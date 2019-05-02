В России заблокировали старейший музыкальный сервис

Из-за песни экстремистского характера под блокировку попал весь музыкальный сервис Last.fm, на котором она была размещена. Причиной блокировки всего ресурса стало использование протокола https.

Блокировка Last.fm

В России был заблокирован старейший музыкальный сервис Last.fm, на что обратили внимание пользователи соцсети Twitter. Пользователи провадйера «Онлайм» в Москве сообщили CNews, что сайт Last.fm не открывается, но уведомления о блокировке при этом нет.

Однако клиенты оператора «Дом.ру» при попытке зайти на Last.fm увидели сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 2006 г. Сам оператор «Дом.ру», поясняя причины блокировки, выложил в Twitter ссылку на реестр экстремистских материалов.

Сообщение об ограничении доступа к Last.fm появилось также на сайте службы поддержки сервиса. По данным службы поддержки, в настоящий момент Last.fm уже пытается разобраться с проблемой.

Из-за одной песни

На сайте мониторинга реестра запрещенных материалов «Антизапрет.инфо» есть информация, что 17 апреля 2019 г. в реестр была включена страница Last.fm с аудиокомпозицией Тимура Муцураева «Рай под тенью сабель». В апреле 2015 г. Ленинский районный суд Тюмени признал данную песню экстремистской, информация об этом есть на сайте Минюста.

Пользователи Twitter выражают возмущение по поводу того, что из-за одной песни был заблокирован весь сервис. Telegram-канал «За телеком» опубликовал запись блокировки, найденную в реестре. Канал обратил внимание, что в реестре записали не http, как обычно делают, а https. Так как https не дает возможности системам фильтрации прочитать полный URL-адрес, под блокировкой оказывается весь Last.fm.

В России из-за одной песни заблокировали весь музыкальный сервис

Поскольку Last.fm использует протокол https, провайдеры лишены возможности блокировать отдельные страницы этого сайта, и доступ пропадает ко всему ресурсу.

История блокировок Last.fm

Сервис Last.fm, созданный в 2002 г. не был первым стриминговым музыкальным сервисом, однако, стал одним из первых в Сети порталов, объединивших в себе функциональность соцсети, интернет-радио и рекомендательного сервиса. Отдельной особенностью Last.fm стал «скробблинг» — возможность передачи в сервис информации о музыке, прослушиваемой на плеере или ПК, для последующего формирования списка рекомендаций.

По данным ресурса SimilarWeb, в марте на Last.fm было зафиксировано 39,5 млн пользовательских посещений, при этом 8,9% трафика сайта имеет российское происхождение.

Это не первый случай, когда Last.fm блокируют за размещение материалов, признанных экстремистскими. Например, сервис попал под блокировку в августе 2015 г. из-за песни «Убей мента» группы «Психея», которая была признана экстремистской различными судами сначала в 2010 г. в Москве, а потом в 2014 г. в Кирове.