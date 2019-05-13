Восстание биткоина: Главная мировая криптовалюта прошла важную отметку $7000

Главная криптовалюта мира за четыре месяца подорожала вдвое. Всего за один день курс биткоина вырос на 15%, и эксперты связывают это с интересом Китая к нему и торговой войной между КНР и США.

Биткоин вернулся к жизни

Курс биткоина (Bitcoin) установил новый рекорд 2019 г., перевалив за отметку в $7000 (457,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 мая 2019 г.). На момент публикации материала курс главной криптовалюты мира находился на уровне $7370 (481 тыс. руб.).

Стоимость криптовалюты всего за день выросла на 15%, несмотря на то, что вплоть до середины весны 2019 г. она находилась в стагнации, постепенно обесцениваясь. Впрочем, это не самый резкий скачок курса – 3 апреля 2019 г. биткоин подорожал на 23% и достиг $5080, и причиной тому послужили многочисленные инвестиции из Азии. Что послужило причиной актуального роста биткоина, еще предстоит выяснить. По данным Forbes, это может быть напрямую связано с торговой войной между США и КНР – китайцы используют криптовалюту для вывода денег, и новые пошлины могли подстегнуть их интерес к ней.

Влияние на крипторынок

Рост курса биткоина отразился на всем мировом рынке криптовалют. По данным CoinMarketCap, общая капитализация крипторынка достигла $212,2 млрд, из которых 58,7% обеспечил непосредственно биткоин.

Подорожали все главные криптовалюты мира

На вторую по популярности виртуальную валюту Etherium («Эфир») приходится 9,3-процентная доля. Первые 25 криптовалют, отсортированных по доле рынка, включая Monero, Litecoin и Bitcoin Classic, показали уверенный рост стоимости.

Новые успехи и прошлые провалы

Встретив 2019 г. на отметке $3200, биткоин менее чем за пять месяцев сумел удвоить свой курс. Однако этому предшествовал максимально неудачный 2018 г.- стоимость криптовалюты неуклонно снижалась, что сопровождалось регулярными взломами криптобирж, кражей миллионов долларов в биткоинах и общей потерей интереса к рынку со стороны как майнеров, так и инвесторов. Осень 2018 г. охарактеризовалась еще более сильным падением курса как биткоина, так и других криптовалют.

Биткоин стабильно растет с апреля 2019 г.

Но, несмотря на успешное начало нового 2019 г., биткоину еще далеко до своего пика – в декабре 2017 г. его цена пробила отметку в $20 тыс. подстегнув рынок видеокарт, используемых для добычи криптовалюты по всему миру, включая Россию. В России никакие действия с криптой законом не регламентированы, что позволяет майнить тот же биткоин прямо на рабочем месте, маскируя криптоферму под обогреватель или сервер.

Политики и финансисты против биткоина

Пока Азия инвестирует в криптовалюту, чиновники США выступают за ее запрет на территории своей страны. С соответствующим предложением выступил член американского конгресса Брэд Шерман (Brad Sherman), заявив, что запрет обеспечит США защиту как политического и экономического центра.

Верят в биткоин пока что далеко не все

Мнение Шермана частично разделяет и президент Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi). Он отметил, что криптовалюта не должна рассматриваться непосредственно в качестве валюты, и добавил, что крипта не должна и не может оказывать влияние на макроэкономику. По его словам за криптой ней никто не стоит, что делает ее высокорисковым активом, стоимость которого подтверждена исключительно силой волатильности.

Представители ИТ-сферы, напротив, более лояльно относятся к виртуальной валюте. К примеру, как отметил финансовый директор PayPal Джон Рейни (John Rainey), компания уже тестирует блокчейн и криптовалюты. Но все же сильнее всех в торжество биткоина и другой криптовалюты верит основатель компании McAfee Джон МакАфи (John McAfee): 1 декабря 2017 г. он поклялся съесть собственный пенис, если к концу 2020 г. курс биткоина не достигнет $1 млн.