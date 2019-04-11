Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office

Нововведения в Google Docs позволяют отказаться от использования локальных копий приложений из пакета Microsoft Office. Теперь текстовые документы, таблицы и презентации можно загружать в Docs без конвертации и работать с ними без каких-либо ограничений. Новые возможности доступны пока только корпоративным пользователям, но до конца весны 2019 г. Google снимет это ограничение.

Google Office

Облачный сервис Google Docs для редактирования документов и таблиц обзавелся полноценной поддержкой документов Microsoft Office, сообщил интернет-гигант в своем блоге. Теперь проект позволяет работать с документами Word, Excel и PowerPoint без предварительного их преобразования в другой формат, распознаваемый Google Docs.

Другими словами, файлы Microsoft Office, созданные на локальном компьютере (домашнем или офисном) и предназначенные для дальнейшего коллективного редактирования в облаке Google Docs, больше не будут подвергаться конвертации – теперь они загружаются на сервер в первозданном виде и выгружаются тоже с изначально заданным расширением и без вероятных проблем с форматированием. На подобный шаг Google пошла впервые за 13 лет существования сервиса Docs, запущенного в 2006 г.

Поддерживаемые форматы

Обновление Google Docs привнесло в первую очередь поддержку форматов Microsoft Word, включая стандартный .doc, более современный .docx формата шаблонов .dot. Аналогичная ситуация и с таблицами Microsoft Excel – теперь Google Docs работает с документами в форматах xls, .xlsx, .xlsm и .xlt.

Также в Google Docs можно загружать презентации, созданные в PowerPoint и сохраненные в форматах .ppt, .pptx, .pps и .pot.

Свобода действий

Принцип работы с документами в перечисленных форматах останется прежним: у пользователей Google Docs сохраняется возможность их чтения и удаленного редактирования. Поддерживается и одновременная работа нескольких пользователей – они тоже могут вносить правки и оставлять пометки комментарии. Прочие инструменты, доступные в Google Docs ранее, тоже сохранены в полном объеме, и пользоваться сервисом по-прежнему можно на безвозмездной основе.

Пока не для всех

Новые правила работы Google Docs с документами, таблицами и презентациями Microsoft Office включают в себя лишь одно ограничение – они пока не распространяются на обычных пользователей. На 11 апреля 2019 г. возможность редактировать документы без предварительной конвертации доступна лишь для корпоративных пользователей G Suite. До конца весны 2019 г., по данным портала The Verge, доступ будет открыт для всех без исключения.

Импортозамещение

В России существуют отечественные аналоги сервиса Google Docs.

Свой ответ Google Docs в 2014 г. запустил российский холдинг Mail.ru Group на базе собственного сервиса «Облако Mail.ru». Изначально проект поддерживал только форматы .doc и .docx, позволяя создавать текстовые документы в облаке, загружать в облако с локального диска существующие документы для просмотра и редактуры и выгружать документы из облака на локальный диск. На 11 апреля 2019 г. все перечисленное работает также для таблиц Excel и презентаций PowerPoint.

Схожий сервис имеется в распоряжении и у «Яндекса», он построен на облаке «Яндекс.диск». Проект стартовал в 2015 г., и в его состав входят три приложения – Word Online, Excel Online и PowerPoint Online из облачного офисного пакета Microsoft.

В апреле 2017 г. «Яндекс» расширил возможности редактирования документов, запустив платформу «Яндекс.коннект», обеспечивающую совместный доступ к различным облачным сервисам для совместной работы. В ее состав вошли приложения «Почта» для домена, «Диск», мессенджер «Ямб», общая база документов «Вики», а также адресная книга с возможностью отражения структуры организации.

Для госструктур, нуждающихся в совместной работе над документами, в России существует аналог не только Google Docs, но и непосредственно Microsoft Office. Речь об офисных приложениях из платного решения «Мой Офис». Его пользователи имеют возможность коллективного редактирования документов в текстовом, табличном и презентационном редакторах «Моего офиса». Вносить правки можно через браузер, мобильное приложение или программу для настольных ПК и ноутбуков.