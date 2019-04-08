Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон
Минкомсвязи перенесло рабочий чат с регионами из заблокированного Telegram в мессенджер TamTam, созданный Mail.ru. Сразу после запрета Telegram в России Mail.ru начала агрессивно продвигать TamTam в качестве замены, клонировав туда знаменитые каналы.
Минкомсвязи переехало на TamTam
Минкомсвязи перенесло из Telegram в TamTam групповой рабочий чат, через который поддерживают оперативную связь сотрудники министерства и региональные руководители по ИТ и цифровому развитию. О получении такой информации сообщил «Экспертный центр электронного государства».
У главы Минкомсвязи Константина Носкова и его заместителя Олега Пака учетные записи в TamTam появились 26 марта 2019 г. В начале апреля в этом же мессенджере создали аккаунты около 30 министров по ИТ из региональных правительств.
Рабочий чат, где сотрудники Минкомсвязи общаются с министрами из регионов, существует и активно используется с 2014 г. Однако мессенджер Telegram, в котором был локализован чат, с 2018 г. блокируется в России постановлением суда по иску Роскомнадзора.
На момент публикации настоящего материала пресс-служба Минкомсвязи не смогла ответить, действительно ли чат был перенесен, по какой причине, и почему именно сейчас.
Что такое TamTam
TamTam — это мессенджер компании Mail.ru, запущенный в мае 2017 г. Он пришел на смену мессенджеру «Одноклассников», частично сохранив интеграцию с соцсетью, благодаря чему в TamTam возможна регистрация без указания номера телефона. При входе из «Одноклассников», в списке контактов TamTam появляются друзья из соцсети. Однако зарегистрироваться в TamTam можно и не имея аккаунта в «Одноклассниках» — правда, в момент регистрации он автоматически создается.
В TamTam есть несколько функций, напоминающих Telegram. В частности, и в Telegram, и в TamTam чаты хранятся в облачном хранилище, что позволяет использовать эти мессенджеры одновременно с нескольких устройств — например, компьютера и смартфона. В отличие от них, Viber и WhatsApp такую возможность не предоставляют. Кроме того, в TamTam тоже можно создавать публичные каналы.
Напомним, в апреле 2018 г. Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в России. В тот же день в крупнейших печатных СМИ страны TamTam начал рекламировать некоторые каналы Telegram, позднее такая же реклама появилась в онлайн-СМИ. Через несколько дней была замечена кампания по продвижению TamTam в соцсетях с помощью ботов.
В TamTam действительно были клонированы многие каналы Telegram, но подписчиков у них там меньше, а обновления менее регулярны. Авторы ряда каналов заявляли, что никакого отношения к созданию клонов не имеют. В результате этих событий пользователи интернета начали называть TamTam «убийцей» или «клоном» Telegram. В новый мессенджер перенесли свои каналы Russia Today, «РИА Новости», «Вести», ТАСС, «Ведомости», «Коммерсант» и некоторые другие компании и издания.
Руководство Mail.ru заявило, что продвижение TamTam с блокировкой Telegram никак не связано, а потом приостановило агрессивную рекламную кампанию.
Охота на Telegram
Суд заблокировал Telegram потому, что он отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений своих пользователей. Соответствующие обязательства появились у Telegram после того, как в прошлом году мессенджер согласился вступить в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который ведет Роскомнадзор. На такой шаг создателя мессенджера Павла Дурова уговорил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Правда, Дуров сразу предупредил, что он готов только на формальную регистрацию в Реестре ОРИ. Требования, предъявляемые к ОРИ в части хранения на территории России данных о переданных их пользователями сообщений и содержимого самих сообщений он соблюдать не будет.
В итоге блокировку Telegram удалось оттянуть на год, после чего она все-таки началась. Но Дуров не собирался сдаваться: Telegram стал «перескакивать» с одного IP-адреса на другой, используя обширные возможности зарубежных облачных хостингов. Со своей стороны, корпорации Apple и Google отказались удалять приложение Telegram из своих магазинов мобильных приложений, благодаря чему приложение продолжило иметь возможность обновляться и получать данные о новых IP-адресах.
Роскомнадзор пошел на радикальную меру и стал блокировать подсети (группы IP-адресов), принадлежащие крупным хостинг-провайдерам: Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure, Digital Ocean и др. В результате в апреле число заблокированных в России IP-адресов достигало 20 млн. Также Роскомнадзор стал пытаться блокировать VPN-сервисы, использующиеся для обхода блокировки Telegram.
Последствия такого шага оказались крайне негативными. Под удар попало множество зарубежных и российских интернет-сервисов. Например, перебои в работе наблюдались у мессенджера Viber, сервисов Google (Google Docs, Gmail и пр.) и ряда американских научных ресурсов. А из-за недоступности сервиса Re:CAPTCHA от Google была парализована продажа электронных сервисов ОСАГО. В то же время сам Telegram, хоть и с перебоями, но продолжал быть доступным. В итоге Роскомнадзор сократил общее число заблокированных IP-адресов до 4 млн. Мобильное приложение Telegram продолжает работать без серьезных затруднений.