Россиянам запретят получать микрозаймы в интернете

МВД предлагает лишить россиян возможности брать микрозаймы онлайн без предъявления паспорта. Сейчас для получения микрозайма по интернету достаточно ввести данные паспорта, не прилагая копию документа.

Предложение МВД

Россиянам могут запретить оформлять микрозаймы через интернет без предъявления паспорта — с таким предложением выступило МВД России. Об этом сообщило ТАСС, получившее ответ на свой запрос из пресс-центра министерства.

«Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит», — цитирует ТАСС сообщение МВД.

Напомним, в настоящий момент россияне могут оформить микрозайм через интернет, просто введя паспортные данные. Прилагать к ним скан он или ксерокопию документа не нужно. Займ можно оформить и по номеру банковской карты, счета или электронного кошелька.

Одновременно эксперты МВД принимают участие в разработке законопроектов, которые предусматривают введение более суровой административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов, чем есть сейчас. Предусматривается также более высокая ответственность за правонарушения, совершаемые коллекторами.

«В Государственную думу внесены законопроекты, направленные на защиту прав и законных интересов физических лиц при совершении действий по возврату просроченной задолженности, а также на ограничение доступа к интернет-сайтам нелегальных кредиторов», — говорится в сообщении министерства.

Позиция Президента России

В феврале 2019 г. Президент России Владимир Путин поднял вопрос о нелегальных кредиторах и проблемах микрокредитования в послании Федеральному собранию. «Прошу Банк России и правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов», — приводит слова президента сайт kremlin.ru.

Россиянам могут запретить получать микрозаймы без предъявления паспорта

К 1 мая Центробанк, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст должны отчитаться перед президентом, какие меры принимаются по борьбе с правонарушениями со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.

Регулирование рынка

По данным Центробанка, во втором квартале 2018 г. объем микрокредитов, выдаваемых в России, показал годовой рост на 46,5%. По состоянию на конец 2018 г. профильные активы микрофинансовых организаций оценивались в 148,6 млрд руб., что на 32,9% больше, чем год назад. Из этой суммы 81,4% приходилось на микрозаймы физическим лицам, еще 18,3% — на займы малым и средним предприятиям.

Напомним, с 1 января 2019 г. максимальная ежедневная процентная ставка по микрозаймам была уменьшена до 1,5%, а с 1 июля 2019 г. она будет снижена до 1%. Центробанк считает, что после этого некоторые компании сменят профиль с микрозаймов на среднесрочные займы на срок от 30 дней и сумму свыше 30 тыс. руб.

В феврале 2018 г. Центробанк сообщил, что намерен ограничить размер микрозаймов до 10 тыс. руб., а максимальный срок возврата установить в 15 дней. Проценты по займу не должны превышать в общей сложности 3 тыс. руб. Увеличивать сумму или продлевать срок запрещается. Такой вид займа был закреплен законодательно, поправки вступили в силу 28 января 2019 г. Ранее займ «до зарплаты» можно было взять на сумму до 45 тыс. руб. на срок до двух месяцев, а средняя ежедневная процентная ставка составляла 2%.