В Facebook вернется функция, силой отнятая у пользователей много лет назад

Facebook намерен интегрировать некоторые функции Messenger в основное приложение соцсети — там появится раздел «Чаты» для обмена сообщениями. Несколько лет назад так оно и было, пока компания не уничтожила эту функцию и не заставила пользователей перейти на Messenger.

«Чаты» возвращаются

Facebook может снова сделать функционал приложения Messenger частью основного приложения соцсети. Об этом сообщила в соцсети Twitter исследовательница Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong), приложив соответствующий скриншот. Предполагается, что объединение, о котором идет речь, произойдет до слияния WhatsApp, Instagram и Messenger в одну платформу, которое планирует компания.

После интеграции в приложении Facebook сохранится кнопка Messenger, но при нажатии на нее вместо запуска отдельного приложения будет открываться новая секция Facebook под названием «Чаты». Этот раздел будет содержать ограниченный набор функций, которые присутствуют в Messenger — там можно будет отправлять и получать сообщения.

Для совершения звонков, обмена фотографиями и отсылки реакции на сообщение нужно будет открывать уже сам Messenger. При этом оба приложения — Facebook и Messenger — продолжат свое существование.

На скриншоте Вонг показан новый дизайн приложения Facebook, выполненный в белом цвете. Впервые об этом дизайнерском решении стало известно в январе, а в марте появились первые фото. Этот дизайн Facebook очень похож на нынешний внешний вид Messenger, также в белом цвете, который компания сделала доступным для широкой аудитории в начале 2019 г.

Насильный переход на Messenger

Напомним, ранее в Facebook можно было обмениваться сообщениями в самой соцсети. Но в 2014 г. компания ликвидировала эту функцию в мобильном приложении Facebook, заставив часть пользователей скачать и установить Messenger. Многие пользователи отнеслись к нововведениям негативно и продолжили обмениваться сообщениями в самом Facebook, только в веб-версии. Но в 2016 г. соответствующая функция исчезла и оттуда.

Возможность обмена сообщениями вернется из Messenger в Facebook

Facebook заставлял пользователей использовать Messenger для того, чтобы иметь возможность собирать данные о них на еще одной, отдельной платформе — эта же цель преследовалась при покупке WhatsApp. Изначально Messenger существовал только как дополнение к Facebook, но затем появилась возможность использовать его по номеру телефона, без регистрации в соцсети.

Единая платформа

В январе 2019 г. New York Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что в целях защиты пользовательских данных Facebook намерен внедрить единую систему обмена сообщениями в Messenger, WhatsApp и Instagram. Все три сервиса продолжат свое существование в качестве отдельных продуктов, однако если у пользователя на устройстве установлен, например, только Messenger, он сможет из него послать другому пользователю сообщение в WhatsApp.

Сообщения будут доступны для чтения только участникам переписки и защищены сквозным шифрованием, которое сейчас есть только в WhatsApp и частично, в виде секретного чата, в Messenger. Инициатором изменений является лично Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg). Замысел планируется претворить в жизни к концу 2019 г. или начало 2020 г. Решение было принято на фоне скандалов на тему защиты пользовательских данных, которые не утихают вокруг компании.

Реакция топ-менеджеров Facebook

План Цукерберга понравился не всем, и вскоре несогласные с ним топ-менеджеры начали покидать компанию. В частности, в мае Facebook сообщил об уходе двух ключевых руководителей — директора по продукту Криса Кокса (Chris Cox), отвечавшего за развитие всех приложений, и вице-президента по WhatsApp Криса Дэниелса (Chris Daniels).

Топ-менеджеры считают, что курс на приватность — это серьезная перемена для соцсети, которая традиционно поощряет людей публично делиться постами, фото и видео. Кроме того, директора различных сервисов опасаются, что объединение приложений отрицательно скажется на популярности и росте каждого из продуктов в отдельности. Также их настораживает попытка Цукерберга ради реализации замысла сосредоточить больше власти в своих руках, поскольку это может угрожать их автономии.