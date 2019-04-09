Поборы за покупки в иностранных интернет-магазинах за год выросли в три раза

В I квартале 2019 г. ФТС удалось собрать в три раза больше пошлин на ввоз покупок из зарубежных интернет-магазинов, чем год назад. Это связано с тем, что с начала текущего года россияне платят пошлины за покупки дороже 500 евро, а раньше планка была установлена на уровне 1 тыс. евро.

Рост пошлин

По итогам первого квартала 2019 г. объем пошлин, уплаченных россиянами за покупки в иностранных интернет-магазинах, составил 200 млн руб., что в три раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова. Заявление прозвучало в кулуарах Арктического форума.

«Цифры пока небольшие, но рост есть. Можно относительно сказать, что примерно в три раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Это то, что касается и “Почты России” и экспресс-перевозчиков», — приводит слова Давыдова информагентство. По его данным, средняя стоимость покупки по основному объему заказов составила менее 200 евро.

Размер пошлин

Напомним, с начала 2019 г. россияне платят пошлины за ввоз из-за границы интернет-покупок дороже 500 евро. Такова должна быть суммарная стоимость всех заказов на одного человека в течение месяца, при этом общий вес посылок не должен превышать 31 кг. До этого беспошлинно можно было ввозить покупки стоимостью до 1 тыс. евро в месяц. С начала 2020 г. пошлинами начнут облагаться покупки от 200 евро, одновременно ставка пошлины снизится с 30% до 15% от таможенной стоимости.

В апреле 2018 г. CNews писал, что изначально Минфин подготовил проект постановления, согласно которому с июля 2018 г. порог собирались снизить до 500 евро, а с начала 2019 г. — ужесточить до 200 евро. Однако потом снижение порога до 500 евро перенесли с 1 июля 2018 г. на 1 января 2019 г. В конечном счете пошлиной могут быть обложены все покупки в зарубежных интернет-магазинах, независимо от стоимости, но эта мера будет реализована не ранее 2020 г.

История вопроса

С начала 2010 г. в России действовали таможенные правила, по которым пошлина взимается с получателя зарубежных посылок, если товар стоит более 1 тыс. евро или весит больше 31 кг. Размер пошлины исчисляется как 30% за превышение нормы по весу или цене (но не менее 4 евро за 1 кг). Президент России Владимир Путин еще в 2013 г. поручил снизить порог беспошлинного ввоза товаров из-за границы, а полученные таким образом доходы бюджета направить на инфраструктурные проекты в области ЖКХ.

В России взлетели пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах

В ответ Минфин выдвинул предложение снизить порог до 150 евро, однако Минпромторг стал настаивать на другой сумме — 500 евро, а Минэкономразвития предложило исключить ряд товаров из сферы действия данной нормы. Наконец, на портале Российская общественная инициатива было собрано свыше 100 тыс. подписей против снижения этого порога, после чего в правительстве задумались о целесообразности пересмотра действовавших норм беспошлинной интернет-торговли.

В 2017 г. начался очередной виток дискуссии относительно снижения нормы беспошлинного ввоза. Предлагалось облагать пошлиной товары стоимостью от 22 евро. Также предлагалось ввести механизм взимания НДС с иностранных площадок, продающих товары россиянам. Как сообщала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), 22 евро — это планка, за которую не заходит 61,4% покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах.

Зачем это нужно

В апреле 2018 г. АКИТ сообщила, что в 2017 г. российский рынок розничной онлайн-торговли был оценен более чем в 1,04 трлн руб. Годовой темп роста составлял 13%, хотя в 2016 г. он был равен 21%. Снижение этого показателя ассоциация связывает в том числе с замедлением роста трансграничной торговли. Объем данного сегмента составил в 2017 г. 374,3 млрд руб., показав годовой рост на 24% в деньгах, при том, что в 2016 г. темп роста был выше и составлял 37%. Однако доля трансграничный торговли в российской электронной коммерции выросла за год с 33% до 36%.

Согласно отчету Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, подготовленному для Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), по итогам 2018 г. объем российского рынка электронной торговли составил 1,28 трлн руб. Доля трансграничной торговли в общем объеме составила 28,5%, то есть 363 млрд руб.

Осенью 2017 г. президент АКИТ Алексей Федоров отметил, что иностранные интернет-площадки активно наступают на российский рынок онлайн-ритейла. При этом «Почта России» повышает качество доставки, также она обеспечила трекинг товаров из AliExpress, что увеличивает спрос россиян на товары из-за рубежа. На тот момент 90% покупок россиян в иностранных интернет-магазинах приходилось на китайские площадки, основная из которых — AliExpress. По мнению Федорова, при положении вещей, существовавшем на тот момент, российские интернет-магазины могли сохранить свои позиции только в сегменте крупной бытовой техники, так как вести холодильник из Китая пока нерентабельно.