Отпущен из тюрьмы основатель фонда Baring Vostok, крупного инвестора «Яндекса», «1С», «Билайна»

Известному американскому инвестору Майклу Калви, арестованному по подозрению в мошенничестве, по ходатайству Следственного комитета смягчена мера пресечения – как минимум три ближайших дня он проведет под домашним арестом.

Калви переведен под домашний арест

Суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви (Michael Calvey), задержанного в рамках расследования дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», под домашний арест до 13 апреля 2019 г. Об этом сообщило «РИА новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

По условиям домашнего ареста Калви запрещено покидать квартиру, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, за исключением вызова экстренных служб.

Напомним, что 10 апреля 2019 г. с ходатайством о переводе Калви и бывшего главы банка «Восточный» Алексея Кордичева под домашний арест обратился Следственный комитет.

Под стражей по-прежнему остаются деловые партнеры Калви: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров, топ-менеджер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль (Philippe Delpal). Фигурантов дела Басманный суд Москвы 16 февраля 2019 г. арестовал на два месяца. Дельпалю 9 апреля 2019 г. арест был продлен еще на три месяца, а на следующий день – 10 апреля 2019 г. – суд также продлил срок ареста до 14 июля 2019 г. Зюзину, Абгаряну и Владимирову.

Суд перевел по домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

По версии следствия, Калви и Дельпаль вместе с «иными неустановленными лицами» убедили акционеров «Восточного» поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 млрд руб. долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.

Дело было возбуждено на основании обращения в Управление «К» ФСБ члена совета директоров банка Шерзода Юсупова 7 февраля 2019 г. Сбор доказательств занял пять дней.

Как инвестировал Baring Vostok

Фонд Baring Vostok с 1994 г. инвестирует в компании в России и странах СНГ. Под управлением фонда в настоящий момент находится денежных средств на сумму $3,7 млрд. Это средства пенсионных фондов, суверенных инвестиционных фондов, фондов целевых капиталов университетов и фондов фондов из Северной Америки, Восточной Европы, Азии и Ближнего Востока.

За время своего существования фонд совершил инвестиций на сумму в $2,8 млрд в 80 компаний из России, Казахстана, Украины и других постсоветских стран. Из 47 компаний фонд совершил успешный полный или частичный выход.

В настоящее время в портфеле фонда 31% вложений приходятся на сектор телекоммуникаций, интернета, СМИ и ПО. В 90-ые годы фонд вложился в американскую компанию FGI Wirelles, входившую в число основателей сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). В 1996 г. оператор провел IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего FGI Wireless вышла из его капитала.

Также в 1990-х Baring Vostok вложился в американскую компанию Story First Communications, создавшую российский телеканал СТС. В 2006 г. американская компания была переименована в холдинг «СТС-Медиа» и провела IPO на бирже Nasdaq (США), после чего Baring Vostok вышел из ее капитала.

В 1990-х у Baring Vostok был доля в еще одном активе – американской компании Global Telesystems (GTS), влавдевшей телекоммуникационными операторами в странах Восточной Европы и бывшего СССР. В 1996 г. GTS провела IPO. В 1999 г. из состава GTS была выделена компания Golden Telecom с телекоммуникационными активами в России и странах СНГ, которая также провела IPO в США.

В тот момент Baring Vostok обменял свою долю в GTS на долю в Golden Telecom. В 2001 г. фонд вместе с Альфа-банком выкупил долю GTS в Golden Telecom. А в 2008 г. Golden Telecom была погл

В 1999 г. Baring Vostok совместно с предпринимателем Леонидом Богуславским и другими инвесторами организовали фонд Runet Holdings для вложений в интернет- и ИТ-компании. В том числе фонд сделал инвестиции в «Яндекс», интернет-магазин «Озон», разработчика офшорного ПО Vested Development (позднее был поглощен американским EPAM) и системного интегратора TopS (позднее был поглощен компанией «Систематика»).

Впоследствии Baring Vostok и Богуславский разделили свои активы, в том числе бренд Runet Holding остался у Богуславского. По состоянию на 2011 г. Baring Vostok был крупнейшим акционером «Яндекса». В том году головная структура «Яндекса» – голландский Yandex – провела IPO на американской бирже Nasdaq.

В ходе IPO фонд Baring Vostok продал акций Yandex на $400 млн. В последующее время фонд последовательно распродавал свои акции интернет-компании, заработав на этом еще $550 млн. По состоянию на 2014 г. у фонда оставалось 6% акций Yandex, рыночная цена которых на тот момент составляла $710 млн. Тогда фонд договорился с инвестиционной компанией Morgan Stanley о продаже остававшегося у него пакета, что и было сделано к 2016 г.

К середине 2000-ых у Baring Vostok был контрольный пакет акций «Озона». Тогда фонд передал этот пакет чешской PPE Group, занимавшей торговлями по каталогам (фонд входил в число крупных акицонеров данной компании). В 2006 г. Baring Vostok вышел из капитала PPE и вернул себе контрольный пакет «Озона».

Некоторое время Baring Vostok владел почти 100% акций «Озона». Позднее в интернет-магазине появился ряд новый инвесторов. Сейчас, помимо Baring Vostok, крупным акционером «Озон» является АФК «Система» и подконтрольный ей сотовый оператор МТС. По соглашению сторон, ни Baring Vostok, ни АФК «Система» не должны владеть в интернет-магазине долями более чем 43%.

Также Baring Vostok владеет пакетами акций «1С», интернет-кинотеатра Ivi, сервиса по заказу такси Gett, башенного оператора «Вертикаль» и телекоммуникационного оператора «Эр-телеком». Ранее фонд владел долями в провайдере беспроводного доступа в интернет «Престиж-интернет» (торговая марка Enforta, в 2015 г. был поглощен «Эр-телекомом») и провайдере доступа в интернет по электросетям «Элеткро-ком» (в 2012 г. был поглощен «Транстелекомом»).

У Baring Vostok есть ряд инвестиций в разработчиков ПО в области финтех: ЦФТ («Центр финансовых технологий»), Revo Technologies и Sorsdata. Кроме того, у фонда есть доли в российском разработчике телекоммуникационного оборудования Infinet Wireless, сервисе Profi.ru и онлайн-школе иностранных языков Skyeng. Также до недавнего времени фонд владел долей в операторе наружной рекламы Gallery и онлайн-площадке объявлений Avito.