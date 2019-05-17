HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона»

HeadHunter потратил 250 млн руб. на приобретение 25% доли в сервисе по автоматизированному подбору персонала Skillaz, в который ранее инвестировали топ-менеджеры «Мегафона». HeadHunter также получил право увеличить свою долю в сервисе до 65%.

Какую долю в Skillaz и за сколько купил HeadHunter

Рекрутинговый портал HeadHunter раскрыл подробности сделки по приобретению доли в сервисе по автоматизированному подбору персонала Skillaz. Эта сделка состоялась в феврале 2019 г., но до сих пор ее подробности не разглашались.

Из проспекта первичного размещения акций (IPO) HeadHunter стало известно, что размер приобретенной доли составил 25,01%. Сумма сделки составила 232 млн руб., продавцами выступили несколько физических лиц.

Кроме того, HeadHunter заключил с этими же продавцами опцион на приобретение у них же еще 40% доли в Skillaz. Опцион может быть реализован в период с 1 января 2020 г. до 30 июня 2021 г. В случае его реализации доля HeadHunter в Skillaz увеличится до 65,01%.

Что такое Skillaz, и кто в него инвестировал

Skillaz создан в 2016 г. Сервис автоматизирует поиск персонала для крупных компаний, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта. Skillaz исторически привлекает внимание топ-менеджеров телекоммуникационных компаний.

Первоначально долей в сервисе размером в 28% владел бывший вице-президент «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») Сергей Румянцев. В 2018 г. он продал свои доли топ-менеджерам «Мегафона».

HeadHunter купил за 250 млн руб. 25% долю в сервисе Skillaz, куда перед этим инвестировали топ-менеджеры «Мегафона»

10% в Skillaz приобрел гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков, по 6% операционный директор оператора Анна Серебрянникова, директор по безопасности Петр Комаров и главный бухгалтер Любовь Стрелкина. К настоящему момент Солдатенков и Серебрянникова покинули свои посты в «Мегафоне», но Серебрянникова вошла в совет директоров оператора.

70% было у основателя и гендиректора Skillaz Андрея Крылова. Позднее Солдатенков увеличил свою долю в Skillaz до 33%, а Крылов наоборот сократил ее до 47%. У кого из упомянутых лиц приобретал доли HeadHunter, официально не известно: согласно данным базы «Контур-Фокус», распределение долей в ООО «Скилаз» с тех пор не изменялось.

Газета «Ведомости» ранее писала, что после сделки с HeadHunter доли Солдатенкова и Крылова в Skillaz сократились до 25%, остальных участников – до 5% каждого. Из этого следует, что HeadHunter выкупал доли в Skillaz у всех совладельцев компании, и в случае реализации опциона поступит также.

Отметим, что HeadHunter блокирует аккаунты работодателей, использующих для поиска вакансий альтернативных ботов. Жалобу об этом на HeadHunter в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подал основатель компании Stafory (разработчик робота «Вера») Александр Ураксин. ФАС признала жалобу обоснованной и завела дела как в отношении HeadHunter, так и в отношении сервисов Rabota.ru и Superjob.

HeadHunter и IPO

Сервис HeadHunter был основан в 2000 г. С 2009 по 2016 гг. сервис контролировался Mail.ru Group. Затем он за 10 млрд руб. был продан консорциуму инвесторов во главе с фондом «Эльбрус-Капитал». Партнером фонда в этой сделке и совладельцем HeadHunter стала американская инвестиционная компания Goldman Sachs.

В 2018 г. HeadHunter объявил о планах проведения первичного размещения акций (IPO) на американской бирже NASDAQ. Компания планировала привлечь на бирже до $250 млн, но из-за ухудшения отношений между Россией и США IPO было отложено.

Однако в начале мая 2019 г. IPO все-таки состоялось. Цена размещения составила $13,5 за одну акцию. Акционеры HeadHunter в ходе IPO выручили $202 млн, в том числе «Эльбрус-Капитал» заработал $132 млн, Goldman Sachs - $88 млн. После размещения доля «Эльбрус-Капитал» сократилась с 60% до 40,4%, доля Goldman Sachs - с 40% до 27%.