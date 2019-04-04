«Отец» Linux объявил Twitter, Facebook и Instagram «болезнью»

Создатель Linux в назвал Twitter, Facebook и Instagram «болезнью», поскольку у соцсетей есть несколько недостатков: текстовые сообщения не передают интонации и оттенки речи, контент рассчитан на извлечение прибыли в ущерб качеству, а конфиденциальность пользователи склонны путать с анонимностью.

Соцсети — это болезнь

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) считает Twitter, Facebook и Instagram «болезнью», о чем он сообщил в интервью изданию Linux Journal. Как известно, Linux стала основой для самой популярной в мире мобильной ОС Android. В связи с этим у Торвальдса спросили, что он хотел бы изменить в технологическом мире, который сам помог создать с помощью своего изобретения. Разработчик ответил: «Социальные сети».

«Я питаю абсолютное отвращение к современным “социальным медиа” — Twitter, Facebook, Instagram. Это болезнь. Похоже, они подстрекают к плохому поведению», — отметил Торвальдс.

В чем проблема соцсетей

Торвальдс пояснил, что интернет нивелирует все поведенческие «подсказки», которые обычно являются частью общения, и в результате никто не слышит интонаций и оттенков в словах собеседников.

«Легко не заметить юмора и сарказма, но также очень легко проглядеть реакцию адресата, и в итоге вы получаете такие вещи как пламенные войны и т. д., которые могли бы не вспыхнуть так запросто при общении лицом к лицу», — отметил он.

По словам разработчика, то же самое касается электронной переписки, но, по его мнению, почта более необходима, поскольку используется в более прагматических целях, для передачи подлинной информации, а в социальных медиа информация правдива не всегда.

Линус Торвальдс считает соцсети «болезнью»

«Вся модель лайков и репостов — это просто мусор. Там нет усилий и нет контроля качества. На самом деле, все это направлено на обратный контроль качества... и на кликбейт, и на вещи, предназначенные для создания эмоционального отклика, зачастую морального возмущения», — отметил он. Напомним, кликбейтом называется контент, целью которого является получение за счет числа кликов денег от рекламы в ущерб качеству и точности.

Когда к этому всему добавляется анонимность, «это просто отвратительно», считает Торвальдс.

«Некоторые люди путают конфиденциальность и анонимность и думают, что они идут рука об руку, и что защита конфиденциальности означает, что вам нужно защищать анонимность. Я думаю, это неправильно. Анонимность важна, если вы информатор, но если вы не можете подтвердить свою личность, ваша сумасшедшая напыщенная речь не должна появляться на какой-то социальной платформе, и вы не должны иметь возможность делиться ею или лайкать ее», — сказал он.

Торвальдс и электронная почта

В настоящий момент Торвальдса нет в социальных сетях, хотя он некоторое время пользовался Google Plus, полагая, что попытка Google создать социальную сеть была «менее бессмысленной», чем другие. Напомним, Google объявила о закрытии Google Plus в декабре 2018 г., а на днях начала удалять аккаунты.

Однако Торвальдс активно использует электронную почту — более того, разработчика неоднократно обвиняли в грубости, которую он выказывает в письмах к другим участникам проекта Linux. Особенно достается тем, чьи интеллектуальные способности, работа или мотивация оказываются ниже высоких стандартов Торвальдса.

Несколько лет назад Торвальдсу пришлось держать ответ за свое поведение, когда один из разработчиков Intel публично вступил с ним в спор и сказал прекратить такое поведение, поскольку это не только непрофессионально, но также отталкивает новичков и просто людей, желающих внести вклад в разработку Linux. На это создатель ОС ответил следующим образом: «Люди разные. Я невежливый, я легко расстраиваюсь, но в целом я не держу зла долго — у меня есть эти взрывные письма».