Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды

Самый популярный интернет-магазин одежды

Российский Wildberries стал крупнейшим в мире интернет-магазином одежды по объему привлеченного трафика. В соответствующем рейтинге британского аналитического сервиса Similarweb российский ритейлер по данному показателю обошел шведско-американскую H&M, британскую Asos, испанскую Zara, а также турецкую платформу Trendyol. Помимо Wildberries из числа представителей отечественного онлайн-ритейла в топ-50 смог попасть лишь сайт магазина Lamoda, разместившийся на 15 позиции.

По данным Similarweb, в марте 2019 г. аудитория Wildberries выросла в сравнении с предыдущим месяцем на 17,1% и составила 66,92 млн посетителей в месяц. Ближайший конкурент отечественного интернет-магазина – H&M – 69,32 млн посетителей за аналогичный период, при этом динамика роста числа посетителей H&M превышает показатели российского онлайн-ритейлера почти на 4 п.п. и составляет 20,93%.

В среднем, пользователь проводит на сайте Wildberries порядка 13 минут, которые тратит на посещение 18 различных страниц интернет-магазина.



Львиная доля трафика веб-сайта Wildberries – 94,3% – генерируется пользователями из России, на Украину приходятся значительно более скромные 2,82%. Также в пятерку стран, жители которых чаще других посещают российский интернет-магазин, входят Белоруссия (0,31%), Германия (0,29%) и США (0,26%). При этом именно североамериканское направление обеспечило наибольший относительный (26,43%) прирост аудитории за последний месяц по сравнению с показателями России (14,81%) и Украины (14,89%).

Российский ритейлер обошел H&M, Asos, Zara и Trendyol

Такие показатели позволили ресурсу не только захватить мировое лидерство в категории «Шоппинг, одежда» (Shopping, Clothing), но и занять 19 строчку рейтинга самых посещаемых сайтов России по соседству с «Новостями Mail.ru» и сайтом о погоде Gismeteo, а также 306 позицию во всемирном рейтинге самых посещаемых ресурсов, который предсказуемо возглавляют поисковик Google, видеосервис Youtube и социальная сеть Facebook.

Пресс-служба Wildberries отказалась комментировать итоги рейтинга Similarweb.



Финансовые итоги 2018 года и I квартала 2019 года

Согласно информации, опубликованной на сайте Wildberries, в 2018 г. оборот магазина вырос на 72% и достиг 118,7 млрд руб. По итогам I квартала 2019 г. оборот ритейлера в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. вырос на 85% до 38,9 млрд руб. Наиболее высокая динамика продаж была отмечена в Калужской (+125%), Владимирской (+124%), Рязанской (+117%), Ивановской (+107%) и Московской (+106%) областях.

Число уникальных пользователей интернет-магазина увеличилось на 89%. В десятку самых популярных товаров, заказываемых на Wildberries, вошли платья, брюки, футболки, кроссовки, костюмы, ботинки, джинсы, блузки, куртки и юбки. Основным отличием от 2018 г. стал существенный рост заказов обуви, в частности, кроссовок (+229%) и ботинок (+202%).

Наиболее высокими темпами в I квартале 2019 г. росли продажи в категориях электроники (886%), оргтехники (538%), садовой техники (428%), техники для кухни (395%), бытовой техники (357%), товаров для праздника (283%), питания (253%), строительных инструментов (246%), зоотоваров (204%) и ортопедии (200%).

Несколько слов о компании Wildberries

Wildberries – один крупнейших в России онлайн-ритейлеров, основанный Владимиром и Татьяном Бакальчук в 2004 г. Ассортимент Wildberries насчитывает свыше 2 млн товаров 15 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, детские товары, техника и электроника, аксессуары, товары для красоты, книги, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания и многое другое.

Сейчас в компании работают более 20 тыс. сотрудников. География присутствия Wildberries охватывает пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

Wildberries стал крупнейшим в мире по объему привлеченного трафика интернет-магазином одежды

Журнал Forbes в своей статье от 27 февраля 2017 г., посвященной наиболее дорогостоящим компаниям Рунета, охарактеризовал Wildberries как «одну из самых закрытых компаний на российском интернет-рынке», отметив, что «Татьяна Бакальчук не общается с прессой и не участвует в профильных для рынка мероприятиях».

В 2018 г. Forbes назвал Бакальчук второй в России женщиной-миллиардером после Елены Батуриной.

Также в 2018 г. Владимир Бакальчук в интервью газете «Коммерсант» рассказал о том, что его компания не привлекает инвестиции и развивается за счет собственных и заемных средств.