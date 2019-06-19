Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми?

Летом 2019 г. Минкомсвязи предложит россиянам оценить модели первых пяти цифровых комплексных услуг. Они будут выложены в открытом доступе, и пользователи смогут оставлять замечания по их работе, которые будут учтены к моменту выпуска финальной версии проектов.

Суперсервисы для россиян

Минкомсвязи России утвердило список первых пяти суперсервисов (цифровых комплексных услуг, привязанных к той или иной жизненной ситуации), которыми смогут воспользоваться жители России. Их модели появятся в свободном доступе до конца июня 2019 г.

Замглавы ведомства Михаил Паршин сообщил ТАСС, что в список вошли такие суперсервисы, как «Рождение ребенка», «Поступление в вуз онлайн», «Утрата близкого человека», а также «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство». Россияне смогут оставлять замечания и комментарии по работе каждого из сервисов.

Общее количество сервисов и сроки запуска

Всего в России будет запущено 25 суперсервисов, перечень которых был утвержден в начале февраля 2019 г. в рамках заседания президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. На сайте Правительства сказано, что создание и внедрение каждой из цифровых комплексных услуг будет сопровождаться формированием отдельных команд разработчиков. По словам Паршина, работа над сервисами ведется на протяжении полугода, в ней задействовано приблизительно 200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертов.

Доступ ко всем 25 суперсервисам россияне должны получить к 2021 г. Точные сроки запуска каждого из них на момент публикации материала озвучены не были.

Назначение первой пятерки суперсервисов

Комплексная услуга «Рождение ребенка» обеспечивает возможность родителям получить все требуемые документы и государственные гарантии, начиная с ранних стадий беременности. Сюда входят запись к врачу, выбор родильного дома, а также получение гарантированных выплат и пособий и т.д. без необходимости посещения органов государственной власти или МФЦ. Ответственный за разработку сервиса – Минкомсвязи России.

Большую часть из первых пяти суперсервисов курирует Минкомсвязи

Услугу «Утрата близкого человека» тоже курирует Минкомсвязи. Это комплекс сервисов, оказывающий поддержку по части организации процессов прощания, получения гарантированных и страховых выплат, а также получения наследства.

Сервис «Переезд в другой регион», контролируемый Минкомсвязи, гарантирует россиянам возможность получить необходимые услуги в режиме онлайн при переезде в другой регион в пределах России. К ним относятся, в том числе, регистрация по месту жительства, постановка на учет в военкомате, постановка в очереди в детские сады и школы полис ОМС и прикрепление к медицинской организации и т. д.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» ориентирован на абитуриентов и его родственников. Он представляет собой эффективное онлайн-средство поиска и сравнения образовательных программ вузов и условий обучения в них. Соискатели получат достоверны сведения о количестве бюджетных мест и стоимости обучения, проходном балле по предыдущим годам, наличии мест в общежитиях, д.р. Помимо этого, услуга позволит абитуриентам подать все необходимые документы для поступления в вуз через интернет, без необходимости посещения приемной комиссии. Ответственные за разработку – Минобрнауки России и Минтруд России.

Сервис «Цифровое исполнительное производство» курируют Федеральная служба судебных приставов, Судебный департамент при Верховном суде России, а также непосредственно Минюст России. Под ним подразумевается своевременное информирование должников и взыскателей, то есть всех сторон исполнительного производства о возбуждении исполнительного производства в режиме. Также сервис предоставит сведения обо всех действиях приставов в рамках исполнительного производства и о ходе его продвижения.

Двадцатка актуальных суперуслуг

Суперсервис «Оформление европротокола онлайн», за который отвечают Банк России и Российский союз автостраховщиков, дает возможность оформить извещения о ДТП без участия сотрудников ГИБДД за 10-15 минут в режиме онлайн.

«Правосудие онлайн» - услуга по подаче процессуальных обращений в федеральные суды общей юрисдикции и мировым судьям в режиме онлайн. Сервис также позволит отслеживать ход их рассмотрения. Ответственный орган: Судебный департамент при Верховном суде России.

