Цукерберг вынудил основателей Instagram покинуть компанию, присвоив себе их заслуги и отобрав возможности роста
Издание Wired на основании интервью с сотрудниками Facebook смогло установить причины поспешного ухода из Facebook основателей Instagram. Как выяснилось, Цукерберг сначала заботился о росте купленного им Instagram, но потом отнял предоставленные инструменты роста, к тому же присвоив себе успехи Instagram на общем собрании.
Тайна ухода Систрома и Кригера
Стали известны причины ухода из компании Facebook основателей Instagram Кевина Систрома (Kevin Systrom) и Майка Кригера (Mike Krieger), которые подали в отставку в сентябре 2018 г. О событиях, предшествовавших их уходу, сообщило издание Wired, восстановив подробную картину по материалам интервью с 65 нынешними и бывшими сотрудников Facebook. 34-летний Систром занимал пост гендиректора Instagram, а 32-летний Кригер был старшим техническим директором.
Напомним, Facebook сообщил о покупке Instagram за $1 млрд в 2012 г. Предполагалось, что Instagram сохранит название и команду, а с соцсетью Facebook его будут интегрировать крайне осторожно. Через какое-то время после приобретения у некоторых топ-менеджеров Facebook появилось ощущение, что быстрый рост Instagram высасывает из самого Facebook возможности для роста и охвата новой аудитории. Действительно, Facebook помогал Instagram расти, в том числе за счет предоставления ему своих серверов и квалифицированных инженеров, а также за счет интеграции двух приложений.
Общение основателей Instagram с командой Facebook проходило не совсем гладко. Воспользовавшись тем, что Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) начал реорганизацию топ-менеджмента, Систром и Кригер даже наделили тогдашнего главу News Feed Адама Моссери (Adam Mosseri) полномочиями своего официального представителя в Facebook. Им был нужен буфер, который защитил бы Instagram от требований Facebook, вмешивающегося в их дела.
Проблема роста
В июле 2018 г. на собрании, посвященном финансовым результатом компании, Цукерберг приписал себе успехи Instagram, сообщив, что используя инфраструктуру Facebook, Instagram все это время рос в два раза быстрее, чем мог бы расти сам по себе.
Вскоре после этого Цукерберг озадачил своего тогдашнего главу по росту Хавьера Оливана (Javier Olivan) поручением составить список всех способов и мер, которыми Facebook стимулировал рост Instagram после приобретения. Таких мер было немало — к примеру, если пользователи делились в соцсети Facebook фото, взятым из Instagram, то специальный тег указывал, где это фото было опубликовано изначально. Или, например, у Instagram была возможность использовать список друзей пользователя в Facebook, чтобы рекомендовать этому пользователю страницы Instagram, которые могли бы быть ему интересны.
После этого Цукерберг сказал Систрому, что намерен убрать всю эту поддержку, чтобы сохранить здоровое состояние собственного приложения Facebook. Систром написал письмо всем сотрудникам Instagram, в котором сообщил, что Facebook отзывает все инструменты поддержки, и что он пытался протестовать против такого решения, но на самом деле у Instagram нет другого выбора, кроме как слушаться. В Facebook были в ужасе от мысли, что письмо может просочиться в СМИ.
Вскоре после этого Систром на несколько месяцев ушел в отпуск по уходу за ребенком. Пока он отсутствовал, Facebook начал тестировать в Instagram различные нововведения — например, новую кнопку меню в виде «гамбургера», то есть трех линий, расположенных друг над другом. Также было запущено тестирование отслеживания местоположения пользователя, чему коллектив Instagram долго сопротивлялся, считая это вторжением в приватность.
Поспешное прощание
На этом этапе Систром начал высказываться в духе того, что Facebook пытается обидеть его достаточно для того, чтобы он сам ушел из компании, без необходимости его увольнять. Дальнейшее известно — Систром и Кригер приняли решение покинуть компанию вскоре после возвращения Систрома из декрета, сказали об этом своей команде, новость раньше времени просочилась в СМИ, и Facebook пришлось поспешно расстаться с основателями Instagram.
Внешне расставание прошло вполне мирно. Систром и Кригер не объяснили причины отставки, а лишь сообщили, что планируют отдохнуть после ухода из Instagram. Они поблагодарили коллектив Instagram за восемь лет сотрудничества, и такую же благодарность высказали в отношении команды Facebook. Цукерберг, в свою очередь, похвально отозвался о работе сооснователей Instagram, пожелал им всего наилучшего и сообщил, что предвкушает знакомство с их следующим изобретением.
Уход других основателей
Это не первый случай, когда основатели успешных проектов, выкупленных Facebook, подают в отставку. Например, в апреле 2018 г. основатель WhatsApp и член совета директоров Facebook Ян Кум (Jan Koum) сообщил, что намерен покинуть компанию. Напомним, Facebook выкупил WhatsApp в 2014 г. за $19 млрд.
В своем блоге 42-летний Кум сообщил, что намерен «двигаться дальше», не пояснив причины ухода. Со ссылкой на источник внутри компании издание The New York Times связывало его отставку с возросшей на протяжении последних лет обеспокоенностью тем, как Facebook обрабатывает данные пользователей. Кум полагал, что компания накапливает о пользователях слишком много информации и желал, чтобы эти данные были лучше защищены. Решение о его отставке обсуждалось в компании с конца 2017 г.
В 2014 г. после продажи WhatsApp Кум писал в обращении к пользователям, что «уважение к вашей приватности закодировано в нашем ДНК, и мы построили WhatsApp вокруг принципа знать о вас так мало, насколько это возможно. Если бы партнерство с Facebook обозначало, что мы должны изменить наши ценности, мы не сделали бы этого».
Другой сооснователь WhatsApp Брайан Эктон (Brian Acton), ушедший из компании еще раньше, в марте написал в соцсети Twitter, что после скандала с Cambridge Analytica «пришло время удалить Facebook».