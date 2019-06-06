Mail.ru, Alibaba и РФПИ построят гиганта электронной коммерции за $382 миллиона

Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ согласовали параметры сделки по создании российского гиганта в сфере электронной коммерции. Партнеры вложат в компанию $382 млн, также у РФПИ будет опцион на выкуп у «Мегафона» доли в данной компании.

Создан российско-китайский гигант в сфере электронной коммерции

Китайская Alibaba Group, сотовый оператор «Мегафон», Mail.ru Group и «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) получили одобрение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на создание совместного предприятия в сфере электронной коммерции - «AliExpress Россия». Об этом говорится в сообщении Mail.ru Group.

Рамочное соглашение об этом было заключено еще в сентябре 2018 г. Но некоторые параметры слияния до сих пор не были известны.

Сколько вложат в «AliExpress Россия» и как распределятся доли

Alibaba Group инвестирует в совместное предприятие $100 млн и передаст ему российский бизнес принадлежащих группе торговых площадок AliExpress и Tmail. Китайская группа получит в совместном предприятии экономический интерес в размере 55,7% и голосующий в размере 49,9%.

«Мегафон» обменяет принадлежащую ему экономическую долю размером 10% в Mail.ru Group на экономическую долю размером 24,3% в «AlExpress Россия». Эта доля эквивалента 30,2% от общего числа голосов «AliExpress Россия».

Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ согласовали

параметры сделки по создании российского гиганта в сфере электронной коммерции

Отметим, что с 2017 г. «Мегафон» был контролирующим акционером Mail.ru Group. В 2018 г. этот пакет был передан новой структуре «МФ Технологии», созданной «Мегафоном» совместно с госкорпорацией «Ростех», Газпромбанком и контролирующим акционером оператора - USM Group Алишера Усманова. В прямом владении «Мегафона» оставалось 10% акций Mail.ru Group, о передаче которых сейчас договорился оператор.

Mail.ru Group передаст новому предприятию свою площадку для электронной коммерции Pandao, а также вложит в компанию $182 млн. Экономическая доля Mail.ru Group в «AliExpress Россия» составит 15%, голосующая - 18,7%.

РФПИ вложит в совместное предприятие $100 млн. Фонд получит голосующую долю в «AliExpress Россия» в размере 5%, эквивалентную 1,2% от общего числа голсоов.

РФПИ может выкупить часть долей Alibaba Group и «Мегафона»

У РФПИ есть опцион на покупку экономической доли в «AliExpress Россия» в размере 7,9% у Alibaba Group за $194 млн. В случае его реализации экономическая доля РФПИ в «AliExpress Россия» составит 12,9%, голосующая 9,6%.

Соответственно, в случае реализации опционы экономическая доля Alibaba Group в совместном предприятии уменьшится до 47,8%, голосующая до 47,6%. Голосующая доля Mail.ru Group уменьшится до 16,3%, голосующая доля «Мегафона» - до 26,4%.

Кроме того, РФПИ имеет опцион на выкуп еще 4% «AliExpress Россия» у «Мегафона». Сумма его реализации не раскрывается.

Таким образом, всего Alibaba Group, Mail.ru Group и РФПИ вложат в новое предприятие $384 млн. Размер инвестиций со стороны РФПИ может увеличиться еще как минимум на $194 млн.

Контрольный пакет в «AliExpress России» получили российские акционеры. В компании будет два генеральных гендиректора: одного из них назначит Alibaba Group, другого Mail.ru Group.

Mail.ru Group поможет с трафиком «AliExpress Россия»

В рамках партнерства Mail.ru Group и «AliExpress Россия» договорились о стратегическом сотрудничество, которое, помимо прочего, подразумевает обмен трафиком и продуктовые инициативы. В том числе «AliExpress Россия» будет использовать платформы Mail.ru Group для продвижения своих услуг с помощью эксклюзивных решений по интеграции и маркетинговым программ.