Минприроды сорвало запуск многомиллионного ИТ-сервиса для жалоб на свалки и черных лесорубов

Минприроды до сих пор не запустило ФГИС «Наша природа», через которую пользователи интернета смогут сообщать властям о несанкционированных свалках, незаконной вырубке лесов, загрязнении водоемов и т. д. Система стоимостью 75 руб. должна была быть запущена еще в августе 2018 г.

Проверка Счетной палаты

Минприроды до сих пор не ввело в эксплуатацию федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Наша природа» — при том, что система должна была заработать еще в августе 2018 г. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2018 г. в Минприроды, Роснедрах, Росприроднадзоре, Росгидромете и Росалкогольрегулировании.

Согласно нацпроекту «Экология», через данную ФГИС государство будет взаимодействовать с гражданами по вопросам охраны окружающей среды. Благодаря этому у общества появится возможность контролировать работу госорганов в данной сфере. На создание системы было потрачено более 75 млн руб., отмечает Счетная палата.

Механизм общественного экологического контроля предусмотрен федеральным законом «Об охране окружающей среды», который был принят в январе 2002 г. Согласно статье 68 данного закона, общественный экологический контроль осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды.

Как это будет работать

Как отмечается на сайте проекта, ФГИС «Наша природа» предназначена для общественного контроля, мониторинга актуальных проблем, изучения мнений населения и организации обратной связи в сфере охраны окружающей среды.

ФГИС будет работать следующим образом. Граждане будут сообщать госорганам о правонарушениях в природоохранной сфере через интернет-портал или мобильное приложение. К таким нарушениям относятся несанкционированные свалки, незаконная вырубка лесов, случаи загрязнения водоемов и т. д. К сообщению надо приложить фото или видео с места событий, указав точное местоположение.

ФГИС «Наша природа» даст возможность гражданам сообщать властям о загрязнении окружающей среды

Получив уведомление, госорганы проверяют, действительно ли нарушение имело место, и если да, принимают меры по его ликвидации. После этого они сообщают о принятых мерах пользователю, сообщившему о нарушении, через его личный кабинет, с помощью SMS или по электронной почте. В системе также будет реализована возможность оценить работу федеральных и региональных органов в этой сфере.

Предполагается, что в результате применения ФГИС «Наша природа» повысится прозрачность работы контрольно-надзорных органов. Кроме того, они станут подотчетны общественности. Также должны сократиться сроки принятия решений и проведения мероприятий по ликвидации экологических нарушений.

Разработка системы

Онлайн-служба общественного контроля за нарушениями в природоохранной сфере была запущена в пилотном режиме Минприроды совместно с Росприроднадзором в январе 2014 г. Апробация системы проводилась в девяти пилотных регионах.

Статус ФГИС система получила в сентябре 2017 г. Тогда же компания WaveAccess сообщила, что по заказу компании «Сититех» расширила функциональность портала ФГИС: были добавлены справочник и карта населенных пунктов России, появилась возможность загружать видео и создавать черновики заявлений.