Оттепель: Российский провайдер избежал крупного штрафа за доступ к «Флибусте»

Иск издательства «Эксмо» против провайдера «Теле.ру» был повторно отклонен в Арбитражном суде. В первый раз аналогичное произошло в марте 2018 г., после чего «Эксмо» пыталось обжаловать вердикт в различных инстанциях, в том числе в Суде по интеллектуальным правам.

История повторяется

Арбитражный суд Москвы повторно отклонил иск издательства «Эксмо» против интернет-провайдера «Теле.ру» с требованием выплаты компенсации за нарушение авторских прав. «Эксмо» требовало от провайдера сумму в размере 240 тыс. руб., утверждая, что его клиенты беспрепятственно пользовались запрещенными в России онлайн-библиотеками книг и скачивали оттуда произведения, защищенные авторским правом.

В ноябре 2018 г. на сторону ответчика встал Суд по интеллектуальным правам, тоже приняв решение в пользу провайдера.

Суть претензий

Издательство «Эксмо» утверждает, что пользователи, подключенные к сети «Теле.ру», имели полный доступ к ресурсам maxima-library.org, loveread.ec, flibusta.is, находящимся в реестре запрещенных сайтов с 2016 г. Тяжба между компаниями длится с первой половины 2017 г. – в феврале 2017 г. «Эксмо» направило провайдеру уведомление о необходимости принятия мер по ограничению доступа к перечисленным веб-сайтам. В письме упоминались положения закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Издательство, пишет РАПСИ, заявило о невыполнении требований закона об использовании программно-аппаратных средств для ограничения доступа к ресурсам, заблокированным Роскомназором. Этот факт, считают юристы «Эксмо», позволяет обвинить провайдера в нарушении авторских прав издательства.

Арбитражный суд встал на сторону «Теле.ру», не найдя доказательств его вины

В ответ на письмо «Теле.ру» сообщил об успешном выполнении всех требований, однако «Эксмо» все равно обратилось в суд. Дата подачи первого иска остается неизвестной, но он был отклонен в марте 2018 г. Арбитражным судом Москвы.

Все доказательства разбиты

Арбитражный суд Москвы встал на сторону ответчика после предоставления неопровержимых доказательств факта использования им Carbon Reduktor – специализированного ПО, предназначенного для анализа и фильтрации сетевого трафика, в том числе и ограничения доступа к запрещенным сайтам. Проверку также осуществило ФГУП «ГРЧЦ», позже сообщившее в постановлении об отсутствии нарушений со стороны «Теле.ру».

Дополнительную проверку провел и Роскомнадзор, выступающий в данном деле в качестве контролирующего органа. Специалисты ведомства тоже не выявили в деятельности провайдера нарушений.

Издательство пыталось обжаловать решение Арбитражного суда от марта 2018 г. в различных инстанциях, но каждый раз получало отказ. В итоге дело вернулось в первую инстанцию, где судья повторно отклонил иск. Дальнейшая судьба дела находится под вопросом.

Доступ по-прежнему открыт

С технической точки зрения провайдер выполнил все требования «Эксмо», закрыв своим клиентам доступ к заблокированным в России библиотекам. Тем не менее, подключиться к ним по-прежнему может каждый россиянин, имеющий в своем распоряжении анонимайзер или VPN. В этом случае вина будет лежать не на провайдерах, и потому российские власти очень активно взялись за средства обхода блокировок.

Первыми под удар попали анонимайзеры – облава на них началась осенью 2016 г., хотя соответствующий закон был подписан значительно позже, в июле 2017 г. Сервисы начали блокировать, чтобы никто из жителей России не смог ими воспользоваться и получить доступ к неугодной информации, в том числе и защищенной авторским правом.

VPN попали в поле зрения властей в марте 2019 г., когда Роскомнадзор направил требование владельцам 10 VPN-сервисов о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей данные из Реестра запрещенных сайтов. Соответствующие уведомления получили владельцы сервисов Kaspersky Secure Connection (принадлежит «Лаборатории Касперского»), NordVPN, Hide my Ass, Hola VPN, Vypr VPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVAnish и VPN Unlimited, и в будущем список может пополниться.

Некоторые VPN-сервисы после принятия закона блокировались на не совсем легальных основаниях. К примеру, в июле 2018 г. в черный список был добавлен проект HideMy.name на основании недействительных доказательств, не имеющих к этому ресурсу никакого отношения. Заставить Роскомнадзор снять блокировку удалось лишь в июне 2019 г. усилиями представителей HideMy.name, а также юристов «Роскомсвободы» и «Центра цифровых прав».