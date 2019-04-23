«Яндекс» потратил 233 млн на агрегатор скидок

«Яндекс» потратил 233 млн руб. на покупку сервиса «Едадил». Сервис представляет из себя мобильное приложение для агрегации скидок на продукты повседневного потребления.

Итоги шопинга «Яндекса» в 2018 году

Компания Yandex, владелец российского «Яндекса», опубликовала версию годового отчета за 2018 г. Из документа следует, что в прошлом году компания осуществила сделок на общую сумму 984 млн руб.

Точная сумма сделки называется только в отношении одной приобретенной компании - «Едадил». Этот сервис представляет собой мобильное приложение для iOS и Android, агрегирующее различные акции и скидки в сфере FMCG - товаров потребительского спроса.

Что такое «Едадил» и во сколько этот сервис обошелся «Яндексу»

«Едадил» был создан в 2012 г бывшей сотрудницей «Яндекса» Натальей Шагариной и программистом Святославом Ивановым. Изначально приложение агрегировало скидки в ближайших магазинах на продукты питания и детские товары, а базу данных для него создавали молодые мамы, находившиеся в декрете и нуждавшиеся в подработках в интернете. Впоследствии категории товаров в приложении были расширены.

Покупка сервиса «Едадил» обошлась «Яндексу» в 233 млн рублей

«Яндекс» еще в 2015 г. приобрел долю в размере 10% в «Едадил». В конце 2018 г. «Яндекс» довел свою долю в сервисе до 100%. За сколько были выкуплены оставшиеся 90% «Едадил», до сих пор не сообщалось.

Теперь же стало известно, что сумма соответствующей сделки составила 233 млн руб. При этом показатель гудвилл, использующий для оценки деловой репутации поглощаемой компании, составляет 622 млн руб. «Яндекс» ожидает синергии своей поисковой системы и портала с уникальной аудиторией и базой данных «Едадила».

Кого еще за последнее время покупал «Яндекс»

Сумма остальных сделок, совершенных «Яндексом» в 2018 г., составила 751 млн руб. С кем конкретно и на какие суммы были совершены данные сделки, не сообщается.

В то же время известно, что в 2018 г. «Яндекс.Такси», совместное предприятие «Яндекса» и Uber, купило два онлайн-сервиса для управления таксопарками: «Наутакси» и «Оптеум». Кроме того, данной компанией был приобретен сервис доставки наборов для приготовления еды «Партия еды» (частью «Яндекс.Такси» является сервис по доставки еды «Яндекс.Еда»).

Уже в 2019 г. «Яндекс» приобрел сервис ответов на вопросы The Question (юридическое лицо - Znanie Company). The Question будет интегрирован с уже существующим сервисом «Яндекс.Знатоки» и улучшит подскажи в поисковой выдачи «Яндекса». Сумма данной сделки еще не определена.