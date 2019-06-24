В России навечно заблокирована крупная научная библиотека

Научная онлайн-библиотека LibGen попала под «вечную» блокировку, после того как один и тот же издатель дважды выиграл против нее иск. Основанная российскими учеными в 2008 г., библиотека содержит 58 млн публикаций из научных журналов.

«Пожизненная» блокировка LibGen

В России «навечно» заблокирована онлайн-библиотека Library Genesis (LibGen). Решение о блокировке вынес Мосгорсуд по иску издательской компании Springer Nature Limited к провайдеру IP Volume Inc.

Иск был призван защитить права на произведения научной литературы «Текущая и будущая антиагрегатная терапия: акцент на сохранении гемостаза» и «Достижения в области терапии по снижению липидов с помощью технологий генов-глушителей». Компания требовала от провайдера, чтобы он перестал создавать технические условия для доступа к этим текстам на сайтах lgmag.org и libgen.io.

Кроме того, истец добивался ограничение доступа к самим сайтам. В настоящий момент сайты внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных ресурсов, соответствующие записи датируются 21 июня. Решение о блокировке было принято судом в апреле.

Что такое LibGen

LibGen представляет собой собрание статей и книг с бесплатным доступом и возможностью поиска. Тематика текстов охватывает различные области науки. В библиотеке есть произведения, которые больше нигде не встречаются в свободном доступе, или же вообще больше нигде не представлены в оцифрованном виде.

Библиотека была основана российскими учеными в 2008 г. По состоянию на июнь 2018 г. в LibGen насчитывалось более 2,7 млн книг и 58 млн публикаций из научных журналов.

В числе прочего в библиотеке представлены PDF-копии произведений, размещенных на портале ScienceDirect крупного научного издательства Elsevier, базирующегося в Нидерландах. В 2015 г. Elsevier подало в суд на LibGen за нарушение прав на произведения. В ответ библиотека обвинила издательство в том, что оно зарабатывает на публикации результатов исследований, проведенных на деньги налогоплательщиков. По мысли создателей библиотеки, эти результаты должны находиться в свободном доступе.

Врачи считают доступ к пиратским библиотекам залогом выживания российской науки

LibGen зарегистрирована одновременно в России и Амстердаме, поэтому не совсем понятно, какое законодательство следует к ней применять. Решения о блокировке библиотеки в разное время выносились в Великобритании и США.

Предыдущая блокировка LibGen

В ноябре 2018 г. Мосгорсуд обязал Роскомнадзор заблокировать научные онлайн-библиотеки Sci-Hub и LibGen по иску все того же издательства Springer Nature Limited. Тогда речь шла о нарушении прав на два материала Nature Reviews Cardiology («Влияние снижения уровня глюкозы на сердечную недостаточность» и «Передача оксида азота при сердечно-сосудистых заболеваниях»), а также на публикацию Nature Reviews Neuroscience («Лактат в головном мозге: от метаболического конечного продукта до сигнальной молекулы»).

Блокировка Sci-Hub, где на тот момент было размещено 64 млн научных статей, вызвала критику со стороны российских врачей. Они поясняли свою позицию тем, что у российских научных сотрудников нет другого способа бесплатно ознакомиться с некоторыми текстами, которые присутствуют в данной библиотеке. При этом у них также нет возможности платить от $15 до $60 за доступ к одной публикации на легальных ресурсах. Опрошенные «Медвестником» представители медицинского сообщества назвали доступ к Sci-Hub и подобным библиотекам вопросом выживания российской науки.

Порядок блокировки

Напомним, летом в 2013 г. в Госдуму группой депутатов был внесен так называемый «антипиратский» законопроект. Он был принят в кратчайшие сроки. Документ позволил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию подавать в Мосгорсуд заявления о введении предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, нарушающих их права. В случае невыполнения требований Мосгорсуда сайт-нарушитель блокируется Роскомнадзором.

В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Теперь возможности для блокировки доступа к пиратским ресурсам получили владельцы прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: если Мосгорсуд удовлетворяет два иска одного правообладателя к одному и тому же сайту, то доступ к нему блокируется на постоянной основе без возможности разблокировки.

В рамках реализации данного закона «пожизненной» блокировке подверглись торрент-трекеры Rutracker и Noname-club. Та же участь постигла онлайн-библиотеки «Либрусек» и «Флибуста», как и другие популярные «пиратские» ресурсы.

В 2017 г. была принята новая череда законов о регулировании интернета. Вновь был расширен «антипиратский» закон. Было введено понятие «зеркала» сайта, который ранее был заблокирован Мосгорсудом на постоянной основе. Такой сайт может блокироваться без дополнительной санкции Мосгорсуда. Кроме того, поисковые системы обязали удалять ссылки на пожизненно заблокированные сайты.