на сегодняшний день уже оплачены, еще 6,5 млрд руб. выполненных работ. При этом уже сейчас можно сказать, что 7,8 млрд руб. будут не доиспользованы, что еще раз подтверждает недостаточное качество планирования как со стороны Минкомсвязи, так и со стороны Министерства финансов», — заявила Чистова.

По итогам проверки президент России, губернатор Воронежской области, Минкомсвязи и Минздрав получат информационные письма. В Генпрокуратуру будет направлено обращение, а в Федеральное Собрание — отчет.