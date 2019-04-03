«Яндекс» запустил чат для общения бизнеса с клиентами

«Яндекс» представил чат-платформу, которая позволит бизнесу собирать сообщения от клиентов из разных каналов и отвечать на них в интерфейсе «Яндекс.диалогов». Если клиент уже вышел из чата, системы «Яндекса» переправят ему ответ компании через поисковик или браузер.

Чат-платформа «Яндекса»

«Яндекс» запускает чат-платформу, предназначенную для общения компаний с их клиентами. Платформа собирает в одном месте сообщения, отправленные клиентами из виджета на сайте компании, из чата в результатах поиска «Яндекса», а также из чатов с компаниями в голосовом помощнике «Алиса». Благодаря чат-платформе на все эти сообщения бизнес теперь сможет ответить в едином интерфейсе «Яндекс.диалогов».

«Яндекс» полагает, что сбор всех сообщений в одном месте и возможность ответа из одного интерфейса сделает общение с клиентами проще и удобнее для компаний.

Ответ клиенту можно отправить, даже если он уже вышел из чата. В этом случае системы «Яндекса» передадут пользователю уведомление с ответом в поисковом приложении или браузере. Использование чат-платформы является бесплатным, подключить ее можно в настройках «Яндекс.диалогов».

По словам Ивана Смирнова, руководителя разработки чатов «Яндекса», чаты представляют собой эффективный инструмент общения с клиентами. «Люди доверяют чатам, так как с их помощью могут быстро решать свои задачи, например узнать стоимость доставки товара или забронировать столик в кафе на вечер. Собственная чат-платформа "Яндекса" повысит интерес к чатам и сделает их доступными большему числу представителей малого и среднего бизнеса», — считает он.

«Диалоги» и другие сервисы для общения

Весной 2018 г. «Яндекс» запустил платформу «Диалоги». C помощью платформы представители бизнеса получили возможность добавить в поиск «Яндекса» свой чат поддержки клиентов. Летом 2018 г. появилась возможность создавать собственные навыки для голосового помощника «Алиса» через «Яндекс.диалоги». После добавления нового навыка модераторы проверяют его, после чего соответствующая голосовая команда начинает восприниматься «Алисой».

«Яндекс» запустил чат-платформу для общения бизнеса с клиентами

Сама же «Алиса» была запущена в октябре 2017 г. «Яндекс» считает голосового помощника лучшим в мире по распознаванию русской речи, а также первой в мире программой такого рода, с которой можно просто «поболтать».

В апреле 2017 г. «Яндекс» представил мессенджер «Ямб» в составе набора сервисов для корпоративных коммуникаций «Яндекс.коннект». Им можно пользоваться в браузере, а также в качестве приложения для Windows, macOS, iOS и Android.

В конце 2018 г. «Яндекс» встроил сервис мгновенного обмена сообщениями в мобильную версию собственного браузера для операционных систем Android и iOS. В настоящее время новая функция находится в режиме бета-тестирования, поэтому доступна не для всех пользователей. Мессенджер позволяет общаться с другими пользователями как в приватных, так и в публичных чатах, которые можно создать, отметив точку на «Яндекс.картах» непосредственно в браузере.

Собственная соцсеть

В марте 2019 г. в приложении «Яндекс» стала доступна социальная сеть «Аура». В ней пользователь может найти людей с похожими увлечениями и хобби, поскольку видит публикации не только своих друзей, но и незнакомых людей, если искусственный интеллект считает, что эти материалы и люди могут быть ему интересны. Из-за жесткой модерации непристойного контента некоторые пользователи сочли «Ауру» «скучной».

Свои публикации пользователь может также показывать посторонним людям, фильтруя читателей по возрасту или местоположению. Если публикация нравится большому количеству пользователей, она получает приоритет при показе. Количество подписчиков автора публикации при показе роли не играет. Пока что соцсеть доступна в тестовом режиме только для сотрудников компании и их знакомых.