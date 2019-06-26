Google оштрафуют за нарушение российского законодательства

Google нарушила закон о рекламе, допустив распространение в сети AdWords рекламы услуг по написанию курсовых, дипломных и других видов работ. По этому поводу ФАС готовится к возбуждению дела об административном правонарушении.

Штраф за диплом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Google виновной в нарушении российского закона о рекламе. Как сообщается на сайте ведомства, рекламная сеть Google AdWords допустила распространение контекстной рекламы по написанию дипломных работ.

ФАС возбудит дело об административном правонарушении в отношении трех компаний – Google LLC, Google Ireland Limited и российской ООО «Гугл». Google LLC представляет непосредственно сервис AdWords, Google Ireland Limited на неэксклюзивной основе предоставила ООО «Гугл» право перепродавать в России рекламное пространство, а ООО «Гугл», в свою очередь, перепродает рекламное пространство и осуществляет вспомогательные функции применительно к работе сервиса AdWords на территории России. К ним относятся, в том числе, заключение договоров с клиентами рекламной сети и их поддержка.

Итоговый размер штрафа на момент публикации материала установлен не был – он может составить от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Что именно нарушила Google

Российское законодательство запрещает любую рекламу услуг по написанию курсовых, дипломных и иных работ, так или иначе связанных с актуальной российской системой образования, с ноября 2018 г. Сюда также входят диссертации, докторские и другие виды научных работ для прохождения промежуточной или итоговой аттестации, и об этом говорится в пункте 10 статьи 7 Федерального закона «О рекламе».

ФАС уличила Google в очередном нарушении российского законодательства

Google нарушила этот закон в декабре 2018 г., допустив распространение соответствующего рекламного контента. В частности, поисковая выдача сервиса по запросам «дипломная работа заказать» и «дипломная работа скачать» выдавала первой строчке объявления с пометкой о рекламе, содержащие предложения по оказанию помощи в написании диплома.

Виновны алгоритмы или люди

Представители ФАС отметили, что любое объявление, попадающее в выдачу AdWords, подвергается премодерации. Это означает, что реклама не попадет в сеть до тех пор, пока не пройдет необходимые этапы проверки.

Первый этап премодерации в AdWords – это прохождение автоматизированной и самообучающейся системы контроля со встроенными фильтрами. Такая система отсеивает объявления, не соответствующие правилам сервиса, без участия человека. В случае выявления сомнительной рекламы, когда система не может самостоятельно принять решение о ее блокировке или пропуске, она передается для «ручной» проверки специалистами. В своем заявлении ФАС не уточнила, кто допустил попадание рекламы услуг по написанию курсовых и дипломных работ в ротацию – робот или человек.

Google и российское законодательство

Для Google в целом ее рекламной сети AdWords в частности случай с нарушением закона о рекламе не стал первым. В мае 2019 г. ФАС признала корпорацию виновной в распространении рекламы казино «Вулкан». Как отмечено в материалах ведомства, ему поступило обращение неназванного гражданина России с указанием на распространение территории России контекстной рекламы онлайн-казино в поисковой системе «Google» посредством сервиса «Google Adwords» в феврале 2018 г. Проведение в Рунете азартных игр было запрещено в 2006 г., а с 2014 г. все без исключения онлайн-казино вносятся в реестр запрещенных сайтов. В случае возбуждения дела об административном правонарушении минимальный размер штрафа составит 100 тыс. руб. и может достичь 500 тыс. руб.

Google нарушала российские законы и раньше. К примеру, в августе 2016 г. ФАС оштрафовала компанию на 438,07 млн рублей за препятствование производителям в установке на мобильные устройства сервисов конкурентов. В ходе рассмотрения дела комиссия ФАС установила, что нарушения Google выразились в предоставлении производителям мобильных устройств для предустановки на мобильные Android-устройства, предназначенные для продажи на территории России, магазина приложений Google Play при условиях, включающих в себя обязательную предустановку приложений Google, а также его поисковой системы и их обязательного размещения на приоритетных позициях на домашней странице устройства. Кроме того, Google запрещала производителям устанавливать приложения конкурирующих с Google сервисов.

11 декабря 2018 г. Роскомнадзор назначил Google наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. руб. за то, что компания не выполнила закон об удалении из результатов поиска ссылок на запрещенные ресурсы и не подключилась к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) с целью фильтрации поисковой выдачи. Сутки спустя, 12 декабря 2018 г., стало известно, что Роскомнадзор готов рассмотреть возможность полной блокировки на территории России поискового сервиса Google в случае, если американская корпорация продолжит игнорировать требования российского законодательства. С таким сообщением выступил замглавы ведомства Вадим Субботин.