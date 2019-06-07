Крупнейший в мире хостинг ИТ-проектов без объяснения причин заблокировал знаменитого программиста

Github забанил учетную запись американского разработчика игр, вследствие чего тот утратил доступ к результатам своего труда за последние пять лет. Добиться разблокировки удалось благодаря вмешательству CEO сервиса.

Неожиданный бан

Github, популярный веб-сервис для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки, принадлежащий Microsoft, без объяснения причин и вынесения предупреждений заблокировал учетную запись американского программиста Джейсона Рорера (Jason Rohrer). Об этом сообщил ресурс ZDNet.

Джейсон Рорер является разработчиком One Hour One Life и более десятка других инди-игр для различных платформ. Результаты своего творчества, в том числе и исходный код, он размещает в свободном доступе в интернете, взымая плату лишь с платформ, желающих распространять его игры на коммерческой основе.

6 июня 2019 г. разработчик опубликовал в Twitter сообщение, в котором рассказал о произошедшем, предупредив коллег по цеху об опасности размещения важных проектов на Github и рассказав о том, как он был внезапно заблокирован якобы в результате одной единственной жалобы со стороны неизвестного ему пользователя.

Американский инди-программист Джейсон Рорер пострадал от ошибки администрации Github

«Если вы подумываете о размещении на Github результатов работы за всю вашу жизнь, то имейте в виду, что они могут быть удалены без какого-либо предупреждения или уведомления на основании жалобы, написанной просто из вредности, – написал Рорер. – Именно это сегодня и произошло с моими проектами за более чем пять последних лет».

Программист отметил, что он «поражен совершенно непрофессиональным поведением» представителей сервиса, которому он доверял хостинг своих проектов, не уточнив при этом, откуда ему известно о получении администрацией ресурса жалобы на свою учетную запись.

Реакция Github

Главный исполнительный директор (CEO) Github Нат Фридман (Nat Friedman) посредством Twitter оперативно отреагировал на сообщение и принес Рореру свои извинения за блокировку, пообещав разобраться в причинах происшедшего. Чуть позже глава Github в комментариях к сообщению написал о снятии блокировки с учетной записи Джейсона Рорера службой поддержки якобы еще до того, как самому Фридману стало известно об инциденте.

Несмотря на разблокировку, извинения Фридмана и получение ответа от службы поддержки Github, Рорер, по его собственным словам, по-прежнему пребывает в неведении относительно причин блокировки, в результате которой он на время утратил доступ к своим 23 репозиториям.

Наибольшее разочарование Рорера, однако, вызвал даже не сам факт блокировки, а отсутствие уведомления о ней. Цитируя разработчика: «Я был встречен 404». Речь, вероятно, идет о стандартном коде ответа HTTP, сигнализирующем о том, что сервер не может найти данные согласно запросу. Сложно с уверенностью сказать, действительно ли браузер программиста выдал ему сообщение об ошибке при попытке войти в учетную запись, или его высказывание является фигурой речи.

О проекте Github

Компания Github со штаб-квартирой в Сан-Франциско является крупнейшей в мире платформой для хранения и распространения свободного ПО. Услугами платформы пользуются более 28 млн разработчиков ПО, которые хранят более 80 млн исходных кодов своих программ.

Услугами Github также пользуются более 1,5 млн компаний, включая крупные корпорации, такие как Apple, Amazon и Google. Microsoft является лидером по количеству разработчиков – участников репозитория Microsoft VSCode на Github.

Одновременно с основой функцией онлайн-репозитория Github также играет роль своеобразной глобальной социальной сети для разработчиков ПО различных направлений.

В 2016 г. в Сети появились первые сообщения о планах Microsoft по приобретению Github, однако руководство сервиса их последовательно опровергало, подчеркивая, что компания ценит свою независимость и не собирается кому-либо продаваться.

Тем не менее, в июне 2018 г. Microsoft официально объявила о приобретении сервиса. Сумма сделки составила $7,5 млрд. Новое подразделение в составе Microsoft возглавил вице-президент корпорации из Редмонда Нэт Фридман.

В январе 2019 г. Github предоставил пользователям платформы бесплатную возможность работы с неограниченным числом приватных репозиториев, в которых могут храниться «секретные» проекты.