В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой
В Кировской области суд удовлетворил требование местной прокуратуры объявить запрещенными некоторые игры Play Market и iTunes, содержащие криминальную тематику. Прокуратура считает, что эти игры вовлекают детей в преступное сообщество.
Решение суда
Ленинский районный суд города Кирова постановил заблокировать доступ к некоторым приложениям, размещенным в магазинах Play Market и iTunes, на основании того, что они содержат криминальную тематику. Об этом сообщает на своем сайте прокуратура Юрьянского района Кировской области, которая и потребовала принять такое решение.
Прокуратура поясняет, что ее сотрудники, осуществляя мониторинг интернета, нашли в Play Market и iTunes приложения, которые содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений». Прокуратура отмечает, что приложения находятся в открытом доступе, поэтому их пагубному влиянию может быть подвержен неопределенный круг пользователей, включая несовершеннолетних.
В связи с этим прокуратура в интересах России и неопределенного круга лиц направила в суд административное исковое заявление о признании данных приложений запрещенными к распространению на территории страны. Суд это требование удовлетворил. После вступления в силу постановления суда оно будет направлено для принудительного исполнения в региональное управление Роскомнадзора.
О каких приложениях речь
Как поясняет прокуратура на своем сайте, найденные в Play Market и iTunes приложения не только побуждают совершать преступления и правонарушения, но и вовлекают пользователей в криминальную субкультуру, а также влияют на «физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей». Однако о каких именно приложениях и в каком количестве идет речь, ведомство не пишет.
Ресурс «7x7» уточняет со ссылкой на помощника по взаимодействию со СМИ прокуратуры Кировской области Дениса Сухомлина, что речь идет об играх соответствующей направленности. Данные игры содержит криминальную тематику и тюремный жаргон. В некоторых из них, например, игроку предлагается построить свой бизнес, выступая в качестве начальника тюрьмы. Также предлагается возможность пройти по этапу от общего до особого режима.
Журналисты поинтересовались у Сухомлина, следует ли в будущем ожидать от прокуратуры требования заблокировать все произведения с криминальной тематикой и тюремным жаргоном, включая музыкальные и литературные. На это представитель прокуратуры ответил, что в найденных играх пропагандируются оскорбления и призывы к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, пропаганда которых запрещена. Названия запрещенных игр будут оглашены после вступления в силу решения суда.
Как Play Market и iTunes реагируют на просьбы о блокировке
Play Market и iTunes — это два крупнейших магазина мобильных приложений, предназначенных для операционных систем Android и iOS соответственно. В Play Market содержатся в основном приложения, а в iTunes есть также музыка и видео. Через эти магазины можно контролировать распространение тех или иных приложений, запрещенных на территории России. Однако владельцы данных площадок — Google и Apple — весьма избирательно подходят к исполнению требований Роскомнадзора.
Например, в случае с соцсетью Linkedin, заблокированной в России в 2016 г., корпорации Google и Apple согласились удалить приложение социальной сети из своих магазинов. А в случае с мессенджером Telegram, который российские власти безуспешно пытались заблокировать в 2018 г., требования Роскомнадзора были проигнорированы. Между тем, механизм push-уведомлений от магазинов приложений используется Telegram для получения актуальных IP-адресов и обхода блокировок.