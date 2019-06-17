Россиянин поджег офис Роскомнадзора из-за блокировок

Блокировка любимых киноресурсов побудила жителя Ульяновска устроить самосуд над Роскомнадзором. Он трижды поджигал офис управления, и теперь ему грозит серьезный срок по двум статьям УК России.

С «коктейлем Молотова» против Роскомнадзора

Житель Ульяновска предпринял три попытки поджога местного представительства Роскомнадзора. Причиной стала месть, а ее мотивом – блокировка ведомством его любимых сайтов, на которых он смотрел пиратские фильмы.

Все нападения на офис ведомства, расположенного в Ульяновске на улице Карла Маркса, произошли 9 и 15 апреля, а также 9 мая 2018 г., сообщила прокуратура Ульяновской области. Однако стремление расправиться Роскомнадзором, который также заблокировал Telegram и еще ряд популярных в России сервисов и сайтов, успехом для «мститель не увенчались. Отметим, что блокировка Telegram началась 13 апреля 2018 г., за два дня до второго поджога, однако следователи не обнаружили сведений, подтверждающих связь между этими событиями.

17 июня 2019 г. прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подозреваемого, чье имя пока не раскрывается, и теперь он предстанет перед судом. Дата рассмотрения дела не установлена.

Пожарные тушат офис Роскомнадзора в Ульяновске

На момент публикации материала вина россиянина доказана не была. Между тем, в момент задержания подозреваемый сообщил, что действительно мстил Роскомнадзору за блокировку полюбившихся ему веб-ресурсов. Список самих ресурсов задержанный не предоставил.

Пострадавших нет

По данным Ульяновской прокуратуры, подозреваемый не проникал в офис Роскомнадзора. Вместо этого он разбивал стекла окон, разливал через образовавшиеся проемы воспламеняющуюся жидкость (состав которой не установлен) и поджигал ее при помощи охотничьих спичек.

Результат поджога 15 марта 2018 г.

Поскольку все три попытки поджога подозреваемый, бывший на момент задержания безработным, производил ночью, никто от его действий не пострадал. Ущерб был нанесен исключительно имуществу ведомства: в частности, при пожаре 15 марта 2018 г. повреждения получили лишь оконный блок и внутренняя отделка помещения.

Возможное наказание

Мужчину обвиняют по ч. 3. ст. 30 УК России («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 2. ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В случае признания судом вины подозреваемого, тот может лишиться свободы на срок до пяти лет.

В результате поджогов никто не пострадал

Информация о возможной необходимости возмещения ущерба, нанесенного Роскомнадзору, отсутствует. Ведомство оценило повреждения, нанесенные в результате всех трех попыток поджога, в 10 млн руб.

Цивилизованная борьба с Роскомнадзором

Добиться отмены блокировки по решению Роскомнадзора того или иного ресурса можно и без использования столь опасных мер. К примеру, в июне 2019 г. россияне добились отмены решения по блокировке VPN-сервиса HideMy.name, обратившись в суд. У них появились неопровержимые доказательства того, что занесение в реестр запрещенных сайтов было ошибочным и основывалось на ложных сведениях, предоставленных обвинителем. Суду пришлось признать незаконной блокировку ресурса (он попал в реестр запрещенных сайтов в июле 2018 г.) и отменить решение ведомства.

Схожие случаи борьбы с «системой»

Пока житель Ульяновска боролся с Роскомнадзором, пожилой мужчина, проживающий в Тверской области, совершил самосуд над вышкой сотовой связи, расположенной в непосредственной близости от места его проживания. В темное время суток он распилил опору вышки, после чего она рухнула на землю. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая 2019 г.

И, если борец с блокировщиком онлайн-кинотеатров мстил за пиратские сайты, то в данном случае причиной уничтожения вышки стала борьба за урожай. По словам преступника, он неоднократно жаловался на злополучную вышку в различные инстанции, отмечая, что испускаемые ей волны негативно сказывались на качестве урожая овощей и фруктов, который он собирал со своего участка. Однако он так и не дождался никакого решения по его вопросу, и бездействие властей в итоге и толкнуло его взять пилу и сделать все своими руками.