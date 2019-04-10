WhatsApp выйдет для iPad отдельным приложением. Понадобилось 10 лет

В последней версии WhatsApp под iOS, выложенной в App Store, поддержка iPad все еще отсутствует, однако разработчикам мессенджера, похоже, наконец-то удалось осилить совместимость с особенностями графического интерфейса планшетов Apple.

Не смартфоном единым

Команда создателей мессенджера WhatsApp работает над отдельным приложением для iPad, с помощью которого пользователи наконец-то смогут получить полноценную поддержку всех особенностей пользовательского графического интерфейса планшетов Apple. Релиз WhatsApp состоялся в 2009 г., так что его путь к iPad занял как минимум 10 лет.

Приложение WhatsApp для iPad будет представлено в App Store, однако будет отличаться от привычной iOS-версии для iPhone. Тем не менее, пользователи приложения для iPad смогут заходить в учетную запись по номеру смартфона, а также через OTP или QR-код, сообщил портал WABetaInfo.

В настоящее время в App Store представлена только iOS-версия WhatsApp для iPhone. Тем не менее, по данным WABetaInfo, полноценная поддержка iPad уже реализована разработчиками WhatsApp Messenger, и с большой долей вероятности в ближайшее время станет доступна по программе раннего тестирования TestFlight в виде бета-версии.

Что нового и как это работает

Ранее разработчики WhatsApp представили на суд бета-тестеров «полусовместимый» вариант WhatsApp Web с веб-интерфейсом, которому для идентификации требуется дополнительное постоянное подключение iPhone к интернету. В перспективе разработчики обещают доработать WhatsApp Web до возможности использования приложения на iPad и iPhone с одним и тем же номером телефона.

Интерфейс веб-версии WhatsApp Web

Тем не менее, разработчики мессенджера все же приняли окончательное решение о выпуске отдельного полноценного приложения для iPad. Участники бета-тестирования программы на портале WABetaInfo, представившие скриншоты бета-версии этого приложения, утверждают, что отдельное приложение WhatsApp будет совместимо со всеми версиями iPad.

В рамках бета-тестирования приложение WhatsApp для iPad пока что требует регистрации нового пользователя на новый номер телефона. Тем не менее, уже на этой стадии WhatsApp для iPad поддерживает весь набор функций основного приложения, плюс особенности пользовательского графического интерфейса iPad.

Так, например, окно переписки поддерживает раздельный просмотр.

Окно переписки WhatsApp для iPad

Приложение WhatsApp для iPad обладает полноценной поддержкой планшетного и портретного режимов ориентации экрана.

Планшетный режим WhatsApp для iPad

Новый графический интерфейс приложения, схожий с Facebook Messenger, позволяет обмениваться сообщениями и одновременно просматривать переписку с другими контактами.

Просмотр сообщений в WhatsApp для iPad

Экран вызовов обеспечивает прямой доступ к просмотру полной информации о входящих и исходящих звонках.

Вызовы в WhatsApp для iPad

Экран состояния (Status) пока не получил режим раздельного просмотра. Возможно, разработчики не посчитали это необходимостью, но также возможен вариант, что раздельный экран для статуса не был готов к этой бета-версии программы.

Статусная страница WhatsApp для iPad

Зато в разделе настроек (WhatsApp Settings) уже доступна удобная полноценная навигация с помощью раздельного экрана.

Навигация в настройках WhatsApp для iPad

WhatsApp для iPad поддерживает набор функциональных возможностей, аналогичный основному приложению для iPhone, в том числе, голосовые звонки (Voice Calls) и технологию идентификации Touch ID, при этом, по словам бета-тестеров, все эти функции уже работоспособны – разве что кроме закладки «камера» (Camera).

Доступность WhatsApp и других мессенджеров для iPad

Причины, по которым WhatsApp для iPad все еще разрабатывается и до сих пор находится в стадии ранней бета-версии, неизвестны, сроки появления его финального релиза в AppStore – равно как и версии WhatsApp Business, пока неизвестны.

Единственным логичным объяснением задержки релиза является сложность адаптации iOS-версии WhatsApp под особенности графического интерфейса различных версий iPad. Тем не менее, для разработчиков других популярных мессенджеров UI iPad не стал преградой.

UI в Telegram Messenger для iPad

Так, например, Facebook Messenger представлен в AppStore не только поддержкой iPhone и iPad, но также Apple Watch. Аналогичная ситуация с Telegram Messenger, который полностью адаптирован под экраны iPhone, iPad и Apple Watch. Мессенджер Viber также представлен в AppStore полноценными версиями под UI iPhone, iPad и Apple Watch.

Интересно отметить, что в отличие от WhatsApp, большинство популярных мессенджеров (Facebook, Telegram, Viber) представлены для различных iOS-гаджетов единым приложением в AppStore. Исключением является разве что Skype, который, как и WhatsApp, выложен в AppStore в виде отдельного приложения для iPhone и другого приложения для iPad. С той лишь разницей, что Skype для iPad давным-давно вышел из беты.