Facebook запустит собственную валюту и систему переводов в обход банков

По данным BBC News, в 2019 г. Facebook начнет тестирование собственной криптовалюты GlobalCoin. В начале 2020 г. состоится полноценный запуск системы переводов и платежей на ее основе.

Новая криптовалюта

Facebook планирует запустить собственную криптовалюту в I квартале 2020 г. С помощью цифровой валюты под рабочим названием GlobalCoin пользователи социальной сети и приложений, входящих в ее экосистему (к примеру, мессенджера Whatsapp) смогут производить платежи и осуществлять переводы без использования банковского счета, пишет BBC News.



По данным издания, более детальная информация о технологии появится летом 2019 г., а ее тестирование начнется ближе к концу года. На старте валюта будет доступна пользователям социальной сети лишь из короткого перечня стран.

Напомним, что в мае 2018 г. американский ИТ-гигант сформировал подразделение по исследованию технологий блокчейна. Его возглавил бывший (с 2012 по 2014 гг.) президент Paypal и член совета директоров криптобиржи Coinbase Дэвид Маркус (David Marcus).

Что такое криптовалюта

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, которая создается и контролируется при помощи криптографии. Единицей такой валюты выступает «монета» (coin). Важной особенностью криптовалют является децентрализованность. Это значит, что отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирующая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Монетами распоряжается только их владелец.

Facebook запустит собственную криптовалюту в 2020 г.

Функционирование криптовалюты основано на технологии блокчейн. Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, экземпляры которой хранятся в независимых друг от друга узлах. В базе находятся зашифрованные блоки, то есть постоянно растущий список упорядоченных записей (транзакций), имеющих временную метку и ссылку на предыдущую запись. Тайно внести изменение в блокчейн благодаря шифрованию и в силу распределенности системы считается невозможным.

Трудности на пути к запуску GlobalCoin

Цифровой валюте Facebook понадобится преодолеть немало трудностей технического и правового характера, прежде чем она может быть запущена. Как сообщает BBC News, ранее CEO Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) встречался с управляющим Банка Англии Марком Карни (Mark Carney), а также с представителями Минфина США, чтобы обсудить перспективы и возможные риски запуска новой цифровой валюты.

Не менее серьезную работу Facebook предстоит проделать в Индии, где отношение властей к криптовалютам можно охарактеризовать как в значительной степени негативное: в апреле 2019 г. РБК сообщал о разработке правительством Индии нового закона, в случае одобрения которого местным парламентом в стране будет запрещена покупка, продажа и эмиссия криптовалют. BBC News подчеркивает, что граждане Индии, в представлении руководства Facebook, являются одним из главных потенциальных пользователей GlobalCoin. Запуск цифровой валюты якобы позволит индийским рабочим за границей отправлять деньги своим семьям с помощью крайне популярного в стране месенджера Whatsapp.

Помимо этого, Facebook также ведет переговоры с Western Union для обеспечения обмена фиатных (классических) денежных средств на цифровую валюту в обход банковских структур, а также с рядом участников рынка электронной коммерции в попытках убедить их в целесообразности принятия платежей в GlobalCoin.

Что же касается технической стороны вопроса, то как выяснила газета Financial Times, в апреле 2019 г. Facebook зарегистрировала в Швейцарии компанию Libra, которая, по-видимому, займется развертыванием программной и аппаратной инфраструктуры проекта, созданием и поддержкой финансовых сервисов, анализом данных, то есть превратится в своего рода финансовый хаб экосистемы Facebook.

Доверие нужно заслужить

BBC News пишет, что в планах Facebook – привязать GlobalCoin к валютной корзине на основе доллара США, евро и японской йены, дабы снизить волатильность молодой криптовалюты и таким образом обеспечить доверие к ней со стороны пользователей соцсети. Впрочем, усилий по стабилизации курса нового платежного средства для этого может оказаться недостаточно, поскольку репутация социальной сети как надежного сервиса была подорвана самой же Facebook в результате череды допущенных инцидентов, которые привели к утечкам пользовательских данных катастрофических масштабов.

К примеру, в марте 2019 г. выяснилось, что десятки тысяч сотрудников компании могли иметь доступ к чужим страницам в Facebook и Instagram, поскольку пароли сотен миллионов пользователей хранились на серверах компании в незашифрованном виде. Причем наличие проблемы социальная сеть официально признала лишь после того, как сторонний специалист по информационной безопасности со связями внутри компании рассказал о ней в интернете.

В марте 2019 г. утечка внутренних документов выявила, что Facebook шантажировала влиятельных политиков по всему миру с целью добиться в отдельных странах послабления законодательства в сфере защиты приватности пользователей.

В сентябре 2018 г. Facebook признала утечку данных более 50 млн владельцев учетных записей. Причиной взлома стала серьезная уязвимость в коде Facebook. Она была устранена в кратчайшие сроки, а о случившемся были уведомлены правоохранительные органы.

В ноябре 2018 г. стало известно о том, что соцсеть не смогла дать отпор киберпреступникам, в результате чего в руках хакеров оказались личные сведения о более чем 120 млн пользователей сети. Данные были выставлены на продажу по цене в 10 центов за один профиль.

В период с 2007 по 2014 гг. социальная сеть передавала британской аналитической компании Cambridge Analytica сведения о своих пользователях, в результате чего пострадали 87 млн человек.