Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO

HeadHunter провела первичное размещение акций на Nasdaq, в ходе которого стоимость компании составила $675 млн. Акции были выпущены на биржу по цене $13,5 за штуку, но в первый же день поднялись до $16,37. Деньги от IPO пойдут не самой компании, а акционерам.

IPO HeadHunter

Рекрутинговый сервис HeadHunter провел первичное публичное предложение (IPO) акций на бирже Nasdaq, в ходе которого вся компания была оценена в $675 млн. Согласно данным на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), HeadHunter разместила на бирже около 16,3 млн депозитарных акций (ADS) по цене $13,5 за штуку. Каждая ADS соответствует одной обыкновенной акции компании. Таким образом, в общей сложности в ходе IPO сервис намеревается привлечь $220,1 млн.

После размещения акции HeadHunter пошли в рост и достигли цены в $16,37. На момент закрытия биржи они торговались на уровне $15,75. РБК отмечает, что IPO HeadHunter — это первый за последние пять лет случай выхода компании с российскими корнями на американскую биржу.

IPO проводят основные держатели акций HeadHunter — Highworld Investments Limited, принадлежащая Elbrus Capital и владеющая 59,9% HeadHunter, и ELQ Investors VIII Limited, принадлежащая Goldman Sachs Group и владеющая 40% акций. Именно этим структурам, а не самому HeadHunter, отойдут средства, вырученные в ходе IPO.

Размещение акций на бирже было организовано финансовыми конгломератами Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Ранее в СМИ циркулировала информация, что эти структуры получат опцион на покупку 5% акций HeadHunter в течение 30 дней, что может увеличить средства, привлеченные в ходе IPO, до $253,1 млн.

О намерении разместить акции на бирже HeadHunter сообщила SEC в конце 2017 г. Однако в связи с новыми санкциями против России, введенными США в апреле 2018 г., IPO оказалось под угрозой, сообщало издание «Коммерсант». Но в марте 2019 г. HeadHunter вновь начал работать над своим инвестиционным проспектом на сайте SEC, а в апреле сообщил цену и объем размещаемых акций. Ценовой диапазон для акции был указан от $11 до $13,5.

Что такое HeadHunter

Рекрутинговый сервис Headhunter был основан в 2000 г. Михаилом Фролкиным и Юрием Вировицем. Сейчас сервис является третьим в мире по популярности в своей сфере, уступая только indeed.com и jooble.org. В России ему принадлежит более половины рынка рекрутинговых сервисов.

HeadHunter разместил акции на бирже

Ежемесячная аудитория HeadHunter составляет 58,8 млн пользователей по состоянию на март 2019 г. По итогам 2018 г. выручка HeadHunter составила 6,1 млрд руб., показав рост на 29%, а чистая прибыль выросла почти в два раза, достигнув 1 млрд руб.

Как продавали сервис

В 2007 г. в число акционеров сервиса вошел созданный Юрием Мильнером фонд DST, который затем консолидировал все акции компании. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO на Лондонской фондовой бирже. С тех пор Mail.ru Group несколько раз пыталась продать акции HeadHunter.

В том числе опцион на выкуп сервиса был предоставлен занимавшему тогда пост гендиректора «Мегафона» Ивану Таврину, но он им не воспользовался. В 2014 г. Mail.ru Group договорилась с Elbrus Capital о продаже сервиса за 10 млрд руб., но и эта сделка не состоялась. В 2016 г. Mail.ru Group все же смогла продать HeadHunter. Покупателем выступил все тот же фонд Elbrus Capital, причем он выкупил сервис за ту же сумму — 10 млрд руб.