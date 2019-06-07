Новый удар по Huawei. На смартфоны компании не будут устанавливаться WhatsApp, Instagram и Facebook

Huawei потеряла еще одного американского партнера – компанию Facebook. Теперь ей запрещено устанавливать на свои смартфоны приложения этого разработчика, в том числе мессенджер WhatsApp и соцсеть Instagram, а вскоре их нельзя будет скачать и из Play Store после бойкота Google.

Huawei без Instagram

Компания Facebook заявила о прекращении сотрудничества с компанией Huawei и ее суббрендом Honor. Из смартфонов этих марок исчезнут все фирменные сервисы компании, включая мессенджеры и Instagram.

Разрыв отношений вежду американской интернет-компанией и китайским производителем оборудования, пишет Reuters, означает, что Huawei перестанет предустанавливать на свои гаджеты приложения Facebook – одноименнонное фирменное ПО, а также мессенджеры WhatsApp, FB Messenger (в ряде моделей) и другие. Напомним, что FB и Instagram, по данным SimilarWeb, входят в список крупнейших социальных сетей во всем мире, а WhatsApp лидирует в рейтинге самых востребованных и популярных мессенджеров.

Запрет коснулся всех новых смартфонов Huawei и Honor, находящихся в разработке или готовящихся к скорому поступлению в продажу. На тех устройствах, что уже находятся на руках пользователей или в магазинах, новые правила не действуют – предустановленные приложения Facebook продолжат получать регулярные обновления.

Скачивать можно

Новая политика Facebook в отношении Huawei не подразумевает полный запрет использования ее мобильного ПО на смартфонах этого вендора. Владельцы устройств, попавших под санкции, смогут при необходимости установить их вручную посредством интернет-магазина Google Play.

Владельцы смартфонов Huawei скоро могут лишиться возможности пользоваться Facebook

Тем не менее, и эта возможность скоро может быть закрыта – компания Google ранее прекратила сотрудничество с Huawei, сперва закрыв ей доступ к ОС Android и магазину Play Store, а затем выдав ей временную лицензию. Действие этой лицензии истекает в конце лета 2019 г., и если Huawei и Google не придут к очередному компромиссу, то установить приложения на новые смартфоны Huawei привычным и удобным способом будет уже нельзя.

Другие американские приложения

В список ПО, устанавливаемого в смартфоны Huawei и Honor, входят и другие приложения из США. В частности, это утилита для поиска и бронирования номеров в отелях Booking.com и фирменное приложение системы микроблогов Twitter. Владеют ими, соответственно, компании Booking Holdings и Twitter, но их дальнейшие планы по сотрудничеству с Huawei на момент публикации материала известны не были. Представители компаний отказались уточнять, повторят ли Twitter и Booking.com судьбу приложений Facebook.

Политические игры

Решение Facebook, Google, Intel и ряда других американских компаний о вычеркивании Huawei из списка партнеров – это следствие политики Дональда Трампа (Donald Trump) в отношении Китая. Компания стала рычагом давления на китайское правительство, и американский президент идет на любые меры в стремлении победить в начавшейся благодаря нему же торговой войне. В частности, по приказу его администрации в декабре 2018 г. была арестована дочь основателя Huawei.

Влияние Трампа распространяется и на компании из других стран, а также на международные ассоциации – за один только май 2019 г. Huawei сначала исключили из SD Association, лишив возможности использовать в своих смартфонах карты памяти microSD, а затем выгнали из таких крупных организаций, как Wi-Fi Alliance и JEDEC. Но наиболее серьезным ударом стало решение британской компании ARM отозвать у Huawei лицензию на свою процессорную архитектуру. Это «перекрыло кислород» компании – все ее процессоры Kirin, в том числе и модели, находящиеся в разработке, основаны на этой архитектуре, то есть она больше не может выпускать новые чипы.

Будущее Huawei не выглядит безоблачным

Все эти факторы уже сказались на финансовом положении Huawei – на фоне возможного запрета Google на использование своей ОС в смартфонах бренда в Европе на четверть сократились продажи смартфонов и Huawei, и Honor. Отсутствие обновлений ОС в скорой перспективе сделает их уязвимыми для различного вредоносного ПО, а закрытие доступа к Google Play превратит их из смартфонов в обычные сотовые телефоны с большими экранами и мощными камерами.

Удар по всему миру

Основатель ARM Герман Хаузер (Hermann Hauser) отметил, что руководство компании действовало под давлением американского правительства – в разработках компании используются американские технологии, и она вынуждена учитывать требования властей США. По его словам, политика Трампа нанесет сокрушительный удар по всем ИТ-компаниям мира.

Последствия, заметим, уже ощутили на себе производители чипов оперативной памяти – торговая война повлекла за собой снижение спроса на их продукцию и переполнение складских запасов. Избавиться от них можно лишь путем радикального снижения цен, в результате которого многие компании во второй половине 2019 г. будут работать в убыток и по результатам всего 2019 г. объявят о существенных финансовых потерях.