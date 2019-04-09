Депутаты разрешили вставлять сколько угодно рекламы в интернет-видео

Госдума отклонила законопроект, который должен был ограничить количество рекламы в онлайн-видео, а также запретить разрывать рекламой детские передачи. Кроме того, новые требования должны были установить громкость звука рекламных вставок на уровне не выше громкости самого видео — как это было сделано четыре года назад на телевидении.

Отклоненный законопроект

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий ограничение показа рекламы в онлайн-видео. За принятие соответствующих поправок в закон «О рекламе» проголосовало всего 89 парламентариев. Трансляцию заседания можно было увидеть на сайте Госдумы.

Законопроект был внесен в феврале депутатами от партии ЛДПР Александром Старовойтовым, Василием Власовым, Еленой Строковой, Олегом Лавровым, Сергеем Марининым, Павлом Шперовым, а также заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кириллом Черкасовым и председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

Суть законопроекта

Согласно отклоненному законопроекту, видеоконтент в интернете может прерываться рекламой только после показа зрителю предупреждения, что скоро начнется рекламная вставка. Исключение составляет только спонсорская реклама.

Кроме того, рекламой нельзя прерывать религиозные видеоматериалы и видеоконтент продолжительностью менее чем три минуты. В таких роликах можно показывать спонсорскую рекламу, но только в начале и в конце, при этом совокупная продолжительность вставок не должна превышать 15 секунд.

Никакой рекламой, в том числе спонсорской, нельзя прерывать трансляцию агитационных материалов — это предусмотрено законодательством России о выборах и референдуме. В видео, которые можно посмотреть исключительно за плату, никакой рекламы быть не должно.

Случаи, когда производитель у себя на сайте или на своей странице в соцсетях размещает материалы информационного характера о своих же товарах, не считаются рекламой. Также не считается рекламой информация о деятельности компании, акциях, мероприятиях, скидках. Информацию о скидках и акциях можно также размещать на ресурсах, где предлагаются различные купоны и скидочные билеты, это тоже не будет рекламой.

Детские видео

Согласно законопроекту, рекламу можно вставлять в детские и образовательные видео, но она должна появляться только в начале и в конце. Если продолжительность видеоролика составляет не менее 15 минут, то каждая рекламная вставка может длится 1 минуту. Если сам ролик длится не менее 25 минут, продолжительность вставок увеличивается до 1,5 минуты. В 40-минутных видео каждая вставка увеличивается до 2,5 минуты, а в видео продолжительностью более часа — до 3 минут. Но какова бы ни была продолжительность видео, разрывать его рекламной вставкой посередине нельзя.

Госдума отклонила законопроект об ограничении рекламы в интернет-видео

В пример авторы приводят проблемы рекламы в детских колыбельных видео, назначение которых — помочь ребенку заснуть. Каждые 15-20 минут они прерываются рекламой, более шумной и агрессивной, чем само видео. Если ребенок еще не успел крепко заснуть, он просыпается и начинает плакать. Соответствующие сообщения поступают от родителей в Национальный родительский комитет. Проблема усугубляется тем, что родители зачастую оставляют ребенку устройство с колыбельным видео, а сами выходят из комнаты.

Авторы законопроекта усматривают в сложившейся ситуации нарушение права ребенка на здоровое детство, гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка.

Спортивные соревнования

Согласно законопроекту, если в прямом эфире или в записи транслируется спортивное соревнование, включая матчи, игры, бои и гонки, то такую трансляцию можно прерывать рекламой, в том числе спонсорской, но только в перерывах в ходе спортивных соревнований или во время их остановок.

Если в спортивном соревновании не предусмотрены перерывы или остановки, то рекламу следует вставлять в такие места, где это не приведет к потере существенной для зрителя информации. Общая продолжительность рекламы не должна превышать 20% всего времени трансляции.

Проблема звука

Громкость рекламы, как и предварительного сообщения о скором ее появлении, не должна быть выше среднего уровня громкости видеоролика, в которой она вставляется. Измерять соотношение громкости рекламы и самого видео следует теми же методами, которые используются на радио. Следить за тем, чтобы реклама не была громче самого видео, будет антимонопольный орган — с помощью мониторинга, а также плановых и внеплановых проверок.

В пояснительной записке авторы законопроекта пишут, что скачки громкости негативно влияют на органы слуха зрителя, возбуждая при этом мозговые структуры. Результатом может стать прогрессирующая потеря слуха, невротические состояния вроде тревоги, депрессии и быстрой утомляемости, а также сосудистый дисбаланс и гипертония. Авторы законопроекта ссылаются на российские и международные научные исследования в этой области.

Как на телевидении

Авторы инициативы также приводят в пример засилье раздражающий рекламы с повышенной громкостью на телевидении в 90-х гг. Проблема была решена с принятием в ноябре 2014 г. поправок к закону «О рекламе», которые установили уровень громкости рекламы на радио и телевидении не выше среднего уровня громкости передачи, которую прерывает рекламная вставка.

Методика измерения громкости определяется Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по рекомендациям Минкомсвязи, также антимонопольный орган следит за выполнением норм. По методике ФАС, максимальная разница между громкостью рекламы и передачи должна составлять не более 1,5 дБ.

Поправки, вступившие в силу в мае 2015 г., действуют и поныне, однако они никак не регулирует громкость рекламы в интернет-видео. Вместе с тем эта проблема обостряется по мере того, как все больше россиян начинают смотреть видео онлайн, включая передачи телеканалов. Чтобы уменьшить раздражение, которое вызывает у пользователей реклама в онлайн-видео, и был предложен законопроект.

По словам Александра Старовойтова, новый законопроект представляет собой старые поправки о рекламе на телевидении, где само слово «телевидение» было заменено на «интернет».

Почему отклонили

Член комитета Госдумы по информационной политике и связи Сергей Боярский пояснил, что в законопроекте непонятно, от кого именно будет требоваться соблюдение новых норм — от рекламодателей, владельцев видеосервисов или пользователей, которые без лицензии размещают видеоматериалы в интернете.

Также, по его словам, в законопроекте не прописано, какой орган будет следить за выполнением регулировок, и кто будет определять, что данный конкретный контент предназначен для детей или является образовательным материалом. Наконец, по мысли Боярского, законопроект негативно скажется на возможности российских сервисов конкурировать с зарубежными площадками.