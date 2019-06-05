Платежная система Qiwi поломалась из-за пожара

В дата-центре оператора Dataline, где арендуют мощности Qiwi и Mail.ru, произошел пожар. Это вызвало сбой в работе сервисов обеих компаний. Пожар потушили, данные пользователей не пострадали.

Сбой сервисов Qiwi и Mail.ru

В одном из дата-центров, который арендуют Qiwi и Mail.ru Group, произошел пожар, что вызвало сбой в работе сервисов обеих компаний. На сбой Qiwi пользователи начали жаловаться около 15:50 по московскому времени. Главная страница сайта выдавала ошибку 403.

Затем запросы пользователей начали переадресовываться на страницу status.qiwi.ru, где отображался статус сервисов. Судя по данным на странице, ряд сервисов, включая банковские карты и кошелек, не работали вообще, а все остальные испытывали проблемы. Работа сервисов была восстановлена примерно к 16:50.

Одновременно пользователи начали жаловаться на сбой в работе сервисов Mail.ru, включая почту.

Пожар в дата-центре

В ответ на запрос CNews пресс-служба Qiwi сообщила, что причиной сбоя стал пожар в здании, где находится один из дата-центров компании. Все операции были переведены на резервную систему, что позволило восстановить нормальную работу сервисов. Для переключения между системами потребовалось около получаса.

Загоревшийся дата-центр OST находится под управлением оператора Dataline. Он расположен в Москве на улице Боровая. Как сообщает Dataline на своем сайте, около 14:00 загорелась кровля здания. Для борьбы с огнем прибыло восемь пожарных расчетов. Люди из здания были эвакуированы, никто не пострадал. Пожар был потушен в 16:45.

Qiwi уверяет, что данные ее пользователей от пожара не пострадали. Компания пояснила, что у ее дата-центров есть выделенная система связи, благодаря которой достигается двойная отказоустойчивость. Данные хранятся в распределенной сети.

В Москве загорелся арендованный Qiwi дата-центр

У Qiwi есть три круглосуточно работающих дата-центра. Компания утверждает, что если один из них внезапно прекратит работу, сервисы все равно будут работать нормально. Если при переводе средств, например, деньги не сразу уйдут адресату, то операция в любом случае будет осуществлена, хоть и с задержкой.

Представители Mail.ru Group пояснили CNews, что для тушения пожара пришлось отключить часть серверов, в связи с чем нагрузка была переброшена в другие дата-центры. Поэтому часть сервисов компании может работать с ограничениями. Их нормальную работу планируется восстановить в ближайшее время. Корпорация также уверяет, что данные пользователей не пострадали.

Qiwi и Mail.ru

Qiwi — это российский платежный сервис, запущенный в 2007 г. В сервисе открыто более 20,8 млн виртуальных кошельков, также насчитывается свыше 149 тыс. терминалов и точек приема платежей. По итогам 2017 г. выручка компании продемонстрировала рост на 24% до 13,2 млрд руб., а чистая прибыль показала спад на 14% до 4,05 млрд руб.

В середине 2000-х годов фонд DST (предшественник Mail.ru Group) стал контролирующим акционером платежной системы E-port. В 2008 г. E-port слился с платежной системой ОСМП в компанию Qiwi, в которой Mail.ru Group получила 25%. В 2011 г. она продала 3,74% японской компании Mitsui & Co, получив за это $24,1 млн. В мае 2013 г. в процессе IPO компания сбросила еще 5,9% акций Qiwi стоимостью $51,7 млн. В октябре 2013 г. и в июне 2014 г. были проданы еще 10% акций общей стоимостью $160 млн. В сентябре 2014 г. Mail.ru Group избавилась от 4,05% акций Qiwi, выручив за них $80 млн. Во второй половине 2016 г. корпорация полностью вышла из капитала платежной системы. В ноябре 2014 г. Mail.ru Group продала Qiwi свою платежную систему «Деньги.Mail.ru».