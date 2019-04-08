Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон

Минкомсвязи перенесло рабочий чат с регионами из заблокированного Telegram в мессенджер TamTam, созданный Mail.ru. Сразу после запрета Telegram в России Mail.ru начала агрессивно продвигать TamTam в качестве замены, клонировав туда знаменитые каналы.

Минкомсвязи переехало на TamTam

Минкомсвязи перенесло из Telegram в TamTam групповой рабочий чат, через который поддерживают оперативную связь сотрудники министерства и региональные руководители по ИТ и цифровому развитию. О получении такой информации сообщил «Экспертный центр электронного государства».

У главы Минкомсвязи Константина Носкова и его заместителя Олега Пака учетные записи в TamTam появились 26 марта 2019 г. В начале апреля в этом же мессенджере создали аккаунты около 30 министров по ИТ из региональных правительств.

Рабочий чат, где сотрудники Минкомсвязи общаются с министрами из регионов, существует и активно используется с 2014 г. Однако мессенджер Telegram, в котором был локализован чат, с 2018 г. блокируется в России постановлением суда по иску Роскомнадзора.

На момент публикации настоящего материала пресс-служба Минкомсвязи не смогла ответить, действительно ли чат был перенесен, по какой причине, и почему именно сейчас.

Что такое TamTam

TamTam — это мессенджер компании Mail.ru, запущенный в мае 2017 г. Он пришел на смену мессенджеру «Одноклассников», частично сохранив интеграцию с соцсетью, благодаря чему в TamTam возможна регистрация без указания номера телефона. При входе из «Одноклассников», в списке контактов TamTam появляются друзья из соцсети. Однако зарегистрироваться в TamTam можно и не имея аккаунта в «Одноклассниках» — правда, в момент регистрации он автоматически создается.

В TamTam есть несколько функций, напоминающих Telegram. В частности, и в Telegram, и в TamTam чаты хранятся в облачном хранилище, что позволяет использовать эти мессенджеры одновременно с нескольких устройств — например, компьютера и смартфона. В отличие от них, Viber и WhatsApp такую возможность не предоставляют. Кроме того, в TamTam тоже можно создавать публичные каналы.

Минкомсвязи перешло с Telegram на разрешенный мессенджер

Напомним, в апреле 2018 г. Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram в России. В тот же день в крупнейших печатных СМИ страны TamTam начал рекламировать некоторые каналы Telegram, позднее такая же реклама появилась в онлайн-СМИ. Через несколько дней была замечена кампания по продвижению TamTam в соцсетях с помощью ботов.

В TamTam действительно были клонированы многие каналы Telegram, но подписчиков у них там меньше, а обновления менее регулярны. Авторы ряда каналов заявляли, что никакого отношения к созданию клонов не имеют. В результате этих событий пользователи интернета начали называть TamTam «убийцей» или «клоном» Telegram. В новый мессенджер перенесли свои каналы Russia Today, «РИА Новости», «Вести», ТАСС, «Ведомости», «Коммерсант» и некоторые другие компании и издания.

Руководство Mail.ru заявило, что продвижение TamTam с блокировкой Telegram никак не связано, а потом приостановило агрессивную рекламную кампанию.

Охота на Telegram

Суд заблокировал Telegram потому, что он отказался передавать ФСБ ключи для дешифровки сообщений своих пользователей. Соответствующие обязательства появились у Telegram после того, как в прошлом году мессенджер согласился вступить в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который ведет Роскомнадзор. На такой шаг создателя мессенджера Павла Дурова уговорил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В TamTam появились учетные записи главы Минкомсвязи и его зама

Правда, Дуров сразу предупредил, что он готов только на формальную регистрацию в Реестре ОРИ. Требования, предъявляемые к ОРИ в части хранения на территории России данных о переданных их пользователями сообщений и содержимого самих сообщений он соблюдать не будет.

В итоге блокировку Telegram удалось оттянуть на год, после чего она все-таки началась. Но Дуров не собирался сдаваться: Telegram стал «перескакивать» с одного IP-адреса на другой, используя обширные возможности зарубежных облачных хостингов. Со своей стороны, корпорации Apple и Google отказались удалять приложение Telegram из своих магазинов мобильных приложений, благодаря чему приложение продолжило иметь возможность обновляться и получать данные о новых IP-адресах.

Роскомнадзор пошел на радикальную меру и стал блокировать подсети (группы IP-адресов), принадлежащие крупным хостинг-провайдерам: Amazon Web Services, Google, Microsoft Azure, Digital Ocean и др. В результате в апреле число заблокированных в России IP-адресов достигало 20 млн. Также Роскомнадзор стал пытаться блокировать VPN-сервисы, использующиеся для обхода блокировки Telegram.

Последствия такого шага оказались крайне негативными. Под удар попало множество зарубежных и российских интернет-сервисов. Например, перебои в работе наблюдались у мессенджера Viber, сервисов Google (Google Docs, Gmail и пр.) и ряда американских научных ресурсов. А из-за недоступности сервиса Re:CAPTCHA от Google была парализована продажа электронных сервисов ОСАГО. В то же время сам Telegram, хоть и с перебоями, но продолжал быть доступным. В итоге Роскомнадзор сократил общее число заблокированных IP-адресов до 4 млн. Мобильное приложение Telegram продолжает работать без серьезных затруднений.