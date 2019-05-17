Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу

В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появилась возможность отправлять деньги в 14 европейских стран. Комиссия за перевод составляет 1%. Функция работает пока только для iOS.

Новая функция в «Сбербанк онлайн»

Сбербанк добавил в свое мобильное приложение «Сбербанк онлайн» для iOS возможность осуществить денежный перевод в ряд европейских стран. Об этом банк сообщает на своем сайте. В будущем Сбербанк обещает реализовать такую же функцию для Android.

Чтобы осуществить перевод, нужно знать номер счета получателя, его имя и фамилию, а также наименование банка. Оформление перевода в приложении занимает несколько минут, деньги на счет получателя приходят в течение одного-трех дней. Комиссия за перевод составляет 1%. Максимально возможная сумма перевода зависит от того, в какую страну отправляются деньги. Переводы будут проводиться по системе Western Union.

Пока что деньги можно отправить в одну из 14 стран, в число которых вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Голландия, Португалия, Финляндия, Франция и Эстония. Сбербанк намеревается расширять этот список; уже в первый год работы сервиса его география должна существенно разрастись.

Чтобы отправить перевод, в мобильном приложении нужно выбрать в меню платежей опцию «За рубеж», затем выбрать страну и указать сумму перевода. После этого приложение запросит номер банковского счета, название банка, имя и фамилию получателя.

Вице-президент Сбербанка и директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов пояснил, что банк расширяет географию переводов — недавно был запущен сервис переводов в страны СНГ и ближнего зарубежья, теперь настала очередь Европы.

Переводы в страны СНГ

В апреле 2019 г. Сбербанк добавил в свое мобильное приложение возможность совершать денежные переводы в страны СНГ. Чтобы отправить перевод, нужно знать имя получателя, его страну и номер телефона. Получить перевод можно в точках Western Union, для этого нужно знать 10-значный контрольный номер, который присылается на телефон, и иметь при себе паспорт.

Приложение предлагает выбрать, в какую страну отправить деньги

Минимальная сумма перевода составляет 100 руб., максимальная — 100 тыс. руб. Комиссия составляет 1%, но не может быть меньше 30 руб., от страны она не зависит.

Изначально сервис будет работать с десятью странами. В их число вошли Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Банк планирует расширять этот список.

Другие новшества в «Сбербанк онлайн»

В марте 2019 г. Сбербанк запустил в своем мобильном приложении поисковик с элементами машинного обучения. Система анализирует поведение клиента и предлагает ему самые релевантные для него операции еще до того, как он начинает вводить поисковый запрос. Алгоритм может, например, предложить оплатить ЖКХ или перевести кому-то деньги, если пользователь совершил эти операции ранее. С поисковиком можно работать голосом, кроме того, он исправляет опечатки.

После выбора страны нужно указать сумму перевода

В феврале 2018 г. Сбербанк добавил в «Сбербанк онлайн» бета-версию мессенджера под названием «Диалоги». Кликнув на вкладку с этим названием, пользователь может начать чат с кем-нибудь из своих контактов в телефоне. Для этого у собеседника должна быть установлена соответствующая версия «Сбербанк онлайн».

В чате можно не только обмениваться сообщениями, но и отправлять деньги. Для этого нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также последние цифры номера его карты. Перевод осуществляется мгновенно. До этого в декабре 2017 г. «Ведомости» сообщали, что Сбербанк ведет переговоры о покупке разработчика корпоративного мессенджера Dialog.