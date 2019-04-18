Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста

Издание Wired на основании интервью с сотрудниками Facebook смогло установить причины поспешного ухода из Facebook основателей Instagram. Как выяснилось, Цукерберг сначала заботился о росте купленного им Instagram, но потом отнял предоставленные инструменты роста, к тому же присвоив себе успехи Instagram на общем собрании.

Тайна ухода Систрома и Кригера

Стали известны причины ухода из компании Facebook основателей Instagram Кевина Систрома (Kevin Systrom) и Майка Кригера (Mike Krieger), которые подали в отставку в сентябре 2018 г. О событиях, предшествовавших их уходу, сообщило издание Wired, восстановив подробную картину по материалам интервью с 65 нынешними и бывшими сотрудников Facebook. 34-летний Систром занимал пост гендиректора Instagram, а 32-летний Кригер был старшим техническим директором.

Напомним, Facebook сообщил о покупке Instagram за $1 млрд в 2012 г. Предполагалось, что Instagram сохранит название и команду, а с соцсетью Facebook его будут интегрировать крайне осторожно. Через какое-то время после приобретения у некоторых топ-менеджеров Facebook появилось ощущение, что быстрый рост Instagram высасывает из самого Facebook возможности для роста и охвата новой аудитории. Действительно, Facebook помогал Instagram расти, в том числе за счет предоставления ему своих серверов и квалифицированных инженеров, а также за счет интеграции двух приложений.

Общение основателей Instagram с командой Facebook проходило не совсем гладко. Воспользовавшись тем, что Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) начал реорганизацию топ-менеджмента, Систром и Кригер даже наделили тогдашнего главу News Feed Адама Моссери (Adam Mosseri) полномочиями своего официального представителя в Facebook. Им был нужен буфер, который защитил бы Instagram от требований Facebook, вмешивающегося в их дела.

Проблема роста

В июле 2018 г. на собрании, посвященном финансовым результатом компании, Цукерберг приписал себе успехи Instagram, сообщив, что используя инфраструктуру Facebook, Instagram все это время рос в два раза быстрее, чем мог бы расти сам по себе.

Вскоре после этого Цукерберг озадачил своего тогдашнего главу по росту Хавьера Оливана (Javier Olivan) поручением составить список всех способов и мер, которыми Facebook стимулировал рост Instagram после приобретения. Таких мер было немало — к примеру, если пользователи делились в соцсети Facebook фото, взятым из Instagram, то специальный тег указывал, где это фото было опубликовано изначально. Или, например, у Instagram была возможность использовать список друзей пользователя в Facebook, чтобы рекомендовать этому пользователю страницы Instagram, которые могли бы быть ему интересны.

Основатели Instagram Кевин Систром (слева) и Майк Кригер

После этого Цукерберг сказал Систрому, что намерен убрать всю эту поддержку, чтобы сохранить здоровое состояние собственного приложения Facebook. Систром написал письмо всем сотрудникам Instagram, в котором сообщил, что Facebook отзывает все инструменты поддержки, и что он пытался протестовать против такого решения, но на самом деле у Instagram нет другого выбора, кроме как слушаться. В Facebook были в ужасе от мысли, что письмо может просочиться в СМИ.

Вскоре после этого Систром на несколько месяцев ушел в отпуск по уходу за ребенком. Пока он отсутствовал, Facebook начал тестировать в Instagram различные нововведения — например, новую кнопку меню в виде «гамбургера», то есть трех линий, расположенных друг над другом. Также было запущено тестирование отслеживания местоположения пользователя, чему коллектив Instagram долго сопротивлялся, считая это вторжением в приватность.

Поспешное прощание

На этом этапе Систром начал высказываться в духе того, что Facebook пытается обидеть его достаточно для того, чтобы он сам ушел из компании, без необходимости его увольнять. Дальнейшее известно — Систром и Кригер приняли решение покинуть компанию вскоре после возвращения Систрома из декрета, сказали об этом своей команде, новость раньше времени просочилась в СМИ, и Facebook пришлось поспешно расстаться с основателями Instagram.

Внешне расставание прошло вполне мирно. Систром и Кригер не объяснили причины отставки, а лишь сообщили, что планируют отдохнуть после ухода из Instagram. Они поблагодарили коллектив Instagram за восемь лет сотрудничества, и такую же благодарность высказали в отношении команды Facebook. Цукерберг, в свою очередь, похвально отозвался о работе сооснователей Instagram, пожелал им всего наилучшего и сообщил, что предвкушает знакомство с их следующим изобретением.

Уход других основателей

Это не первый случай, когда основатели успешных проектов, выкупленных Facebook, подают в отставку. Например, в апреле 2018 г. основатель WhatsApp и член совета директоров Facebook Ян Кум (Jan Koum) сообщил, что намерен покинуть компанию. Напомним, Facebook выкупил WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд.

В своем блоге 42-летний Кум сообщил, что намерен «двигаться дальше», не пояснив причины ухода. Со ссылкой на источник внутри компании издание The New York Times связывало его отставку с возросшей на протяжении последних лет обеспокоенностью тем, как Facebook обрабатывает данные пользователей. Кум полагал, что компания накапливает о пользователях слишком много информации и желал, чтобы эти данные были лучше защищены. Решение о его отставке обсуждалось в компании с конца 2017 г.

В 2014 г. после продажи WhatsApp Кум писал в обращении к пользователям, что «уважение к вашей приватности закодировано в нашем ДНК, и мы построили WhatsApp вокруг принципа знать о вас так мало, насколько это возможно. Если бы партнерство с Facebook обозначало, что мы должны изменить наши ценности, мы не сделали бы этого».

Другой сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton), ушедший из компании еще раньше, в марте написал в соцсети Twitter, что после скандала с Cambridge Analytica «пришло время удалить Facebook».