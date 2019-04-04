В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой

В Кировской области суд удовлетворил требование местной прокуратуры объявить запрещенными некоторые игры Play Market и iTunes, содержащие криминальную тематику. Прокуратура считает, что эти игры вовлекают детей в преступное сообщество.

Решение суда

Ленинский районный суд города Кирова постановил заблокировать доступ к некоторым приложениям, размещенным в магазинах Play Market и iTunes, на основании того, что они содержат криминальную тематику. Об этом сообщает на своем сайте прокуратура Юрьянского района Кировской области, которая и потребовала принять такое решение.

Прокуратура поясняет, что ее сотрудники, осуществляя мониторинг интернета, нашли в Play Market и iTunes приложения, которые содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений». Прокуратура отмечает, что приложения находятся в открытом доступе, поэтому их пагубному влиянию может быть подвержен неопределенный круг пользователей, включая несовершеннолетних.

В связи с этим прокуратура в интересах России и неопределенного круга лиц направила в суд административное исковое заявление о признании данных приложений запрещенными к распространению на территории страны. Суд это требование удовлетворил. После вступления в силу постановления суда оно будет направлено для принудительного исполнения в региональное управление Роскомнадзора.

О каких приложениях речь

Как поясняет прокуратура на своем сайте, найденные в Play Market и iTunes приложения не только побуждают совершать преступления и правонарушения, но и вовлекают пользователей в криминальную субкультуру, а также влияют на «физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей». Однако о каких именно приложениях и в каком количестве идет речь, ведомство не пишет.

Власти считают, что приложения из Play Market и iTunes вовлекают детей в криминал

Ресурс «7x7» уточняет со ссылкой на помощника по взаимодействию со СМИ прокуратуры Кировской области Дениса Сухомлина, что речь идет об играх соответствующей направленности. Данные игры содержит криминальную тематику и тюремный жаргон. В некоторых из них, например, игроку предлагается построить свой бизнес, выступая в качестве начальника тюрьмы. Также предлагается возможность пройти по этапу от общего до особого режима.

Журналисты поинтересовались у Сухомлина, следует ли в будущем ожидать от прокуратуры требования заблокировать все произведения с криминальной тематикой и тюремным жаргоном, включая музыкальные и литературные. На это представитель прокуратуры ответил, что в найденных играх пропагандируются оскорбления и призывы к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, пропаганда которых запрещена. Названия запрещенных игр будут оглашены после вступления в силу решения суда.

Как Play Market и iTunes реагируют на просьбы о блокировке

Play Market и iTunes — это два крупнейших магазина мобильных приложений, предназначенных для операционных систем Android и iOS соответственно. В Play Market содержатся в основном приложения, а в iTunes есть также музыка и видео. Через эти магазины можно контролировать распространение тех или иных приложений, запрещенных на территории России. Однако владельцы данных площадок — Google и Apple — весьма избирательно подходят к исполнению требований Роскомнадзора.

Например, в случае с соцсетью Linkedin, заблокированной в России в 2016 г., корпорации Google и Apple согласились удалить приложение социальной сети из своих магазинов. А в случае с мессенджером Telegram, который российские власти безуспешно пытались заблокировать в 2018 г., требования Роскомнадзора были проигнорированы. Между тем, механизм push-уведомлений от магазинов приложений используется Telegram для получения актуальных IP-адресов и обхода блокировок.