Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 45%, а скорректированная чистая прибыль — на 49%. Доля компании на российском рынке поиска в интернете увеличилось до 57%. Сегмент «Такси» вырос на 145%.

Результаты квартала

По итогам I квартала 2019 г. выручка «Яндекса» составила 37,3 млрд руб. ($576,0 млн), что на 45% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная чистая прибыль компании продемонстрировала годовой рост на 49% и составила 6,2 млрд руб. ($95,2 млн). Рентабельность по скорректированной чистой прибыли равна 16,5%, сообщает компания на своем сайте.

Приведенные выше результаты не учитывают показатели «Яндекс.Маркета». С учетом этого бизнеса годовой рост выручки составил 40%, а скорректированной чистой прибыли — 36%, до 5,4 млрд руб. ($84 млн). Напомним, 27 апреля 2018 г. «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», и с этого дня «Яндекс» перестал консолидировать показатели «Яндекс.Маркета» в своих финансовых результатах.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов компании на 31 марта 2019 г. составил 73,6 млрд руб. ($1,14 млрд) на консолидированной основе, включая 26,2 млрд руб. ($404,5 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».

«Яндекс» на рынке поиска

Квартальная выручка направления «Поиск и портал» показала годовой рост на 26% до 27,1 млрд руб. Без учета проектов в сфере интернета вещей рост составил 25% до 26,9 млрд руб.

На российском рынке поиска в интернете «Яндексу» по итогам квартала принадлежит 57% против 56,5% в I и IV кварталах 2018 г. Речь идет о поиске на всех устройствах, включая мобильные. Данные были предоставлены аналитическим сервисом «Яндекс.Радар».

«Яндекс» нарастил выручку на 45%

Если говорить отдельно о поиске на Android-устройствах, то здесь доля компании достигает 51,2%. Это больше, чем в предыдущем году: в I и IV квартале 2018 г. показатель составлял 46,3% и 49,5% соответственно.

Количество поисковых запросов к «Яндексу» выросло за год на 11%. Также на 11% увеличилось количество платных кликов на сайтах самого «Яндекса» и его рекламной сети. Количество платных кликов без учета «Яндекс.Маркета» показало годовой рост на 20%. Средняя цена за клик с учетом «Яндекс.Маркета» выросла на 7%, без учета — на 4%.

Компания отмечает, что с начала 2019 г. геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование», которые раньше относились к сегменту «Поиск и портал», перешли в сегмент «Другие направления и эксперименты». Одновременно сервис «Яндекс.Здоровье», который до этого числился среди экспериментальных направлений, был переведен в «Поиск и портал».

Продажи рекламы

Продажи интернет-рекламы показали годовой рост на 18% и составили 27 млрд руб., то есть 73% от общей выручки компании. Без учета прошлогодних показателей «Яндекс.Маркета» выручка от интернет-рекламы выросла на 25%.

Продажи рекламы на сайтах «Яндекса» выросли за год на 20% и составили 20,9 млрд руб., то есть 56% от общей выручки компании. Если не учитывать прошлогодние результаты «Яндекс.Маркета», рост находится на уровне 28%. На сайтах рекламной сети продажи выросли на 14% до 6,1 млрд руб., без учета «Яндекс.Маркета» рост составил 15%.

Другие подразделения

Выручка сегмента «Такси» показала годовой рост на 145%, сейчас она составляет 7,6 млрд руб., то есть 20% от общей выручки компании. Активный рост «Яндекс» объясняет увеличением числа поездок и размера комиссии, оптимизацией бонусов партнерам, а также ростом такси для бизнеса и сегмента фудтех. Количество поездок в «Яндекс.Такси» выросло на 64%. Поездки Uber учитываются с 7 февраля 2018 г. Напомним, «Яндекс» договорился об объединении «Яндекс.Такси» с Uber в 2017 г.

Кроме сервисов организации поездок в сегмент «Такси» входят сервисы доставки еды «Яндекс.Еда» и UberEATs, сервис доставки наборов для приготовления блюд «Яндекс.Шеф», а также направление разработки беспилотных авто.

Выручка от сервисов объявлений показала годовой рост на 57% до 1,1 млрд руб. Сюда входят «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа».

Поступления от медиасервисов выросли за год на 74% и составили 734 млн руб. К этой категории относятся «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша» и «Яндекс.Телепрограмма», продюсерский центр «Яндекс.Студия» и сервис единой подписки на сервисы компании «Яндекс.Плюс».

«Другие направления и эксперименты» продемонстрировали рост на 218% до 2,5 млрд руб. Сюда относятся такие проекты как «Дзен», «Яндекс.Облако», «Яндекс.Драйв», геоинформационные сервисы и «Яндекс.Образование».