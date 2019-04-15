Google хранит историю перемещений пользователей за 10 лет, чтобы сообщать властям, кто, где и когда был

По запросу правоохранительных органов Google выдает информацию, кто из ее пользователей находился в конкретном месте в определенное время. Среди этих пользователей полиция ищет подозреваемых и свидетелей преступления, совершенного в данном месте. Иногда на основании данных Google обвинения предъявляются невиновным людям.

Спроси Google

Google передает американской полиции геолокационные данные своих пользователей, и правоохранители используют эти данные как основание для ареста подозреваемых, причем в некоторых случаях арестовывают невинных людей. Об этом пишет New York Times со ссылкой на собственные источники.

Источник в компании сообщает, что в последние шесть месяцев случаи предоставления геоданных по требованию полиции участились. Получив от Google информацию, кто из пользователей находился неподалеку от места преступления, правоохранители вычисляют на основании этих данных не только подозреваемых, но и свидетелей. По каждому делу в полицию передается информация о перемещениях нескольких десятков или сотен пользователей.

Опрошенные изданием представители прокуратуры штата Вашингтон утверждают, что никто не делает выводы о причастности человека к совершению преступления на основе одних только геоданных Google, и что получение таких доказательств не отменяет полноценного расследования.

Пока неизвестно количество случаев, в которых подозреваемые были арестованы «по наводке» Google. Впервые правоохранители прибегли к этой практике в 2016 г., сообщает источник, а публично о ней впервые было объявлено в 2018 г. в Северной Каролине. С тех пор данные у Google запрашивают правоохранители Калифорнии, Флориды, Миннесоты и Вашингтона. Сейчас компания получает около 180 таких запросов в неделю.

Источники New York Times в правоохранительных органах утверждают, что из всех компаний такие запросы отправляются только в Google. Apple уверяет, что у нее нет технической возможности выяснить, где находились устройства ее пользователей в определенный момент времени в прошлом.

Как предоставляются данные

Историю перемещений пользователей Google хранит в базе под названием Sensorvault, и именно оттуда информация выдается полиции. В базе содержатся записи о перемещении в пространстве по крайней мере сотен миллионов мобильных устройств на протяжении последних десяти лет, поскольку туда стекаются данные из «Истории перемещений» — функции, которую Google добавила в свои карты в 2009 г.

Чтобы получить данные у компании, полиции требуется судебный ордер. В ордере указывается, о каком именно участке местности и периоде времени нужно предоставить данные. Компания передает полиции траектории движения всех пользователей на данном участке в данный промежуток времени. Имена пользователей на этом этапе не разглашаются, они скрыты за специальными идентификационными номерами.

Google следит за пользователями, чтобы передавать потом эти данные полиции

Следователи смотрят, кто из пользователей находился в месте преступления в момент его совершения. После того, как они сужают круг до нескольких устройств, которые могут принадлежать преступникам или свидетелям, Google раскрывает имена и предоставляет другую информацию.

На то, чтобы передать правоохранителям данные, у Google обычно уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. Источники в компании говорят, что Sensorvault не разрабатывался для таких целей, поэтому ему может не хватать точности. Правоохранители наоборот отмечают высокую точность системы, которая регистрирует местонахождение устройства каждые несколько минут, причем даже тогда, когда пользователь не говорит по телефону и не использует геолокационные приложения. Поскольку местоположение устройства в Google определяется по нескольким источникам, включая GPS, сотовые вышки, находящиеся неподалеку Wi-Fi-устройства и Bluetooth, результат получается точнее, чем у сотовых операторов, которые используют для этого только свои вышки.

Загнанный преступник

Данные Google использовались, в частности, при расследовании серии взрывов возле города Остина в штате Техас в 2018 г. Неизвестный подбросил бомбы в три дома, в результате чего погибли два человека, после чего следствие и направило запрос в Google. После четвертого взрыва был направлен дополнительный запрос.

Компания предоставила необходимые данные. Также преступника помогли найти записи с камер наблюдения и чеки от покупок. Через три дня после последнего взрыва он совершил самоубийство, зная о приближении полиции. Какую именно роль сыграли данные Google в процессе его выслеживания, правоохранители не говорят.

Арест невиновного

Одна из проблем использования геоданных Google заключается в том, что сведения могут ошибочно интерпретироваться следствием. В пример New York Times приводит убийство Джозефа Найта (Joseph Knight), 29-летнего сотрудника компании по ремонту самолетов, застреленного 14 марта 2018 г. у себя дома в городе Феникс штата Аризона. Мотивы убийства полиция не раскрывает, но отмечает, что Найт никогда не был связан с наркотиками и не состоял в банде. Свидетелей у преступления не было.

Чтобы очертить круг подозреваемых, следствие послало запрос о предоставлении геоданных в Google. Через шесть месяцев компания прислала данные, полученные с четырех устройств в тот промежуток времени, когда произошло убийство. Один из телефонов, находившихся рядом, был привязан к Google-аккаунту 24-летнего Хорхе Молины (Jorge Molina), складского работника крупного ритейлера одежды Macy’s.

Безвинно пострадавший Хорхе Молина

Против этого человека у полиции имелись и другие доказательства — камера наблюдения сняла на видео автомобиль, очень похожий на белую Honda Civic Молины. На видео из окна автомобиля кто-то стрелял из огнестрельного оружия. Номерные знаки авто в кадр не попали, поэтому самой по себе пленки было недостаточно для ареста. Но местоположение автомобиля на видео и данные Google о телефоне совпали, на основании чего Молина и был арестован по подозрению в убийстве.

Сотовый оператор, который обслуживал подозреваемого, подтвердил, что пользователь находился в районе ближайшей сотовой вышки, а в поисковой истории Google на устройстве Молины были найдены запросы о перестрелке, сделанные день спустя после преступления. Все это косвенно подтверждало вину пользователя.

Как спасся подозреваемый

Однако вскоре выяснились новые обстоятельства. Молина сказал, что бывший бойфренд его матери Маркос Гаэта (Marcos Gaeta) иногда берет его автомобиль. Журналисты New York Times смогли найти штрафную квитанцию дорожно-патрульной службы, которая подтверждала, что Гаэта однажды находился за рулем машины Молины без водительских прав. У 38-летнего Гаэты в прошлом вообще была долгая история правонарушений.

Кроме того, пока Молина находился под арестом, его подруга сказала адвокату защиты, что в вечер убийства была с подозреваемым у него дома. Она и другие друзья показали переписку и квитанции Uber, подтверждающие эту версию. Дом Молины, где он проживает со своей матерью и тремя братьями и сестрами, находится в двух милях от места преступления.

Вскоре адвокат выяснил, что Молина иногда использовал телефоны других людей, чтобы проверить свой аккаунт Google. Таким образом, в системе сбора геоданных он мог одновременно находиться в нескольких местах. Следствие осознало свою ошибку, и уже Гаэта был арестован по подозрению в том же убийстве. Арест произошел в Калифорнии по ордеру из Аризоны. Но в самой Калифорнии на Гаэту заведено другое дело об убийстве, из-за чего выдачу его Аризоне пришлось отложить.

Молину освободили через неделю после задержания, однако пережитый стресс все еще сказывался на его здоровье несколько месяцев спустя. Кроме того, задержание было проведено на рабочем месте Молины, из-за чего его уволили из Macy’s. Его машину конфисковали для нужд расследования, но потом вернули. Адвокат Молины отмечает, что у правоохранителей были добрые намерения, когда они использовали данные Google, однако они чересчур доверились этому виду доказательств, из-за чего пострадал невиновный человек.