Уничтожены полсотни подпольных наркорынков в даркнете. Громкий успех или оглушительный провал властей?

Гора родила мышь

Правоохранительные органы США, Канады и 17 стран ЕС провели скоординированную операцию против наркоторговцев в даркнете. В итоге операции 61 человек арестован, конфисковано почти 300 кг наркотиков, 51 единица стрелкового оружия и около $7 млн (в криптовалютах, наличности и даже в золотых слитках), также закрыты 50 аккаунтов, через которых осуществлялась торговля незаконным товаром.

Операция, получившая название SaboTor, проводилась между 11 января и 12 марта 2019 г., хотя приготовления к ней шли с июля 2018 г. Участниками операции выступили ФБР и множество других правоохранительных структур США и Канады, Европол и другие европейские агентства.

Следователи установили 247 наиболее важных мишеней и разослали данные о них в правоохранительные органы всех стран, на территории которых производились преступные операции. Аресты и конфискации производились локально, свои усилия участники операции координировали по мере надобности.

В то время как по итогам операции опубликованы многочисленные победные пресс-релизы, «улов» для столь масштабного мероприятия не то, чтобы очень велик: речь идёт отнюдь не о тоннах наркоконтрабанды, да и денежный улов также не выглядит слишком солидно.

61 арестованный, изъятые 300 кг наркотиков и $7 млн - немного для операции такого размаха как SaboTor

«В СМИ попадаются упоминания, что это скорее «ловля блох» и «затыкание дыр», нежели масштабный успех, поскольку на месте уничтоженных «торговых точек» очень быстро возникнут новые, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Скорее всего, именно так и случится. С другой стороны, сам факт, что у правоохранительных органов есть возможность разом прихлопнуть несколько десятков таких ресурсов и арестовать их владельцев, у многих отобьёт желание связываться с подобным способом заработка.

Но кто-то испугался

Администраторы одного из самых популярных подпольных наркорынков Dream Market уже объявили, что закроют ресурс не позднее 30 апреля. Хотя появлялись сообщения о том, что это связано с прошедшей операцией, сам администратор написал, что Dream Market уже несколько недель находится под DDoS-атакой со стороны пользователя, требовавшего от магазина $400 тыс. Выплачивать вымогаемую сумму Dream Market не готов, а заблокировать DDoS-атаку - не в состоянии, поэтому его владелец принял решение «передать бизнес партнёрской компании».

В любом случае, операция SaboTor - уже не первая и явно не последняя попытка правоохранительных органов разделаться с наркоторговлей в даркнете. В 2017 г. международные силы провели операцию против наркорынка Alphabay, закончившаяся его ликвидацией и арестом владельца (в итоге предположительно покончившего собой в тюрьме в Тайланде, где он был арестован).

Однако на месте одного ликвидированного ресурса вырастает плеяда более мелких, которые затем начинают расти и иногда перерастают «предшественников». Считавшийся самым крупным подпольный рынок Silk Road, уничтоженный в 2013 г., в несколько раз уступал по оборотам Alphabay.