Генеральная прокуратура и МВД России разрабатывают сервис «Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн», необходимый для оформления заявлений о преступлениях и правонарушениях непосредственно в личном кабинете на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и отслеживания статуса их рассмотрения.

Сервис «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (Минтранс России) обеспечит возможность сопровождения и перевозки грузов и пассажиров электронными документами или реестровыми записями. В их число входят маршрутный и путевой листы, транспортная накладная и т. д. сопроводительные и разрешительные документы).

«Регистрация бизнеса» (Минэкономразвития России и ФНС России) – сервис по регистрации бизнеса в режиме онлайн. В список предоставляемых возможностей также входит открытие счета в банке и закрытие бизнеса предпринимателями.

«Господдержка бизнеса» (Минэкономразвития России) переводит весь процесс получения предпринимателями льготного кредитования и других форм господдержки в онлайн.

«Уведомление и обжалование штрафов онлайн» (МВД России) предоставит в режиме онлайн достоверные сведения об имеющихся штрафах (оплаченных и неоплаченных) и сервисы по их оплате или обжалованию (при ошибочном решении).

«Разрешения для бизнеса в цифровом виде» (Минэкономразвития России) – это комплекс услуг по оформлению и получению разрешений и лицензий и для ведения предпринимательской деятельности (бизнеса).

«Паспортные сервисы онлайн» (МВД России). С помощью этого сервиса граждане России смогут подать в интернете заявление на регистрацию по месту жительства и месту пребывания онлайн, а также запросить и получить информацию: о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя, сведения о зарегистрированных лицах.

«Регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства» (МВД России) дает возможность фиксировать нарушения ПДД и правил благоустройства при помощи мобильного устройства. И отправлять их в ГИБДД или органы власти в режиме онлайн.

«Онлайн-помощник при инвалидности» (Минтруд России) информирует инвалидов о приближении даты очередного освидетельствования, формирует черновики заявлений на получение необходимых инвалидам услуг и сервисов.

«Трудовые отношения онлайн» (Минтруд России) переводит все взаимоотношения работника и работодателя в цифровой вид, в частности, позволяет заключать трудовой договор и получать необходимые сведения от работодателя непосредственно в личном кабинете ЕПГУ.

«Социальная помощь онлайн» (Минтруд России) оповещает граждан о доступных ему мерах соцзащиты, услугах и выплатах, гарантированных им в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи.

«Пенсионное обеспечение онлайн» (Минтруд России). C его помощью россияне смогут без необходимости посещения МФЦ или отделения ПФР рассчитать свою пенсию и выбрать место и способ ее доставки.

«Трудовая миграция онлайн» (Минтруд России). Услуга рассчитана на иностранных граждан. Она дает им возможность получения всех требуемых услуг по трудоустройству на территории России. В их число входят получение необходимых справок, заключение трудовых договоров в электронном виде, оформление визы, проверка добросовестности работодателей при привлечении иностранных работников, прохождение экзаменов и т. д.

«Цифровые документы об образовании онлайн» (Минпросвещения России, Минобрнауки России, Рособрнадзор). Сервис формирует документы об общем, среднем профессиональном и высшем образовании в электронном виде, а также обеспечивает доступ к этим документам работодателей (с согласия соискателей).

«Образование в России» (Россотрудничество). Услуга позволяет иностранцам и лицам без гражданства подать заявление и пройти этапы отбора для поступления в образовательные учреждения России и минимизировать количество личных посещений Российских центров науки и культуры за рубежом или посольства России в своей стране.

«Земля под строительство онлайн» (Минстрой России). Предоставляет возможность выбора нужного земельного участка и заключения необходимых договоров (купли-продажи, аренды или договора безвозмездного пользования земельного участка) с юрлицами и физлицами.

«Цифровое строительство» (Минстрой России) – электронный сервис по созданию объекта капитального строительства с учетом всех этапов, начиная от проектирования, и заканчивая государственной регистрацией прав на возведенный объект.

«Здравоохранение онлайн» (Минздрав России) – комплекс онлайн-услуг, включающий в себя оформление или изменение полиса ОМС в электронном виде, запись на прием к врачу, выбор медицинской организации для гражданина России, его детей или лиц, находящихся под его опекой, и др.